Palira akarják venni Magyarországot Brüsszelben: felvennék Ukrajnát az EU-ba – de van egy csavar a történetben

Az Európai Uniónak óvatosabbnak kell lennie a keleti bővítéssel, mivel a geopolitikai érvek – például Oroszország befolyásának visszaszorítása – nem írhatják felül a politikai és jogállami követelményeket, írja a Tages-Anzeiger.

A cikk szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája figyelmeztető. Igaz ugyan, hogy Magyarország formálisan teljesítette a csatlakozási feltételeket,

később olyan politikát folytatott, amely szembemegy az uniós értékekkel.

Marta Kos véleménye

Marta Kos EU-biztos javaslata szerint új tagokat csak korlátozott jogokkal kellene felvenni, akár a kizárás lehetőségével is. A cikk hangsúlyozza: veszélyesebb lenne engedni a földrajzi kényszernek, mint lassabban bővíteni és megvédeni az EU alapértékeit.