Kolozsvárra Nobel-díj Orbán Viktor

„Egy kis elhajlás belefér” – így ünnepelte Orbán Viktor a magyar Nobel-díjat (VIDEÓ)

2025. október 10. 09:34

A miniszterelnök kolozsvári útja során nemcsak a politikai feladatokra, hanem a magyar irodalom újabb sikerének megünneplésére is jutott idő.

2025. október 10. 09:34
null

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a riporter azt kérdezte, hogyan lehetséges, hogy a miniszterelnöknek ugyan beszédet kellett írnia, mégis a kolozsvári Rhédey kávézóban, a város egyik kedvelt helyén futottak össze. Orbán Viktor erre egy váratlan és mulatságos történettel válaszolt.

Megünnepeltük az új magyar Nobel-díjat”

– írta a videó leírásában Orbán Viktor.

A rövid felvételből kiderült, hogy az előző nap – azaz csütörtök – reggel a miniszterelnök még Lázár János közlekedési miniszternek ecsetelte, hogy a nap folyamán még meg kell írnia a Kolozsvárra készülő beszédét, amire a sűrű menetrend miatt valószínűleg csak az éjszaka folyamán kerül majd sor.

Egy bevágással később már azt láthatjuk, hogy a miniszterelnök egy zenekar kíséretében mulat.

A videó végén Orbán Viktor tisztázta, hogy először megírta a beszédet, utána pedig megünnepelte a Nobel-díjat. „Nem minden nap kap Magyarország Nobel-díjat, egy kis elhajlás belefér” – magyarázta a miniszterelnök.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Krasznahorkai László a csütörtöki nap folyamán „látomásos és magával ragadó életművéért” Nobel-díjban részesült.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ersa57
2025. október 10. 11:51
??!! Mégis csak fontos számunkra a mostanában "posványnak titulált" nyugati kultúra és annak elismerő díja, még Orbán Viktor által egy agyonszidott, ellenségesnek kikiáltott Svédországtól is!!!!!
Válasz erre
0
2
makapaka2
2025. október 10. 11:14
Amit Trianonnal kapcsolatban mondott az író, az azért elég csúnya.
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 10. 10:36 Szerkesztve
mnmn 2025. október 10. 10:02 • Szerkesztve Érdekelne hogy hányan olvasták és élvezték a Nobel-díjas valamelyik művét és hányan tudnának idézni valami magvas gondolatot ami különösen megfogta őket." Én olvastam és nagyon jó,minden perce egy örökkévalóság.Pl,hogy több repülőgép van a vízben ,mint ahány tengeralattjáró az égben, nagyon meglepett,rendkívűl igényes könyv, mint varga jucus asztalos, egylábú széke.👍👍
Válasz erre
0
4
balbako_
2025. október 10. 10:20
A magyar miniszterelnök teljesítette a kötelességét és ez így van rendjén.
Válasz erre
8
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!