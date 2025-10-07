Nagy bejelentésre készül Elon Musk – érkezhet az eddigi legolcsóbb Tesla (VIDEÓ)

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója a hétvégén több videót is megosztott, amelyek arra utalnak, hogy a cég egy új modellt mutathat be kedden. A várható bejelentés hírére a Tesla részvényei 4 százalékkal emelkedtek. A vállalat egyébként is jó formában van, hiszen a harmadik negyedévben rekordeladásokat ért el. A jövő azonban bizonytalan, mivel szeptember 30-án lejárt az amerikai kormány elektromos autókra vonatkozó 7500 dolláros (2,4 millió forint) adókedvezménye.

Bár a harmadik negyedév erős eredményeket hozott, az elemzők arra számítanak, hogy a Tesla éves kiszállításai második egymást követő évben csökkennek, körülbelül 1,62 millió járműre, mivel az elektromos járművek vásárlási ösztönzőinek megszűnése visszafoghatja a keresletet.

A Tesla korábban elhalasztotta egy kedvezőbb árú Model Y változat bevezetését az Egyesült Államokban, hogy élénkítse az elektromos járművei iránti keresletet.