A román elnöknek inába szállt a bátorsága Ortbán Viktor videójától: nem mert elmenni az RMDSZ-es találkozóra

„Egy kis elhajlás belefér” – így ünnepelte Orbán Viktor a magyar Nobel-díjat (VIDEÓ)
A miniszterelnök kolozsvári útja során nemcsak a politikai feladatokra, hanem a magyar irodalom újabb sikerének megünneplésére is jutott idő.
Miután a magyar miniszterelnök videója bejárta a román sajtót, Nicușor Dan államfő mégsem vett részt az RMDSZ kongresszusán.
Bár hivatalosan megerősítette részvételét, Nicușor Dan román államfő végül nem jelent meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) múlt pénteki kongresszusán – számolt be a Maszol.
Az elnöki hivatalhoz közel álló források szerint azért, mert kellemetlen helyzettől tartott Orbán Viktor miniszterelnök korábbi, nagy visszhangot kiváltó videója után.
Az elnök attól tartott, hogy kényes diplomáciai szituációba kerülhet, ha a kongresszuson jelen van, amikor a székely himnusz elhangzik.
A döntést – mint írják – közvetlenül azután hozta meg, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videója bejárta a román sajtót, amelyen a magyar kormányfő és kísérete egy erdélyi látogatás során a „Nem megyünk mi innen el” című dalt énekli.
A kongresszuson részt vett Orbán Viktor, valamint Ilie Bolojan román miniszterelnök és Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is. A két román politikus eltérően reagált a székely himnusz felcsendülésére: Bolojan állva hallgatta végig mind a magyar, mind a székely himnuszt, míg Grindeanu elhagyta a termet.
Grindeanu később azzal magyarázta gesztusát, hogy Romániában egyetlen hivatalos himnusz van, a román, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is tiszteli az RMDSZ politikusait és fontosnak tartja a nemzeti egységet.
