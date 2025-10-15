Európa megérkezett a jövőbe: bevezetik az önvezető taxikat

Történelmi mérföldkőhöz érkezik az önvezető közlekedés: a Google anyavállalatához, az Alphabethez tartozó Waymo 2026-ban elindítja Európa első teljesen sofőr nélküli taxi szolgáltatását Londonban – számolt be a Portfolio.

A projekt a cég nemzetközi terjeszkedésének egyik legfontosabb állomása lehet.

A Waymo egyébként az egyik legismertebb és legfejlettebb önvezető technológiát fejlesztő vállalat a világon. A cég a 2000-es évek végén még a Google belső kutatási projektjeként indult, majd 2016-ban önálló leányvállalattá vált. Fő profilja az autonóm járművekhez szükséges szoftver- és hardverrendszerek fejlesztése, valamint az ezekre épülő robotaxi-szolgáltatások kiépítése. A Waymo járművei mesterséges intelligenciával, radarral, kamerákkal és lézerszkennerrel (LIDAR) tájékozódnak a forgalomban.