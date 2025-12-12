Sötét felhők gyülekeznek Lengyelország felett, mégis van egy stratégiájuk Közép-Európa egységéért

Ez akadályozza Nawrockit

Paweł Pawłowski erre azt reagált, hogy amíg Donald Tusk kormánya van hatalmon, addig Nawrocki elnöknek nincsenek valódi eszközei regionális politikát csinálni. Az elnöknek vannak külpolitikai jogkörei és biztonságpolitikai szerepe – de a napi politika többsége Tusk kezében van – hangsúlyozta.

„Nawrocki bizonyos döntéseket meg tud akadályozni, de nem tudja kikényszeríteni a kormány lépéseit. A korábbi elnök, Andrzej Duda kevésbé volt hatékony, Nawrocki viszont karakteresebb, más stílust képvisel, és hajlandó belemenni politikai játszmákba. Kérdés, mennyire lesz mindez sikeres” – tette fel a kérdést a szakértő.

„A kormánypropaganda azonban folyamatosan azt üzeni, hogy Nawrocki mindent blokkol, miatta nem működik az ország. Ez persze hamis, de a kommunikációs gépezet nagyon erős.

És ott van még a külügyminiszter, Radosław Sikorski, akinek az egója akkora, hogy egyszerűen képtelen bárkivel együttműködni. Még az amerikai vagy izraeli partnereket is nyíltan provokálja. Talán még egyszer elnök akar lenni, vagy átvenni a Polgári Platform vezetését Tusk után. Mindez akadálya annak, hogy a V4 igazán jól működjön. Pedig óriási lehetőség lenne” – jelentette ki Pawłowski.

Ilyen jövő vár a V4-ekre

Valamivel később Szitás Péter arra a kérdésre, hogy milyen jövő vár a V4 együttműködésre, három lehetőséget vázolt fel. A legjobb esetben fokozódna az integráció, melyben stabil jobboldali kormányok működnének együtt, és ebben Magyarország továbbra is koordinációs szerepet töltene be.

A veuető kutató szerint ugyanakkor

a legvalószínűbb forgatókönyv egy „laza együttműködés” lesz, melyben a szövetség működőképes lesz, de nem válik belőle „mini EU”,

valamint a csúcstalálkozók is megmaradnak, de az egyes országok időnként külön utakon járnak majd.

A legrosszabb lehetőség pedig a „széttöredezés” lenne, melyet az idézne elő, ha Lengyelországban a balliberális erők végleg stabilizálódnának, Csehország ismét a német irányba fordulna, valamint Szlovákia belpolitikai összeomlása folytatódna.

Azonban erre a legkisebb az esély, mert a jelenlegi erőviszonyok azt mutatják, hogy a régióban a választók visszautasítják a brüsszeli beavatkozást – zárta gondolatait Szitás Péter.

Nyitókép: Gyurkovits Tamás/Danube Institute