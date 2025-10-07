Nagy bejelentésre készül Elon Musk – érkezhet az eddigi legolcsóbb Tesla (VIDEÓ)

BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó
A német vezér szerint ez az évszázad projektje.
Egyre nagyobb a nyomás a vállalaton, hogy valami újjal rukkoljon elő.
Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója a hétvégén több videót is megosztott, amelyek arra utalnak, hogy a cég egy új modellt mutathat be kedden. A várható bejelentés hírére a Tesla részvényei 4 százalékkal emelkedtek. A vállalat egyébként is jó formában van, hiszen a harmadik negyedévben rekordeladásokat ért el. A jövő azonban bizonytalan, mivel szeptember 30-án lejárt az amerikai kormány elektromos autókra vonatkozó 7500 dolláros (2,4 millió forint) adókedvezménye.
Bár a harmadik negyedév erős eredményeket hozott, az elemzők arra számítanak, hogy a Tesla éves kiszállításai második egymást követő évben csökkennek, körülbelül 1,62 millió járműre, mivel az elektromos járművek vásárlási ösztönzőinek megszűnése visszafoghatja a keresletet.
A Tesla korábban elhalasztotta egy kedvezőbb árú Model Y változat bevezetését az Egyesült Államokban, hogy élénkítse az elektromos járművei iránti keresletet.
A cég júniusban közölte, hogy elkészítette az új modell első példányait, de csak a negyedik negyedévben kezdi meg az értékesítést, és a termelést a tervezettnél lassabb ütemben növeli a kereslet visszaesése miatt.
Ez az új, leegyszerűsített változat körülbelül 20 százalékkal olcsóbban gyártható, mint a frissített Model Y, és a vállalat szerint 2026-ra évente körülbelül 250 000 darabot adhat el belőle az Egyesült Államokban. A Wall Street előrejelzései szerint a Tesla kiszállításai jövőre 1,85 millió járműre nőhetnek, ebből az olcsóbb modell 2026-ban 155 610 egységet tehet ki.
„A Tesla nagy dobásra készül, az X-posztok özöne arra utal, hogy egy kedvezőbb árú Model Y bevezetése várható” – mondta A Fox News-nak Matt Britzman, a Hargreaves Lansdown vezető részvényelemzője.
„Az ár kulcsfontosságú lesz, hiszen ez mutatja meg, hogy a Tesla mennyire tudta csökkenteni a gyártási költségeket, és milyen új keresletet tud generálni”
– tette hozzá.
A Tesla évek óta nem dobott piacra teljesen új járművet, ehelyett a Model 3 és Model Y fokozatos frissítéseire támaszkodott az értékesítések növeléséhez. Az utolsó jelentős új modell a Cybertruck volt, amelynek értékesítése elmaradt a várakozásoktól, ezért a Tesla az utóbbi hónapokban több ezer dolláros kedvezményeket kínált a raktáron lévő járművekre. Egy márciusi visszahívási bejelentés szerint 46 096 Cybertruck készült 2023 novembere és 2025 eleje között.
