Csillagászati összeg szerepel Elon Musk új szerződésében: mutatjuk mennyit keres az üzletember

A Tesla új fizetési csomagjának célja, hogy Musk hosszú távon is a vállalat élén maradjon.
Elon Musk rekordösszegű fizetési csomagját a Tesla részvényeseinek 75%-a hagyta jóvá csütörtökön, amely akár 1 billió dollárt érhet a következő tíz évben, ha a cég teljesíti a kitűzött teljesítménymutatókat – írta a Business Insider.
A csomag célja, hogy Musk hosszú távon is a vállalat élén maradjon, ami a mesterséges intelligencia és a robotika területén tett fejlesztések miatt különösen fontos lehet a befektetőknek.
Musk a szavazás után úgy fogalmazott, hogy a Tesla jövője egy „új könyv” kezdete.
A fizetési csomag kifizetése szigorú feltételekhez kötött: 20 millió jármű leszállítása, 10 millió aktív önvezető előfizetés, 1 millió Optimus-robot és 1 millió kereskedelmi robotaxi üzembe állítása esetén kapná meg a fizetése teljes összegét az üzletember.
Az első rész kifizetés akkor esedékes, ha a Tesla piaci értéke 2 billió dollárra nő, majd 500 milliárdos lépésekben egészen 8,5 billióig. A jelenlegi piaci kapitalizáció 1,54 billió dollár.
Ha ez a teljesítmény megvalósul Musk 335 billió forintot tehet zsebre, tehát a vagyona másodpercenként több mint egymillió forinttal gyarapszik majd az elkövetkezendő tíz évben.
Az optimisták örömmel fogadták a döntést: Dan Ives, a Wedbush elemzője szerint Musk „háborús vezérigazgatóként” vezeti a Teslát az AI-forradalomban, míg Gene Munster, a Deepwater Asset Management partnere úgy látja, hogy a szavazás megerősíti Musk elkötelezettségét és a befektetők támogatását.
Ugyanakkor akadnak kritikusok, akik aggódnak a vállalatirányítás miatt. A SOC Investment Group szerint a szavazás rávilágít Musk túlzott befolyására. New York állam számvevője pedig „ellenőrzés nélküli hatalomnak” nevezte a csomagot. A Safe Autonomous Vehicles Everywhere figyelmeztetett, hogy a terv veszélyes pénzügyi ösztönzőt teremthet, amely miatt Musk még azelőtt paicra dobhatna autonóm járműveket és robottaxikat, mielőtt azok teljesen biztonságossá válnának.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP
