Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
BMW Group fizetés debrecen munkakör BMW autóipar

Kiderült, mekkora fizetés jár a BMW dolgozóinak – azonnal megugrott a jelentkezők száma

2025. október 13. 18:55

Nyerésre áll az autóóriás a munkaerőért folytatott versenyben: a magas alapbér mellett számos más juttatással is csábítja leendő munkavállalóit a debreceni gyár.

2025. október 13. 18:55
null

Október végén indul el a sorozatgyártása az új Neue Klasse autóknak a BMW Group szeptemberben átadott debreceni üzemében. Az autóóriás folyamatosan toborozza a munkavállalókat, ám most az is kiderült, mekkora fizetéssel száll be a munkaerőért folytatott versenybe.

Ezt is ajánljuk a témában

Már 8 általánossal is elérhető a félmilliós fizetés

A legtöbb új munkatársat most az összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban. A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak meghirdetett álláslehetőségek – idézte a Beol.hu Gábor Évát, a a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetőjét.

Komoly előnyt jelent, ha a leendő munkavállalónak van tapasztalata vagy képesítése az elektromos területeken. A termelési munkatársak felé három alapvető elvárást fogalmaztak meg: 

  • legalább 8 általános végzettség, 
  • legalább 1 év – lehetőleg egybefüggő – termelési tapasztalat, 
  • illetve magyar nyelvtudás. 

A középfokú végzettség előnyt jelent, csak úgy, mint a több éves összeszerelési tapasztalat – emelte ki a BMW HR-vezetője.

A bérsáv nyilvánossá tételét követően jelentősen megnőtt a jelentkezési kedv. Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkező új belépők kezdő bruttó 430 ezer forintos bérsávból indulnak, amelyet a betanulás után a teljesítmény megfelelő fejlődésével 460 ezerre emelnek. Akik már összeszerelői tapasztalattal érkeznek, bruttó 490 ezer forintos havi alapbérrel kezdenek 

– részletezte Gábor Éva. Nem lesz könnyű felvenniük a versenyt a térség vállalkozásainak a BMW juttatási csomagjával sem: a fizikai munkakörökben dolgozók 

  • műszakpótlékot, 
  • éves bérfejlesztést 
  • és negyedéves termelési bónuszt is kapnak. 

A BMW munkavállalói emellett egyedülálló egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a debreceni gyár területén lévő egészségközpontban, valamint magán egészségbiztosítást és szűrővizsgálatokat is kaphatnak. A havi cafetéria-kereten felül az autógyár támogatja a melegétkezést és a munkába járást is, beleértve a közösségi és a szervezett közlekedést is. 

A Mandiner is beszámolt róla, október végén indul az új generációs BMW iX3 tisztán elektromos meghajtású modell sorozatgyártása Debrecenben. A hatodik generációs BMW eDrive technológia akár 805 kilométeres hatótávolságot és 400 kW-os maximális töltési kapacitást tesz lehetővé. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetta84-2
2025. október 13. 19:17
Sztem. ez elég karcsú egy BMW től. 350 nettó. Németországban 1 milla egy összeszerelő bére
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!