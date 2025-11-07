Kiborultak a románok, hogy otthagyták őket az amerikaiak

Románia arra kéri az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza a döntését az országban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonásáról.

A bukaresti védelmi minisztérium szerint a 800 katona hazarendelése Kentuckyba „nem jó jel a kétoldalú kapcsolatokban”, és gyengítheti a NATO egységéről alkotott képet – különösen az orosz propaganda szemében.

Sorin Moldovan román védelmi államtitkár a Politiconak nyilatkozva így fogalmazott: „Úgy gondolom, ez a döntés megváltoztatható… és meg is kell változtatni.”

A Pentagon múlt héten jelentette be, hogy az Egyesült Államok átcsoportosítja a Romániában állomásozó mintegy 800 fős gyalogos dandárt, mivel a hadsereg most a hazai biztonsági feladatokra és az indo–csendes-óceáni térségre kívánja összpontosítani erőforrásait.

Bár Moldovan érti Washington szándékát, hogy felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, úgy véli, ez a lépés mégis rossz üzenetet küld.