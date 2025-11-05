Ft
Marta Kos Magyarország Ukrajna tagság Orbán Viktor eu Európai Unió

Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból

2025. november 05. 08:55

Bár Orbán Viktor világosan elmondta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát, a bővítési biztos azzal próbál érvelni, hogy a „jogállamisági garanciák” miatt akár ki is zárhatják Kijevet, ha „demokratikus visszalépést” tapasztalnak.

2025. november 05. 08:55
null

Marta Kos, az EU bővítési biztosa szerint új tagállamokat „próbaidőre” helyezhetnek és kizárhatnak demokratikus visszalépés esetén, hogy elkerüljék a magyarországihoz hasonló problémákat – írja a Financial Times.

Kos hangsúlyozta:

Orbán Viktor miniszterelnök ellenállása miatt szigorúbb jogállamisági garanciákra van szükség, különösen Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata során.

A cikk szerint a javaslatok célja, hogy megakadályozzák az uniós alapértékek megsértését, ám az elképzelések finoman fogalmazva is vegyes fogadtatásban részesültek az érintett országok részéről.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

evpus
2025. november 05. 11:09
A képen Európa ellenségei!
auditorium
2025. november 05. 11:06
Csak mondom: Nem zárhatják ki Ukrajnát az EU-ból, amikor még nem tagja. VISZONT sajnos, a nemzetközi médiában nagyon támadják a magyar kormányt Ukr.vétózása miatt és 1OO%-an biztosak, h. 2O26-ban minden változik. Tegnap este ezt kerekpercerc a RAI 2 -Post - 21 órai vitaműsorában egy ol. szakértő kijelentette. Teljesen ledöbbentem. Örömmel fogadja a nemzetközi média a NY-i fiatal muz. balos, tehát demokratikus polgármester megválasztását. Nem igy a NY-i zsidóság. Szerbiában is áll a bál, sok a tűntetés a "korrupció" ellen, vagy inkább a kormány megbuktatásáért. Az EU rátette volna kezét Szerbia hatalmas lithium készletére ( a világ szükségleteit 1O%-osan fedezné). Vuc. azonban kijelentette, ez szerb tulajdon. Emiatt félre tennék, szovranista. Itáliában pedig hétvégeken sztrájkoltatnak. Mintha a Mindenható is azt rendelné el, h. csak "progresszista-demokratikus" kormányok lehetne hatalmon mindenütt , akik engedelmeskednek az Isteneknek a svájci Alpokban .
Hohokam
2025. november 05. 10:37
Persze - ahova ez a banderista náci ukrán banda beteszi a szőrös büdös lábát, onnantól kezdve elszámoltathatatlanok.
GrumpyGerald
2025. november 05. 10:33
"EU bővítési biztosa szerint új tagállamokat „próbaidőre” helyezhetnek és kizárhatnak demokratikus visszalépés esetén, hogy elkerüljék a magyarországihoz hasonló problémákat" Küzd-szenved a bűnbanda az anno nem bűnbandákra írt törvények keretei között..... Legyen már végük!
