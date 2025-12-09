„Újra a fedélzeten” – Orbán Viktor az elsők között gratulált Andrej Babis kinevezéséhez

Hivatalosan is visszatért Orbán Viktor régi szövetségese: új vezetője van Csehországnak
Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist Petr Pavel cseh köztársasági elnök.
„Visszatért egy régi szövetséges” – fogalmazott a kormányfő.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.
A kinevezésre Orbán Viktor is reagált a közösségi médiában.
„Visszatért egy régi szövetséges. (...) Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – fogalmazta meg gratulációját a miniszterelnök Facebook-oldalán.
„Újra egy elkötelezett, patrióta vezető áll Csehország élén – alig várom, hogy jövő héten az Európai Tanács fontos ülésén ismét találkozzunk” – írta X-bejegyzésében a kormányfő.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP
