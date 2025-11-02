Ráférhet a megváltás a román nemzetre, hisz akkora katedrálist építettek

Pisloghatnak a magyargyűlölő román újságírók: egytől egyig kitiltották őket a Csíkszereda mérkőzéseiről
„A beton és arany mozaik katedrálisa” – felszentelték a világ legnagyobb ortodox templomának szentképeit Bukarestben.
A bukaresti óriáskatedrálisnál feszült jelenetek zajlottak le, amikor a hívek egy része erőszakkal próbált bejutni az épületbe. Október utolsó szerdájának éjjelén és csütörtök hajnalban is több ezren várakoztak türelmesen, hogy beléphessenek a Nemzet Katedrálisába, ám csütörtök reggel a feszültség elszabadult. Amikor a zarándokok sorát a főbejárattól egy oldalsó kapuhoz terelték, néhányan attól tartottak, hogy lezárják a templomot, és megpróbáltak erővel bejutni.
Október 26-án vasárnap Bukarestben ünnepélyesen felszentelték a Nemzet Megváltásának Székesegyház mozaikszentképeit, ezzel a 15 éve épülő katedrális egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A szertartást Daniel pátriárka, a Román Ortodox Egyház vezetője, valamint I. Bartholomaiosz, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka közösen végezte.
A rendezvény Románia egyik legnagyobb vallási eseménye volt az utóbbi években – és egyben szimbolikus gesztus is: a román ortodox egyház idén ünnepli önállósulásának 140., valamint patriarkátussá válásának 100. évfordulóját.
A felszentelés napját nem véletlenül választották: a ceremóniát Szaloniki Szent Demeter vértanú ünnepére időzítették, amikor hagyományosan több tízezren zarándokolnak Bukarestbe. A fővárosba ezúttal is az ország minden részéből érkeztek hívek, sokan több száz kilométert tettek meg, hogy jelen lehessenek a történelmi eseményen. A tömeg egy része még a katedrális hatalmas, 12 ezer négyzetméteres díszburkolt udvarán sem fért el, ezért a szertartást a környező utcákban felállított óriáskivetítőkön követhették a hívek.
Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője, kérdésünkre elmondta, hogy 141 év telt el azóta, hogy I. Károly román király törvényben elrendelte a katedrális megépítését, és 15 év azóta, hogy az építési engedélyt is megkapta – most pedig a bukaresti ortodox katedrális végső felszentelésére készülnek.
Az épület időközben nemcsak a világ legnagyobb ortodox templomává vált, hanem Románia egyik legmegosztóbb beruházásává is.
Sokan déjà vu-érzéssel figyelik az eseményeket: 2018-ban, Erdély és Románia egyesülésének századik évfordulóján már tartottak egy nagyszabású felszentelési ünnepséget, amelyről a magyar sajtó is beszámolt – akkor ugyanis egy félig kész székesegyházat avattak fel a centenárium alkalmából.
A Nemzet Megváltásának Székesegyház nemcsak vallási, hanem építészeti szempontból is egyedülálló.
Ezzel még a közvetlen közelében álló Parlamenti Palotát, a világ egyik legnagyobb közigazgatási épületét is meghaladja.
A katedrális nemcsak méreteiben, hanem technikai megoldásaiban is impozáns. A főbejárathoz 27 bronzkapu vezet, amelyek mindegyike közel egytonnás és távirányítással nyitható. Az épületben nyolc lift működik, a látogatók pedig 60 méter magasan belső erkélyekre, vagy akár 90 méteren egy külső kilátóhoz is felmehetnek, ahonnan belátni egész Bukarestet.
A székesegyházban található a világ legnagyobb, szabadon lengő harangja is – a 27 tonnás Szent András-nagyharang, amelyet Dániel pátriárka arcképe díszít. Hangja állítólag a város minden pontján hallható, és az ország hősei előtt tiszteleg.
A templom belsejét nem freskók, hanem mozaikok díszítik, ami különlegessé teszi a belső teret. A most felszentelt, 25 ezer négyzetméteres díszítéshez a mozaikkészítők mintegy 250 millió apró, színes kavicsot ragasztottak fel. A fényben csillogó arany- és üvegmozaikok bibliai jeleneteket, román szenteket és történelmi eseményeket ábrázolnak. A monumentális ikonosztáz, amely a szentélyt elválasztja a templomhajótól, szintén mozaikkal borított, és több tonna súlyú.
A föld alatt sem kevésbé látványos a komplexum: az árkádos főtér alatt a román kereszténység múzeuma, zarándokszállás, valamint rendezvénytermek kaptak helyet.
A katedrális alagsorában 1700 négyzetméteres sekrestye, 42 kripta, valamint négy atombiztos bunker található. Ez utóbbiak létét a hatóságok a biztonsági és polgári védelmi szempontokkal indokolták – bár a bukarestiek körében ez sok vitát váltott ki.
A románok vallásosságáról szóló felméréseket érdemes fenntartásokkal kezelni:
Pászkán szerint ugyanis nem egyértelmű, hogy az eredmények a román társadalom valódi vallásosságát tükrözik-e, vagy inkább egyfajta túlzott extrovertáltságból fakadó megfelelési kényszert, amelyben a vallási élet mélysége helyett annak látványos megjelenítése kap hangsúlyt. Bár a román közéletben ritkán zajlik önvizsgálat, a kevés erre irányuló kísérlet – például Daniel David oktatási miniszternek a román nemzeti lélekről írt munkája – arra utal, hogy a tökéletlen nemzetfejlődésből fakadó felszínesség és a vágyott önképhez való igazodás ezen a téren is megmutatkozik.
Sok román, ha megkérdezik, vallásosnak vallja magát, ám ez nem feltétlenül jelenti a hit mély, belső megélését – inkább egyfajta társadalmi szerep, amelyet a közösség vagy a külvilág elvárásai formálnak, és amelyet a felmérések médiavisszhangja, közéleti értelmezése tovább erősít – fogalmaz a szakértő.
Az október végi ikon-felszentelésen több mint 2500 hivatalos meghívott vett részt, köztük Nicușor Dan bukaresti főpolgármester, Maia Sandu moldovai államfő, Ilie Bolojan miniszterelnök, a román hadsereg vezetői, valamint Margit hercegnő, a román királyi ház feje.
A katedrális megépítése több mint másfél évtizedig tartott, és becslések szerint 200–270 millió euróba került.
Az összeg mintegy negyede a hívők adományaiból származott, a fennmaradó részt pedig központi és önkormányzati források fedezték. A román állam 11 hektáros telket adományozott az egyháznak a Parlament mögött – ez is jól mutatja, hogy az építkezés az állam és az egyház szoros együttműködésében valósult meg. A román parlament 2025-öt a román patriarkátus centenáriumi évének nyilvánította, ami lehetővé tette, hogy az állami intézmények is támogassák a vallási ünnepségeket.
A politikum és az ortodox egyház kapcsolatáról, Pászkán Zsolt kifejtette: Románia esetében egy, a történelmi hagyományokra épülő érdekszövetségről van szó a
gyenge személyi állománnyal és súlyos hitelességi problémákkal küzdő politikai elit, valamint a rendkívül hatékony, üzleti modellként működő Román Ortodox Egyház között.
Ez a fajta szoros összefonódás végigkíséri Románia viszonylag rövid történelmét. Az ortodox egyház mindig – még az ateista kommunista diktatúra idején is – a hatalom eszközeként és annak örökös haszonélvezőjeként működött – fogalmazott a politikai elemző.
Pászkán emlékeztetett: ez az együttműködés a Moldva és Havasalföld felülről irányított egyesítésétől kezdve végig jelen volt, amelyben az ortodox egyház kulcsszerepet játszott. Folytatódott a Trianon utáni, szimbolikus „hagymakupolás honfoglalásban”, majd a királyi Románia idején megszerzett befolyásban, a görögkatolikus egyház kommunista támogatással történt felszámolásában, és egészen a kommunista elit 1989 utáni átmentésének legitimálásáig.
A Román Ortodox Egyház mindig is a mindenkori hatalom legitimálójaként működött, és az 1989 utáni, eleve gyenge román politikai elit folyamatos eróziójának egyik legnagyobb haszonélvezőjévé vált.
Ennek köszönhetően szinte akadálytalanul építhette ki azt a Közép-Kelet-Európában egyedülálló gazdasági, logisztikai és hatalmi hálózatot, amelyben ma már nehéz eldönteni: Romániának van Román Ortodox Egyháza, vagy a Román Ortodox Egyháznak van Romániája – zárta gondolatait Pászkán.
A katedrális megítélése Romániában ellentmondásos: az ortodox egyház és hívei a nemzeti identitás, a hit és az összetartozás szimbólumának tartják az épületet, amelynek gyökerei egészen 1878-ig nyúlnak vissza, amikor először vetődött fel egy „nemzeti templom” építésének terve. Az ellenzők azonban gyakran a közpénzek felhasználását, a túlzott pompát és az aránytalan költségeket bírálják.
A templom körüli viták az utóbbi években több alkalommal is a közbeszéd középpontjába kerültek. 2018-ban, a részleges megnyitás idején, tülekedés és dulakodás tört ki a hívek között, amikor ezrek próbáltak bejutni a még befejezetlen épületbe.
Nemrég pedig a román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 10 ezer lejre bírságolta a Google romániai leányvállalatát, amiért a térképszolgáltatásban valaki a templomot gúnyosan „Nemzet Butításának Katedrálisa” névre keresztelte, és ezt a cég nem távolította el időben.
Pászkán Zsolt rámutatott, hogy miközben
a felmérések szerint a románok Európa legvallásosabb népei közé tartoznak, ugyanakkor körükben kimagaslóan elterjedtek a boszorkánysággal, vajákossággal és babonákkal kapcsolatos hiedelmek is.
Ez kognitív ellentmondásra utal, ami vagy a felmérések pontatlanságát, vagy egy hamis önképből fakadó ön- és közámítást jelez – fogalmazott a szakértő.
Pászkán szerint a magas „vallásossági” mutatók másik lehetséges oka a politikai és társadalmi elit gyengesége. A román közéletben a vezető szerepet betöltő személyek gyakran gyenge, sőt ellenpéldaként szolgáló figurák, ezért a társadalomnak szüksége van valamiféle kapaszkodóra, viszonyítási pontra – egy olyan tükörre, amelyben úgy láthatja magát, ahogyan szeretné. Ennek következménye, hogy a Román Ortodox Egyház a felmérésekben rendre a legnagyobb bizalmat élvező intézmények között szerepel. Csakhogy ebben az esetben nem magában az egyházban, mint intézményben bíznak az emberek, hanem abban az eszmében, amelyen keresztül önmagukat és a közösséget elismerni vélik – tette hozzá a kutató.
A Nemzet Megváltásának Székesegyház (az utóbbi időben viszont az egyház kommunikációjában már Nemzeti Székesegyháznak) nem csupán vallási építmény, hanem a modern Románia önképének is része.
A monumentális templom egyszerre jelképezi az ország ortodox hagyományait, a nemzeti büszkeséget és a politikai hatalommal való összefonódást.
Bár a felszentelés ünnepe után még több belső munkálat hátra van, a katedrális már most Románia egyik legfontosabb építészeti és vallási szimbóluma lett. A hatalmas harang hangja minden nap emlékezteti Bukarest lakóit arra, hogy az ország szívében immár ott áll egy templom, amely – akár tetszik, akár nem – mindent túl akar élni: háborút, válságot és vitát egyaránt.
