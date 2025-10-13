A román elnöknek inába szállt a bátorsága Ortbán Viktor videójától: nem mert elmenni az RMDSZ-es találkozóra

Bár hivatalosan megerősítette részvételét, Nicușor Dan román államfő végül nem jelent meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) múlt pénteki kongresszusán – számolt be a Maszol.

Az elnöki hivatalhoz közel álló források szerint azért, mert kellemetlen helyzettől tartott Orbán Viktor miniszterelnök korábbi, nagy visszhangot kiváltó videója után.

Az elnök attól tartott, hogy kényes diplomáciai szituációba kerülhet, ha a kongresszuson jelen van, amikor a székely himnusz elhangzik.

A döntést – mint írják – közvetlenül azután hozta meg, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videója bejárta a román sajtót, amelyen a magyar kormányfő és kísérete egy erdélyi látogatás során a „Nem megyünk mi innen el” című dalt énekli.