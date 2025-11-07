Palira akarják venni Magyarországot Brüsszelben: felvennék Ukrajnát az EU-ba – de van egy csavar a történetben

Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból
Legalábbis ezzel próbálják meggyőzni Orbán Viktort.
Alaposan felkavarta az állóvizet Marta Kos.
Az Európai Uniónak óvatosabbnak kell lennie a keleti bővítéssel, mivel a geopolitikai érvek – például Oroszország befolyásának visszaszorítása – nem írhatják felül a politikai és jogállami követelményeket, írja a Tages-Anzeiger.
A cikk szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája figyelmeztető. Igaz ugyan, hogy Magyarország formálisan teljesítette a csatlakozási feltételeket,
később olyan politikát folytatott, amely szembemegy az uniós értékekkel.
Marta Kos EU-biztos javaslata szerint új tagokat csak korlátozott jogokkal kellene felvenni, akár a kizárás lehetőségével is. A cikk hangsúlyozza: veszélyesebb lenne engedni a földrajzi kényszernek, mint lassabban bővíteni és megvédeni az EU alapértékeit.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Elena COVALENCO / AFP