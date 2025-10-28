Románia csak azt teszi, amit Brüsszel engedélyez”.

Az újságíró szerint minden, ami „független ukrán–román kezdeményezés lehetne”, Budapest vétóján elbukik, még mielőtt napirendre kerülne (itt már kissé nehéz követni, hogy az EU, vagy Magyarország irányítja-e valójában Romániát... – a szerk.).

A cikk ezen a ponton meglehetősen bizarr fordulatot vesz, és Couți azt kezdi fejtegetni, hogy Orbán Viktor „láthatatlan befolyási hálózatot” épített ki, és

a kisebbségi politikát használja fel az uniós országok belső döntéseinek irányítására.

A „román modell” figyelmeztetés Ukrajnának

Sőt, az újságíró szerint

a román modell „előképe annak, ami Ukrajnára is várhat”, amint Kijev csatlakozik az EU-hoz.

A cikk szerint Budapest hasonló eszközöket alkalmaz majd Kijevvel szemben a kárpátaljai magyarság révén:

politikai pártok finanszírozásával,

nemzetiségi jogok lobbierejével, majd

ezekre hivatkozva politikai befolyást gyakorolva az ország belügyeire.

Az írás végkövetkeztetése, hogy EU-tagság és NATO-szövetség sem garancia az önálló külpolitikára, ha egy tagállamon belül a belső politikai mechanizmusok idegen érdekeknek kedveznek. Az Euromaidan Press szerint Románia ma

„formálisan szuverén, de gyakorlatilag korlátozott” állam, amely képtelen saját külpolitikai prioritásait érvényesíteni.

Ki hitte volna, hogy pont az ukrán médiából derül ki, hogy mindvégig Magyarország irányította Bezzegromániát. Még a végén kiderül, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciójában alapító szerepet játszó Nicușor Dan román elnököt is budapesti utasításra küldték el Ukrajnába a feldühödött tüntetők legutóbbi, jászvásári látogatása során.