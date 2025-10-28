Agyunkat eldobjuk: román újságíró soviniszta konteóival támad az ukrán média, „Magyarország irányítja Romániát”, ezért nem segít Bukarest Kijevnek

A román elnöknek inába szállt a bátorsága Orbán Viktor videójától: nem mert elmenni az RMDSZ-es találkozóra
Miután a magyar miniszterelnök videója bejárta a román sajtót, Nicușor Dan államfő mégsem vett részt az RMDSZ kongresszusán.
A legvadabb magyarellenes összeesküvés-elméletekkel próbálja igazolni az Euromaidan, miért nem borul kritikátlanul egymás nyakába a két ország. Orbán Viktor ördögi hálózata is szóba kerül.
Románia természetes szövetségese lehetne Ukrajnának, ha Magyarország nem állna a két ország közé – fejtegeti hosszas elemzésében a Euromaidan Press. A cikkben megszólaltatott újságíró, Romeo Couți szerint Bukarest külpolitikája ma egyszerre formálisan alárendelt az Európai Uniónak, és ténylegesen Budapestnek.
Ezért szerinte
a román–ukrán kapcsolatok „a teljes némaság állapotába” süllyedtek.
A cikk szerint Románia földrajzi és történelmi helyzeténél fogva kulcsszerepet játszhatna Ukrajna európai integrációjában, hiszen több mint 600 kilométeres közös határ köti össze a két országot, és Bukarest már végigment azon az úton, amelyen Kijev most halad: a NATO- és EU-csatlakozáson.
Az Euromaidan által hiteles forrásként hivatkozott újságíró a Román Televízió (TVR) kolozsvári regionális stúdiójának korábbi igazgatója. Több évtizedes tévés működését követően geopolitikai témájú könyvek és esszék szerzőjeként folytatta munkáját, különös hangsúllyal Közép-Európa, Magyarország és a Balkán politikai folyamataira. Az utóbbi években azzal vált ismertté a román közéletben, hogy minden mögött Magyarország politikai befolyását véli felfedezni, ami csak a román közéletben és a gazdaságban történik.
Az Euromaidan amiatt panaszkodik, hogy amikor Ukrajna támogatásra szorul, Bukarest hallgat:
Couți úgy véli,
ennek fő oka nem pusztán diplomáciai gyengeség, hanem a magyar politikai befolyás.
Ennek fő eszközét az újságíró – a legvadabb román konteók szellemét idézve – a romániai magyar kisebbséget képviselő RMDSZ-ben véli felfedezni, amelyről külön kiemeli, hogy 1996 óta szinte minden kormányban bent ül, függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali kabinet vezeti az országot.
A párt választásokon rendre 5–7 százalékot szerez, ami elég ahhoz, hogy királycsináló szerepben legyen”
- emeli ki a cikk, amely szerint
Mivel a párt „Budapestről kapja az utasításokat”, az RMDSZ bármikor megvétózhatja azokat a döntéseket, amelyek ellentétesek a magyar érdekekkel
– állítja Couți.
A cikk legélesebb megállapítása szerint
Magyarország politikáját máig a trianoni trauma irányítja.
Couți úgy fogalmaz:
Magyarország kihasználja ezt a helyzetet, hogy valamennyire előmozdítsa területi igényeit, mert máig a Trianonhoz köthető traumák mozgatják a politikáját.”
Az elemzés szerint Budapest gazdasági beruházásokon keresztül is igyekszik befolyást szerezni Romániában. Példaként hozza fel, hogy a magyar kormányhoz kötődő vállalatok, kínai cégekkel közösen, földeket vásárolnak a Duna torkolatánál, a stratégiai jelentőségű Sulina térségében, egy új kikötő létesítésére hivatkozva. Ez azonban Couți szerint
„orosz mintájú terjeszkedés”, amely gazdasági álcát ölt, de geopolitikai célt szolgál.
Az újságíró azt is kifogásolta, hogy az RMDSZ októberi kolozsvári kongresszusán
Az Euromaidan Press értékelése szerint mindez Ukrajna számára komoly veszteség, hiszen Románia lehetne Kijev legtermészetesebb szövetségese az EU-csatlakozásban és a háború utáni újjáépítésben.
Ehelyett a két ország között nincs valódi kommunikáció, és
Románia csak azt teszi, amit Brüsszel engedélyez”.
Az újságíró szerint minden, ami „független ukrán–román kezdeményezés lehetne”, Budapest vétóján elbukik, még mielőtt napirendre kerülne (itt már kissé nehéz követni, hogy az EU, vagy Magyarország irányítja-e valójában Romániát... – a szerk.).
A cikk ezen a ponton meglehetősen bizarr fordulatot vesz, és Couți azt kezdi fejtegetni, hogy Orbán Viktor „láthatatlan befolyási hálózatot” épített ki, és
a kisebbségi politikát használja fel az uniós országok belső döntéseinek irányítására.
Sőt, az újságíró szerint
a román modell „előképe annak, ami Ukrajnára is várhat”, amint Kijev csatlakozik az EU-hoz.
A cikk szerint Budapest hasonló eszközöket alkalmaz majd Kijevvel szemben a kárpátaljai magyarság révén:
Az írás végkövetkeztetése, hogy EU-tagság és NATO-szövetség sem garancia az önálló külpolitikára, ha egy tagállamon belül a belső politikai mechanizmusok idegen érdekeknek kedveznek. Az Euromaidan Press szerint Románia ma
„formálisan szuverén, de gyakorlatilag korlátozott” állam, amely képtelen saját külpolitikai prioritásait érvényesíteni.
Ki hitte volna, hogy pont az ukrán médiából derül ki, hogy mindvégig Magyarország irányította Bezzegromániát. Még a végén kiderül, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciójában alapító szerepet játszó Nicușor Dan román elnököt is budapesti utasításra küldték el Ukrajnába a feldühödött tüntetők legutóbbi, jászvásári látogatása során.
A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.
***
Fotó: Nicușor Dan román elnök és Volodimir Zelenskij – Oleksandr GIMANOV / AFP