Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból

Marta Kos, az EU bővítési biztosa szerint új tagállamokat „próbaidőre” helyezhetnek és kizárhatnak demokratikus visszalépés esetén, hogy elkerüljék a magyarországihoz hasonló problémákat – írja a Financial Times.

Kos hangsúlyozta:

Orbán Viktor miniszterelnök ellenállása miatt szigorúbb jogállamisági garanciákra van szükség, különösen Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata során.

A cikk szerint a javaslatok célja, hogy megakadályozzák az uniós alapértékek megsértését, ám az elképzelések finoman fogalmazva is vegyes fogadtatásban részesültek az érintett országok részéről.