„Egy kis elhajlás belefér” – így ünnepelte Orbán Viktor a magyar Nobel-díjat (VIDEÓ)

Egy bevágással később már azt láthatjuk, hogy a miniszterelnök egy zenekar kíséretében mulat.

A videó végén Orbán Viktor tisztázta, hogy először megírta a beszédet, utána pedig megünnepelte a Nobel-díjat. „Nem minden nap kap Magyarország Nobel-díjat, egy kis elhajlás belefér” – magyarázta a miniszterelnök.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Krasznahorkai László a csütörtöki nap folyamán „látomásos és magával ragadó életművéért” Nobel-díjban részesült.