Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Elon Musk Tesla Egyesült Államok

Elképesztő fizetést ajánlottak fel Elon Musknak

2025. szeptember 05. 22:50

Ezer. Milliárd. Dollár. Magyarország négy-öt évnyi teljes termelése. Ekkorára nőhet a vagyona Elon Musknak – de csak egy fontos feltétellel.

2025. szeptember 05. 22:50
null

Elon Musk, a világ már most is leggazdagabb embere, az első ezermilliárdos (billiomos, trilliárdos, ahogy tetszik) lehet a CNN szerint, miután a Tesla igazgatótanácsa 

bejelentett a vezérigazgató számára egy hatalmas új fizetési csomagot, hogy a bajba jutott elektromos járműgyártóra összpontosíthasson.

A csomag további Tesla-részvényeket biztosítana számára, ha a vállalat képes messze a jelenlegi értékénél magasabbra növekedni, és a piaci kapitalizációja jóval nagyobb lenne, mint amit bármelyik vállalat valaha is elért. Musk korábbi fizetési csomagja, amely jelentősen növelte hatalmas vagyonát, ambiciózus növekedési terveket is felvázolt, amelyek korábban nehéznek tűntek – de amelyeket a Tesla könnyen elérhetett.

Az új fizetési csomag további 423,7 millió Tesla-részvényt biztosítana Musknak. Ezek a részvények a mai részvényértéken 143,5 milliárd dollárt érnének.

De Musk csak akkor kapná meg ezeket a részvényeket, ha a Tesla-részvények értéke jelentősen emelkedne az elkövetkező években. A vállalat részvényeinek összértékének el kellene érnie a 8,5 ezermillárd dollárt ahhoz, hogy Musk megszerezze az összes részvényt, ami jelentősen meghaladja a jelenlegi 1,1 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt.

A 423,7 millió új részvény, amelyet Musk a csomag keretében kapna, közel ezermilliárd dollárt érne,

ha a vállalat eléri a pénteki meghatalmazotti nyilatkozatban meghatározott megemelt értékelési célokat – írja a CNN.

Fotó: Etienne LAURENT / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. szeptember 05. 23:42
Ez nem fizetés, hanem vagyonjuttatás. Ekkora likviditás nincs, hogy piacra lehetne dobni és pénzzé lehetne tenni.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 05. 23:20
Ennyi pénz nincs, még a bankóprés alatt sem...🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!