Elképesztő fizetést ajánlottak fel Elon Musknak

Elon Musk, a világ már most is leggazdagabb embere, az első ezermilliárdos (billiomos, trilliárdos, ahogy tetszik) lehet a CNN szerint, miután a Tesla igazgatótanácsa

bejelentett a vezérigazgató számára egy hatalmas új fizetési csomagot, hogy a bajba jutott elektromos járműgyártóra összpontosíthasson.

A csomag további Tesla-részvényeket biztosítana számára, ha a vállalat képes messze a jelenlegi értékénél magasabbra növekedni, és a piaci kapitalizációja jóval nagyobb lenne, mint amit bármelyik vállalat valaha is elért. Musk korábbi fizetési csomagja, amely jelentősen növelte hatalmas vagyonát, ambiciózus növekedési terveket is felvázolt, amelyek korábban nehéznek tűntek – de amelyeket a Tesla könnyen elérhetett.

Az új fizetési csomag további 423,7 millió Tesla-részvényt biztosítana Musknak. Ezek a részvények a mai részvényértéken 143,5 milliárd dollárt érnének.

De Musk csak akkor kapná meg ezeket a részvényeket, ha a Tesla-részvények értéke jelentősen emelkedne az elkövetkező években. A vállalat részvényeinek összértékének el kellene érnie a 8,5 ezermillárd dollárt ahhoz, hogy Musk megszerezze az összes részvényt, ami jelentősen meghaladja a jelenlegi 1,1 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt.

A 423,7 millió új részvény, amelyet Musk a csomag keretében kapna, közel ezermilliárd dollárt érne,

ha a vállalat eléri a pénteki meghatalmazotti nyilatkozatban meghatározott megemelt értékelési célokat – írja a CNN.