Európa megérkezett a jövőbe: bevezetik az önvezető taxikat

Történelmi mérföldkőhöz érkezik az önvezető közlekedés: a Google anyavállalatához, az Alphabethez tartozó Waymo 2026-ban elindítja Európa első teljesen sofőr nélküli taxi szolgáltatását Londonban – számolt be a Portfolio.
A projekt a cég nemzetközi terjeszkedésének egyik legfontosabb állomása lehet.
A Waymo egyébként az egyik legismertebb és legfejlettebb önvezető technológiát fejlesztő vállalat a világon. A cég a 2000-es évek végén még a Google belső kutatási projektjeként indult, majd 2016-ban önálló leányvállalattá vált. Fő profilja az autonóm járművekhez szükséges szoftver- és hardverrendszerek fejlesztése, valamint az ezekre épülő robotaxi-szolgáltatások kiépítése. A Waymo járművei mesterséges intelligenciával, radarral, kamerákkal és lézerszkennerrel (LIDAR) tájékozódnak a forgalomban.
A vállalat az Egyesült Államokban már több nagyvárosban, köztük San Franciscóban, Los Angelesben, Phoenixben, Atlantában és Austinban kínál önvezető fuvarokat és ezzel a világ egyik legnagyobb robotaxi-flottáját üzemelteti.
A londoni bevezetéshez a Waymo a brit Moove járműfinanszírozó céggel működik együtt, és már zajlanak az egyeztetések a helyi és országos hatóságokkal az engedélyeztetésről.
A vállalat járművei először még sofőrökkel végzik a tesztfutásokat, de 2026-ban már teljesen önvezető üzemmódban szállítják majd az utasokat.
A londoni indulás egyben válasz is a verseny fokozódására: a Tesla is hamarosan bejelentheti saját, régóta ígért robotaxi-szolgáltatását.
A Waymo londoni megjelenése nemcsak technológiai áttörést, hanem új korszakot is jelenthet az európai városi közlekedésben, ahol a jövőben az önvezető autók akár a mindennapok részévé válhatnak.
