Kiderült, mekkora fizetés jár a BMW dolgozóinak – azonnal megugrott a jelentkezők száma

Már 8 általánossal is elérhető a félmilliós fizetés

A legtöbb új munkatársat most az összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban. A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak meghirdetett álláslehetőségek – idézte a Beol.hu Gábor Évát, a a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetőjét.

Komoly előnyt jelent, ha a leendő munkavállalónak van tapasztalata vagy képesítése az elektromos területeken. A termelési munkatársak felé három alapvető elvárást fogalmaztak meg: