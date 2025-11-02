A kínaiak szinte vallásos hitet táplálnak a technológiai fejlődés iránt – Salát Gergely sinológus a Mandinernek

Hszi Csin-ping elnök saját maga, a nép, a gazdaság, az állami és állampárti szervek elé kitűzött legfőbb célja a Kínai álom stratégia megvalósítása. Ennek lényege, hogy 2049-re, a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 100. évfordulójára az ország elfoglalja az őt szerinte megillető helyet a világ csúcsán. Ehhez még sok víznek kell lefolynia a Jangcén –mérleget vonunk a pillanatnyi állapotokról.

Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense szerint 2025 első felében a kínai gazdaság meglepően jól teljesített, hiszen 5,3 százalékos növekedést ért el, így könnyen tartható az ez évre kitűzött, 5 százalék körüli hivatalos cél. Hozzáteszi, hogy bár ez elmarad a 2000-es évek két számjegyű növekedésétől, irreális lenne akkora bővülést elvárni, hiszen a kínai gazdaság ma már jóval érettebb. Az úgynevezett régi gazdaság – például az építő- és a nehézipar – nehézségekkel küzd, az új gazdaság, vagyis a csúcstechnológiai iparágak viszont kifejezetten dinamikusan növekednek.

A legnagyobb problémát az alacsony fogyasztási kedv jelenti, mivel a bizonytalanságok miatt a háztartások inkább megtakarítanak, mintsem költekeznek. Az ingatlanválság elhúzódik, az önkormányzatok továbbra is erősen el vannak adósodva, és a deflációs nyomás sem enyhült. Mindezek ellenére Salát Gergely szerint Kína alapvetően jól van, a gazdaság nem omlik össze, és nincs alapjuk a katasztrófa-forgatókönyveknek.