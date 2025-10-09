Ft
irodalom Krasznahorkai László Nobel-díj

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025. október 09. 13:07

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

2025. október 09. 13:07
null

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – áll a Svéd Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.

Régi alkotótársa, Tarr Béla – többek között a Sátántagó című film rendezője – így értékelte a Nobel-díjat: „Nagyon örülök, hogy nyert, úgyhogy egyelőre mást nem tudok mondani. 

Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm.” 

Tarr Béla több Krasznahorkai-művet is filmre vitt: a Sátántangót, valamint Az ellenállás melankóliáját, amely Werckmeister harmóniák címen került a mozikba. Az író és a rendező egészen Tarr utolsó filmjéig, a 2011-ben bemutatott A torinói lóig szoros alkotói együttműködésben dolgoztak.

Tarr megjegyezte a Népszavának, „az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni. De hát ez két külön nyelv, az irodalom és a film. A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű.”

Nyitókép: Libri

 

Sorrend:
johannluipigus
2025. október 09. 15:50
Csupán annyi lenne a kérdésem, hogy a bizottság olvasta-e a regényt, vagy szokás szerint ez is le volt előre vajazva.
patikus-3
2025. október 09. 15:49
Krasznahorkait ki nem állhattam az elején. Alkoholban tobzódott: én akkoriban nagyon nehezen viseltem azokat, akik nem isznak alkoholt. Nem is értettem pontosan, hogyan tudnak emberek - hisz emberek! - létezni alkohol nélkül. Ulánbátorban sötétedés után már nem mehettünk ki az utcára, mert az olyan figurákat, mint mi, azonnal megöltek a mongolok, akkorra ugyanis már tökrészegek voltak. És az nem akármi, amikor egy mongol férfi tökrészeg, márpedig minden mongol tökrészeg volt öt óra után. Az az alkohol-kultusz nagyon menő volt írói körökben. Talán Hajnóczy Péter öröksége… Zalán Tibor és Temesi Feri is állandóan ittak, mint cefet. Évek múlva derült ki, hogy Krasznahorkai ezen túl tudott lépni. Le is írja, hogyan. litera.hu/magazin/interju/beszelgetes-krasznahorkai-laszloval.html A novellái letisztultak. Jött a regényeivel. Egyre jobb lett. Mar Kádár János lángpallosú démonja, Aczél György sem tudta lenyomni. Elkezdett nagyot menni. Krasznahorkai azóta is nagyot megy. Ismerjük el.
survivor
2025. október 09. 15:48
Az egyik kedvencem a szintén "politikai alapon" IS díjazott Rudyard Kipling. De ő ÍRNI IS TUDOTT. A "dzsungel könyve"-ben is kb. minden benne van amit az Emberről tudni kell. A Kim-ben is. A novellái zseniálisak. A kaland/sci-fi világa is kiváló. A művész- regényét nem olvastam, bevallom.
rugbista
2025. október 09. 15:46
"Az én személyes sorsomból következik minden, nem abból, hogy magyar, ukrán vagy szlovén vagyok." Akkor miért nem szlovénül írtál, ülepfejű?! Esetleg van műveid színvonalához köze drága anyanyelvünknek is?
