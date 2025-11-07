Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

követelmény Marta Kos Brüsszel Magyarország jogállam Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor EU Európai Unió

Palira akarják venni Magyarországot Brüsszelben: felvennék Ukrajnát az EU-ba – de van egy csavar a történetben

2025. november 07. 10:20

Alaposan felkavarta az állóvizet Marta Kos.

2025. november 07. 10:20
null

Az Európai Uniónak óvatosabbnak kell lennie a keleti bővítéssel, mivel a geopolitikai érvek – például Oroszország befolyásának visszaszorítása – nem írhatják felül a politikai és jogállami követelményeket, írja a Tages-Anzeiger.

A cikk szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája figyelmeztető. Igaz ugyan, hogy Magyarország formálisan teljesítette a csatlakozási feltételeket,

később olyan politikát folytatott, amely szembemegy az uniós értékekkel.

Marta Kos véleménye

Marta Kos EU-biztos javaslata szerint új tagokat csak korlátozott jogokkal kellene felvenni, akár a kizárás lehetőségével is. A cikk hangsúlyozza: veszélyesebb lenne engedni a földrajzi kényszernek, mint lassabban bővíteni és megvédeni az EU alapértékeit.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Elena COVALENCO / AFP

