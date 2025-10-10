„Egy kis elhajlás belefér” – így ünnepelte Orbán Viktor a magyar Nobel-díjat (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, Kijev legfőbb célja, hogy Magyarországot berántsa a háborúba.
A miniszterelnök kolozsvári útja során nemcsak a politikai feladatokra, hanem a magyar irodalom újabb sikerének megünneplésére is jutott idő.
Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a riporter azt kérdezte, hogyan lehetséges, hogy a miniszterelnöknek ugyan beszédet kellett írnia, mégis a kolozsvári Rhédey kávézóban, a város egyik kedvelt helyén futottak össze. Orbán Viktor erre egy váratlan és mulatságos történettel válaszolt.
Megünnepeltük az új magyar Nobel-díjat”
– írta a videó leírásában Orbán Viktor.
A rövid felvételből kiderült, hogy az előző nap – azaz csütörtök – reggel a miniszterelnök még Lázár János közlekedési miniszternek ecsetelte, hogy a nap folyamán még meg kell írnia a Kolozsvárra készülő beszédét, amire a sűrű menetrend miatt valószínűleg csak az éjszaka folyamán kerül majd sor.
Egy bevágással később már azt láthatjuk, hogy a miniszterelnök egy zenekar kíséretében mulat.
A videó végén Orbán Viktor tisztázta, hogy először megírta a beszédet, utána pedig megünnepelte a Nobel-díjat. „Nem minden nap kap Magyarország Nobel-díjat, egy kis elhajlás belefér” – magyarázta a miniszterelnök.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Krasznahorkai László a csütörtöki nap folyamán „látomásos és magával ragadó életművéért” Nobel-díjban részesült.
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
