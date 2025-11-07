Ft
NATO kivonás katona Románia

Kiborultak a románok, hogy otthagyták őket az amerikaiak

2025. november 07. 10:59

Követeli Bukarest, hogy állítsák le az amerikai csapatok kivonását az országból.

2025. november 07. 10:59
null

Románia arra kéri az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza a döntését az országban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonásáról. 

A bukaresti védelmi minisztérium szerint a 800 katona hazarendelése Kentuckyba „nem jó jel a kétoldalú kapcsolatokban”, és gyengítheti a NATO egységéről alkotott képet – különösen az orosz propaganda szemében. 

Sorin Moldovan román védelmi államtitkár a Politiconak nyilatkozva így fogalmazott: „Úgy gondolom, ez a döntés megváltoztatható… és meg is kell változtatni.”

A Pentagon múlt héten jelentette be, hogy az Egyesült Államok átcsoportosítja a Romániában állomásozó mintegy 800 fős gyalogos dandárt, mivel a hadsereg most a hazai biztonsági feladatokra és az indo–csendes-óceáni térségre kívánja összpontosítani erőforrásait. 

Bár Moldovan érti Washington szándékát, hogy felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, úgy véli, ez a lépés mégis rossz üzenetet küld. 

„Erősebb kétoldalú párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal, hogy megértsék: a fenyegetés itt van, a keleti szárnyon” – nyomatékosította.

A csapatkivonás ráadásul érzékeny időpontban történik szerintük: 

a NATO épp légvédelmi hiányosságokat próbál orvosolni, miközben fokozódnak az orosz légtérsértések, köztük Románia irányában is. 

Bár a szövetség és az európai vezetők igyekeznek csillapítani az aggodalmakat, több amerikai törvényhozó is bírálta a döntést. 

A NATO főtitkára, Mark Rutte, valamint a román elnök, Nicușor Dan közösen hangsúlyozták, hogy a kivonás nem gyengíti Románia védelmi képességeit, a brit és norvég szövetségesek pedig szintén elutasították azt a feltételezést, hogy Washington elfordulna Európától.

Sorin Moldovan ugyanakkor figyelmeztetett: a döntés politikai szimbolikája kedvezőtlen lehet, és „táplálhatja az orosz propagandát a NATO megosztottságáról”

Hozzátette, hogy

az Egyesült Államok stratégiai figyelme ugyan Ázsiára irányul, nem hagyhatja figyelmen kívül, mennyire globalizálódott az ukrajnai háború.

„Nemcsak Oroszországról beszélünk: Észak-Korea katonákat küldött Ukrajnába, Irán pedig technológiai támogatást nyújtott Moszkvának” – közölte. „A biztonságunk a szövetségeseinkbe vetett bizalmon alapul, és továbbra is számítunk az amerikai jelenlétre a keleti szárnyon. A NATO csak akkor erős, ha minden szövetséges jelen van.”

Nyitókép: Alex Nicodim / AFP

