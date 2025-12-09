Ft
Andrej Babis gratuláció Csehország Orbán Viktor

„Újra a fedélzeten” – Orbán Viktor az elsők között gratulált Andrej Babis kinevezéséhez

2025. december 09. 12:16

„Visszatért egy régi szövetséges” – fogalmazott a kormányfő.

2025. december 09. 12:16
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

A kinevezésre Orbán Viktor is reagált a közösségi médiában.

„Visszatért egy régi szövetséges. (...) Üdv újra a fedélzeten, Andrej!” – fogalmazta meg gratulációját a miniszterelnök Facebook-oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

„Újra egy elkötelezett, patrióta vezető áll Csehország élén – alig várom, hogy jövő héten az Európai Tanács fontos ülésén ismét találkozzunk” – írta X-bejegyzésében a kormányfő.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

***

