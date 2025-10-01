A BMW vezérigazgatója elhallgattatta az ellenzéki kritikákat: Magyarország igenis vonzó a nyugati befektetők számára

Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
A BMW debreceni gyárát dicsérte a cég vezérigazgatója.
A BMW-csoport vezérigazgatója, Oliver Zipse a német Focus magazinnak adott interjúban méltatta a múlt pénteken hivatalosan is megnyílt debreceni autógyárat.
A gyárat a bajor vállalat globális gyártási hálózatának úttörőjeként jellemezte, hangsúlyozva annak technológiai fejlettségét és fenntarthatóságát.
„A globális gyártási hálózatunk úttörője a most megnyitott magyarországi üzem” – mondta Zipse a lapnak.
Az új debreceni gyár kizárólag elektromos járművek előállítására épült, és több olyan innovatív technológiai megoldással rendelkezik, amelyekre új szabadalmakat jelentettek be. A BMW tájékoztatása szerint az üzem teljes mértékben megújuló energiaforrásokból származó árammal működik, fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
A gyár megnyitásának jelentősége túlmutat a technológiai szempontokon:
a BMW vezetője szerint ez egyértelmű jele annak is, hogy a vállalat hosszú távon elkötelezett Európa és különösen Magyarország mint ipari helyszín mellett.
A debreceni gyár az első a világon, ahol a BMW megkezdi a hatodik generációs, hengeres cellákkal szerelt akkumulátorok összeszerelését.
Zipse elismerő szavai kontrasztban állnak azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Magyarország nem vonzó célpont a nyugati befektetők számára. Az utóbbi években több ellenzéki véleményformáló – köztük a Tisza Párt környezetében megjelenő közgazdászok – többször is hangoztatták, hogy csökken a külföldi, különösen nyugati tőke érdeklődése a magyar gazdaság iránt.
A BMW debreceni gyára azonban látványosan cáfolja ezeket a kijelentéseket, és azt mutatja, hogy a nyugati befektetőknek igenis célja Magyarország felé terjeszkedni
– különösen, ha az adott beruházás technológiai és infrastrukturális szempontból is megalapozott. Az autóipari óriás jelenléte nemcsak a magyar munkaerőpiacra gyakorol hatást, hanem Magyarország pozícióját is erősíti a nemzetközi járműipari térképen.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI
***