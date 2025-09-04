Ft
09. 04.
csütörtök
Európa tömeg sors feladat migránsválság

Európa megbillent – és nagyon úgy tűnik, hogy a régi világ már nem tud visszajönni

2025. szeptember 04. 09:05

Kontinentális léptékű Murphy-törvény: amit el lehetett rontani, azt el is rontották.

2025. szeptember 04. 09:05
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

A szememmel láttam. A bőrömön éreztem. Ebben éltem a nap huszonnégy órájában hetekig. Nem is feledem soha. Éppen tíz éve, 2015 nyárutóján és őszelőjén vésődött be minden magyar – és a legtöbb európai – fejébe a fogalom: migráció. Alig egy évvel korábban még mellékesnek látszó szakpolitikai téma volt mind a legális, mind az illegális bevándorlás Magyarországra, a néhány hazai menekültszállás körül nem voltak nagyobb botrányok – az egész téma nem volt a levegőben. 

Aztán ez egy csapásra megváltozott, és azóta már az új népvándorlás korában élünk.

Nem csodálom, ha valakinek az eltelt tíz év hírfogyasztása során migrénje lett a migrációs hírektől, amelyek néha kitöltötték a híradókat; de attól még a jelenség nem volt súlytalan, és nem is ért véget. Már soha nem fog véget érni. Európa megváltozott, és többé nem lesz olyan, mint amilyen volt. 

Persze mindennek voltak előzményei: Nyugat-Európa nagyhatalmai az ötvenes-hatvanas évektől, a világháború utáni újjáépítés miatti gazdasági csoda idején tömegével kezdték beengedni a munkavállalókat az egykori gyarmatbirodalmakból, Európa közeli szomszédságából – ahogy a kelet-európai kommunizmus elől menekülőket is befogadták. Később aztán törvényszerűen eljött a családegyesítések ideje is, hiszen a társadalmi nyomás és a demográfiai folyamatok efelé terelték a rendszereket.

Minderre ráépült a kilencvenes évekre tartós győzelmet arató neoliberális rend, amely a tőke mellett az emberek mozgásának szabadságát is abszolutizálta.

A még tovább lazuló bevándorlási szabályozások miatt a kétezres évekre minden addiginál nagyobb tömegben érkeztek a bevándorlók – és a korábbi rend és életvilág különösen a nyugati nagyvárosokban kezdett megbillenni. 

Ebben a megbillenésben él azóta Európa, és ha valami kataklizma nem történik – amitől Isten óvjon mindannyiunkat –, a legtöbb országban a régi világ már nem tud visszajönni.

Kontinentális léptékű Murphy-törvény: amit el lehetett rontani, azt el is rontották.

Pedig a legalapvetőbb történelmi leckék egyike: az állam mint olyan egykor azért jött létre, hogy egy közösség külső határait megvédje, a belső rendjét pedig fenntartsa. Ha egy ország – vagy komplett országcsoport – képtelen a külső határainak az ellenőrzésére és a belső rendnek a fehér foltok, no-go zónák nélküli fenntartására, az az államrend kudarcos, elbukott. Hát még ha a Felhőkakukkvárban szőtt, szépelgő ideológiát is gyártanak hozzá. 

Most tíz éve ilyenkor mi, magyarok a lehető legtöményebben megtapasztaltuk a határvédelem és a belső rend megingását néhány forró nap erejéig. A budapesti Keleti pályaudvarnál felgyülemlő és letáborozó, illegálisan itt tartózkodó migránstömegek látványa a retinánkba égett. Mi, újságírók, szerkesztők hajnaltól késő estig írtuk a fejleményekről a híreket, a világsajtó műholdantennás furgonjai sorban parkoltak a pesti flaszteron, a nagyvilág és a magyar nép egyre feszültebben figyelte, mi fog ebből kisülni. E sorok írója a családjával akkoriban a Keletinél lakott: reggel felkelt, megnézte az első híreket a migránsválságról, kisétált a kapualjában táborozó afgánok között a buszhoz, bement a szerkesztőségbe migránsválságos híreket szerkeszteni, majd hazament a migránsválságba, és este még megnézte a CNN élő közvetítését, háttérben a házzal, amelynek ablakai mögött éppen ült és nézte, mi történik kint. Az Örkény vagy Beckett tollára való abszurd helyzet napokig, hetekig tartott, és nem tudtuk, mi lesz a vége.

A budapesti migrációs krízis aztán lezárult, Európáé viszont nem, és már nem is fog.

A globális demográfiai helyzet, Afrika túlnépesedése, kontinensünk gyászos születési mutatói, a klíma változása és a világrend erőegyensúlyának drámai átalakulása megoldhatatlan problémahalmazt vetít előre. Pontosabban már benne is élünk. 

Ha az államrend fentebb kifejtett két legalapvetőbb feladatát Európa újra el tudja végezni, s a jövőre nézve még enyhíthetünk a következményeken, akkor is nemzedéknyi feladatok várnak ránk civilizációnk megőrzésében és átörökítésében.

Ha erre sem lesz képes Európa, akkor jöhetnek a csúf, nem kívánt határkerítések

– de már minden égtáj felé.

***

(Nyitókép: MTI / Sóki Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

 

llnnhegyi
•••
2025. szeptember 04. 11:20 Szerkesztve
Azokban az időkben még ezerrel folytak a médiában HATÁROK NÉLKÜL című műsorok, vetélkedők... Soros György tort ült..
auditorium
2025. szeptember 04. 10:48
Az emberi KAPZSISÁG miatt jutottunk ide. Az USA-ban olcsó munkaerő kellett először Afrikából, majd olcsón gyártattak mindent Kinában és nagy haszonnal értékesitették otthon . A Marshall-segéllyel támogatott ny-európai országok pedig szintén olcsó munkaerőt toboroztak az egykori gyarmatokból vagy pl. a németek esetében Törökországból. A Gastarbeiterek itt ragadtak, szaporodtak és egyre követelőzővé váltak. Mi lenne a megoldás ? 1) Visszavenni a vizumrendszert a nem EU-tagországokból érkezetteknek. 2) Szigorúan ellenőrizni a határokat. 3) A bűnözőket kitoloncolni. 4) A Harmadik világot otthon segiteni, OV tanácsa, de erről a dem-kusok hallani sem akarnak, kell nekik a szavazatuk. 5) A harmadik világ demografiai robbanását kellene fékezni. 6) Az AI-t intelligensen használni és ellenőrizni. 7) A quóta politikusokat megszüntetni, ne a nem, hanem az ÉRDEM legyen fontos. A korhatárt sem ártana meghatározni. 8) A rendbontó anarchistáka, rongálókat megbűntetni.
mandarin-890
2025. szeptember 04. 10:46
Ha az államrend fentebb kifejtett két legalapvetőbb feladatát Európa újra el tudja végezni Európa most egyetlen feladatot akar elvégezni Oroszország legyözését muhhaaaaa
karcos-2
2025. szeptember 04. 10:38
Kinek mit intézett a kormánya: Ahmed, Mahmud, Mohamed és Musztafa mától hivatalosan a "magyar" utónévkincs részei Ezt is jól megvédték. Köszike. Mohamed és Legolász velünk maradt, sőt: részeivé váltak a magyar utónévkincsnek „Az utónévkincs a nemzeti identitás része. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait.”
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!