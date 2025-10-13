Kiderült, mekkora fizetés jár a BMW dolgozóinak – azonnal megugrott a jelentkezők száma

A BMW vezérigazgatója elhallgattatta az ellenzéki kritikákat: Magyarország igenis vonzó a nyugati befektetők számára
A BMW debreceni gyárát dicsérte a cég vezérigazgatója.
Nyerésre áll az autóóriás a munkaerőért folytatott versenyben: a magas alapbér mellett számos más juttatással is csábítja leendő munkavállalóit a debreceni gyár.
Október végén indul el a sorozatgyártása az új Neue Klasse autóknak a BMW Group szeptemberben átadott debreceni üzemében. Az autóóriás folyamatosan toborozza a munkavállalókat, ám most az is kiderült, mekkora fizetéssel száll be a munkaerőért folytatott versenybe.
Ezt is ajánljuk a témában
A BMW debreceni gyárát dicsérte a cég vezérigazgatója.
A legtöbb új munkatársat most az összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban. A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak meghirdetett álláslehetőségek – idézte a Beol.hu Gábor Évát, a a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetőjét.
Komoly előnyt jelent, ha a leendő munkavállalónak van tapasztalata vagy képesítése az elektromos területeken. A termelési munkatársak felé három alapvető elvárást fogalmaztak meg:
A középfokú végzettség előnyt jelent, csak úgy, mint a több éves összeszerelési tapasztalat – emelte ki a BMW HR-vezetője.
A bérsáv nyilvánossá tételét követően jelentősen megnőtt a jelentkezési kedv. Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkező új belépők kezdő bruttó 430 ezer forintos bérsávból indulnak, amelyet a betanulás után a teljesítmény megfelelő fejlődésével 460 ezerre emelnek. Akik már összeszerelői tapasztalattal érkeznek, bruttó 490 ezer forintos havi alapbérrel kezdenek
– részletezte Gábor Éva. Nem lesz könnyű felvenniük a versenyt a térség vállalkozásainak a BMW juttatási csomagjával sem: a fizikai munkakörökben dolgozók
A BMW munkavállalói emellett egyedülálló egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a debreceni gyár területén lévő egészségközpontban, valamint magán egészségbiztosítást és szűrővizsgálatokat is kaphatnak. A havi cafetéria-kereten felül az autógyár támogatja a melegétkezést és a munkába járást is, beleértve a közösségi és a szervezett közlekedést is.
A Mandiner is beszámolt róla, október végén indul az új generációs BMW iX3 tisztán elektromos meghajtású modell sorozatgyártása Debrecenben. A hatodik generációs BMW eDrive technológia akár 805 kilométeres hatótávolságot és 400 kW-os maximális töltési kapacitást tesz lehetővé.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt