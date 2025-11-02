Ráférhet a megváltás a román nemzetre, hisz akkora katedrálist építettek

A bukaresti óriáskatedrálisnál feszült jelenetek zajlottak le, amikor a hívek egy része erőszakkal próbált bejutni az épületbe. Október utolsó szerdájának éjjelén és csütörtök hajnalban is több ezren várakoztak türelmesen, hogy beléphessenek a Nemzet Katedrálisába, ám csütörtök reggel a feszültség elszabadult. Amikor a zarándokok sorát a főbejárattól egy oldalsó kapuhoz terelték, néhányan attól tartottak, hogy lezárják a templomot, és megpróbáltak erővel bejutni.

Sor a román Nemzet Katedrálisa előtt. Fotó: basilica.ro

Október 26-án vasárnap Bukarestben ünnepélyesen felszentelték a Nemzet Megváltásának Székesegyház mozaikszentképeit, ezzel a 15 éve épülő katedrális egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A szertartást Daniel pátriárka, a Román Ortodox Egyház vezetője, valamint I. Bartholomaiosz, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka közösen végezte.

A rendezvény Románia egyik legnagyobb vallási eseménye volt az utóbbi években – és egyben szimbolikus gesztus is: a román ortodox egyház idén ünnepli önállósulásának 140., valamint patriarkátussá válásának 100. évfordulóját.

A felszentelés napját nem véletlenül választották: a ceremóniát Szaloniki Szent Demeter vértanú ünnepére időzítették, amikor hagyományosan több tízezren zarándokolnak Bukarestbe. A fővárosba ezúttal is az ország minden részéből érkeztek hívek, sokan több száz kilométert tettek meg, hogy jelen lehessenek a történelmi eseményen. A tömeg egy része még a katedrális hatalmas, 12 ezer négyzetméteres díszburkolt udvarán sem fért el, ezért a szertartást a környező utcákban felállított óriáskivetítőkön követhették a hívek.