Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból

Zelenszkij arcára fagyhat a mosoly: kellemetlen híreket kapott Ukrajna az EU-s csatlakozásról
Csodásan haladnak, de van itt egy bökkenő...
Bár Orbán Viktor világosan elmondta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát, a bővítési biztos azzal próbál érvelni, hogy a „jogállamisági garanciák” miatt akár ki is zárhatják Kijevet, ha „demokratikus visszalépést” tapasztalnak.
Marta Kos, az EU bővítési biztosa szerint új tagállamokat „próbaidőre” helyezhetnek és kizárhatnak demokratikus visszalépés esetén, hogy elkerüljék a magyarországihoz hasonló problémákat – írja a Financial Times.
Kos hangsúlyozta:
Orbán Viktor miniszterelnök ellenállása miatt szigorúbb jogállamisági garanciákra van szükség, különösen Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata során.
A cikk szerint a javaslatok célja, hogy megakadályozzák az uniós alapértékek megsértését, ám az elképzelések finoman fogalmazva is vegyes fogadtatásban részesültek az érintett országok részéről.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
