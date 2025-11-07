Az Orbán–Trump-találkozóról jelentették: ez lesz a magyarországi Tesla-gyár sorsa

A magyar delegáció megérkezett az Egyesült Államokba a Trump–Orbán-csúcsra, ahol a gazdasági együttműködés is kiemelt téma. A repülőúton Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjúban beszélt az amerikai befektetésekről, a kettős adóztatás kérdéséről, valamint arról is, van-e esély Tesla-gyárra Magyarországon.

A miniszter szerint bár hazánk kiváló autóipari és elektromos járműipari központ, jelenleg nem valószínű, hogy a Tesla itt építene gyárat.

A miniszter ez attól függ, hogyan alakulnak a Tesla európai eladásai.

Jelenleg ugyanis az európai piacot a kínai gyártók uralják: a BYD és a SAIC (MG) márkái vezetik az eladásokat. „Inkább hamarabb lesz egy új kínai autóipari központ, például Pécs környékén, mint Tesla-beruházás” – fogalmazott Nagy Márton, hozzátéve: a Teslának előbb árversenyképesebbé kell válnia Európában.