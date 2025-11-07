Csillagászati összeg szerepel Elon Musk új szerződésében: mutatjuk mennyit keres az üzletember

Elon Musk rekordösszegű fizetési csomagját a Tesla részvényeseinek 75%-a hagyta jóvá csütörtökön, amely akár 1 billió dollárt érhet a következő tíz évben, ha a cég teljesíti a kitűzött teljesítménymutatókat – írta a Business Insider.

A csomag célja, hogy Musk hosszú távon is a vállalat élén maradjon, ami a mesterséges intelligencia és a robotika területén tett fejlesztések miatt különösen fontos lehet a befektetőknek.

Musk a szavazás után úgy fogalmazott, hogy a Tesla jövője egy „új könyv” kezdete.

A fizetési csomag kifizetése szigorú feltételekhez kötött: 20 millió jármű leszállítása, 10 millió aktív önvezető előfizetés, 1 millió Optimus-robot és 1 millió kereskedelmi robotaxi üzembe állítása esetén kapná meg a fizetése teljes összegét az üzletember.

Az első rész kifizetés akkor esedékes, ha a Tesla piaci értéke 2 billió dollárra nő, majd 500 milliárdos lépésekben egészen 8,5 billióig. A jelenlegi piaci kapitalizáció 1,54 billió dollár.