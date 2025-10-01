Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Oliver Zips Magyarország vállalat gyár BMW

A BMW vezérigazgatója elhallgattatta az ellenzéki kritikákat: Magyarország igenis vonzó a nyugati befektetők számára

2025. október 01. 10:14

A BMW debreceni gyárát dicsérte a cég vezérigazgatója.

2025. október 01. 10:14
null

A BMW-csoport vezérigazgatója, Oliver Zipse a német Focus magazinnak adott interjúban méltatta a múlt pénteken hivatalosan is megnyílt debreceni autógyárat. 

A gyárat a bajor vállalat globális gyártási hálózatának úttörőjeként jellemezte, hangsúlyozva annak technológiai fejlettségét és fenntarthatóságát.

„A globális gyártási hálózatunk úttörője a most megnyitott magyarországi üzem” – mondta Zipse a lapnak.

Az új debreceni gyár kizárólag elektromos járművek előállítására épült, és több olyan innovatív technológiai megoldással rendelkezik, amelyekre új szabadalmakat jelentettek be. A BMW tájékoztatása szerint az üzem teljes mértékben megújuló energiaforrásokból származó árammal működik, fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyár megnyitásának jelentősége túlmutat a technológiai szempontokon: 

a BMW vezetője szerint ez egyértelmű jele annak is, hogy a vállalat hosszú távon elkötelezett Európa és különösen Magyarország mint ipari helyszín mellett.

 A debreceni gyár az első a világon, ahol a BMW megkezdi a hatodik generációs, hengeres cellákkal szerelt akkumulátorok összeszerelését.

Zipse elismerő szavai kontrasztban állnak azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Magyarország nem vonzó célpont a nyugati befektetők számára. Az utóbbi években több ellenzéki véleményformáló – köztük a Tisza Párt környezetében megjelenő közgazdászok – többször is hangoztatták, hogy csökken a külföldi, különösen nyugati tőke érdeklődése a magyar gazdaság iránt.

A BMW debreceni gyára azonban látványosan cáfolja ezeket a kijelentéseket, és azt mutatja, hogy a nyugati befektetőknek igenis célja Magyarország felé terjeszkedni 

– különösen, ha az adott beruházás technológiai és infrastrukturális szempontból is megalapozott. Az autóipari óriás jelenléte nemcsak a magyar munkaerőpiacra gyakorol hatást, hanem Magyarország pozícióját is erősíti a nemzetközi járműipari térképen.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!