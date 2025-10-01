A BMW vezérigazgatója elhallgattatta az ellenzéki kritikákat: Magyarország igenis vonzó a nyugati befektetők számára

A gyár megnyitásának jelentősége túlmutat a technológiai szempontokon:

a BMW vezetője szerint ez egyértelmű jele annak is, hogy a vállalat hosszú távon elkötelezett Európa és különösen Magyarország mint ipari helyszín mellett.

A debreceni gyár az első a világon, ahol a BMW megkezdi a hatodik generációs, hengeres cellákkal szerelt akkumulátorok összeszerelését.

Zipse elismerő szavai kontrasztban állnak azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Magyarország nem vonzó célpont a nyugati befektetők számára. Az utóbbi években több ellenzéki véleményformáló – köztük a Tisza Párt környezetében megjelenő közgazdászok – többször is hangoztatták, hogy csökken a külföldi, különösen nyugati tőke érdeklődése a magyar gazdaság iránt.