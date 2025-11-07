Ft
Orbán Viktor trump Nagy Márton autóipar Egyesült Államok tesla

Az Orbán–Trump-találkozóról jelentették: ez lesz a magyarországi Tesla-gyár sorsa

2025. november 07. 06:00

A nemzetgazdasági miniszter szerint az amerikai beruházások megvalósításához elengedhetetlen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás visszaállítása.

2025. november 07. 06:00
null

A magyar delegáció megérkezett az Egyesült Államokba a Trump–Orbán-csúcsra, ahol a gazdasági együttműködés is kiemelt téma. A repülőúton Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjúban beszélt az amerikai befektetésekről, a kettős adóztatás kérdéséről, valamint arról is, van-e esély Tesla-gyárra Magyarországon.

A miniszter szerint bár hazánk kiváló autóipari és elektromos járműipari központ, jelenleg nem valószínű, hogy a Tesla itt építene gyárat.

A miniszter ez attól függ, hogyan alakulnak a Tesla európai eladásai.

Jelenleg ugyanis az európai piacot a kínai gyártók uralják: a BYD és a SAIC (MG) márkái vezetik az eladásokat. „Inkább hamarabb lesz egy új kínai autóipari központ, például Pécs környékén, mint Tesla-beruházás” – fogalmazott Nagy Márton, hozzátéve: a Teslának előbb árversenyképesebbé kell válnia Európában.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy más amerikai befektetések előtt is nyitva áll Magyarország, különösen az autóipar, a kutatás-fejlesztés és az IT területén. Ehhez azonban elengedhetetlen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás visszaállítása, amely a befektetői bizalom kulcsa.

Nagy Márton szerint az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások célja, hogy újra fellendüljön az amerikai működőtőke-beáramlás. A miniszter vélemény szerint a bizalom helyreállítása után Magyarország ismét az egyik legvonzóbb beruházási célpont lehet Amerika számára.

Nyitókép: Hector RETAMAL / AFP

***

Dixtroy
2025. november 07. 09:37
Különösebben nem kaparnék amcsi befektetések után, az adókedvezmény lejárta után jobbára dobbantottak is, és mondjuk ki, a minőségben nem túl jók, ami fasza, azt Ázsiában termeltetik, esetleg annyi hasznuk lehet, hogy ha megint köcsög vezetést kap az usa, nem mindenben próbálnak szopóskodni.
csapláros
2025. november 07. 09:25
Nem is a kettős adóztatás egyezményének a visszaállítása a fontos, hanem egy ÚJ, a régitől a magyarságnak illetve Magyarországnak kedvezőbb EGYEZMÉNY megkötése a kölcsönösség alapján. Ez már több mint egy évtizede is napirenden volt. Az étlapunk, hogy mit is tud Magyarország kínálni a beruházóknak, megvan. A már meglévő autógyárainknak is kialakítottuk a magas minőségű szakembereket képző háttér felsőfokú oktatási és akár a kutató-fejlesztő intézményeket. A Teslán múlik a dolog, hogy mennyire képes élni az adottságokkal.
nuevoreynuevaley
2025. november 07. 09:17
Nem lesz semmilyen Tesla gyar Magyarorszagon Es ha lenne, akkor is minimalbert fizetne, mint a BMW, BYD vagy barmelyik
balbako_
2025. november 07. 07:56
Az amerikai beruházások nem "összeszerelő üzemek" újabban....
