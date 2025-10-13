Ft
Nicușor Dan Orbán Viktor RMDSZ

A román elnöknek inába szállt a bátorsága Ortbán Viktor videójától: nem mert elmenni az RMDSZ-es találkozóra

2025. október 13. 22:57

Miután a magyar miniszterelnök videója bejárta a román sajtót, Nicușor Dan államfő mégsem vett részt az RMDSZ kongresszusán.

2025. október 13. 22:57
null

Bár hivatalosan megerősítette részvételét, Nicușor Dan román államfő végül nem jelent meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) múlt pénteki kongresszusán – számolt be a Maszol.

Az elnöki hivatalhoz közel álló források szerint azért, mert kellemetlen helyzettől tartott Orbán Viktor miniszterelnök korábbi, nagy visszhangot kiváltó videója után.

Az elnök attól tartott, hogy kényes diplomáciai szituációba kerülhet, ha a kongresszuson jelen van, amikor a székely himnusz elhangzik.

A döntést – mint írják – közvetlenül azután hozta meg, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videója bejárta a román sajtót, amelyen a magyar kormányfő és kísérete egy erdélyi látogatás során a „Nem megyünk mi innen el” című dalt énekli.

A kongresszuson részt vett Orbán Viktor, valamint Ilie Bolojan román miniszterelnök és Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is. A két román politikus eltérően reagált a székely himnusz felcsendülésére: Bolojan állva hallgatta végig mind a magyar, mind a székely himnuszt, míg Grindeanu elhagyta a termet.

Grindeanu később azzal magyarázta gesztusát, hogy Romániában egyetlen hivatalos himnusz van, a román, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is tiszteli az RMDSZ politikusait és fontosnak tartja a nemzeti egységet.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 6 komment

Gubbio
2025. október 14. 00:25
Romániában egy himnusz van. Igaza van Éppen ezért Székelyföld nem Románia, hanem Magyarország. Nem Romániában énekelték a Székely Himnuszt!
Csigorin
2025. október 13. 23:51
Ha nalunk egy etnikai kisebbseg, ami nalunk kb nincs, de mondjuk vegyuk a ciganysagot peldanak, akar egy sajat himnuszt, es tartanak a sajat kulturajukon belul egy megemlekezest, nem latnek semmi gondot azzal, ha Orban - ha reszt venne - megtisztelne oket azzal, hogy az o himnuszukat is vegighallgatja.
LevEDIa
2025. október 13. 23:31
Lassan puhulnak ....
KiraCeles
2025. október 13. 23:31
Én nem értem ezt az "egyetlen hivatalos himnusz van" dumát. Magyarországon is egyetlen hivatalos himnusz van, de azért nem ijedünk meg, ha valaki rákezd a Szózatra, a Boldogasszony anyánkra vagy épp a székely himnuszra, netán akár a Nélküledre. Sőt, attól se tojunk be, ha román himnusz felcsendül egy nemzetiségi rendezvényen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!