„Újra a fedélzeten” – Orbán Viktor az elsők között gratulált Andrej Babis kinevezéséhez

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

A kinevezésre Orbán Viktor is reagált a közösségi médiában.

„Visszatért egy régi szövetséges. (...) Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – fogalmazta meg gratulációját a miniszterelnök Facebook-oldalán.