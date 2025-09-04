Újabb elterelés a Tisza-adóról: friss kamukutatással jelentkezett Magyar Péterék közvéleménykutatója

A Tisza Párt adóemelési botránya augusztus 26-án robbant ki, amikor az Index egy belső feljegyzés alapján, hogy a Magyar Péter vezette párt jelentős lakossági adóemelést tervez, ellentétben korábbi adócsökkentési ígéreteivel. Magyar tagadta a vádakat, hamisítványnak nevezte a dokumentumot, és propagandával vádolta a médiát. Azonban egy augusztus 28-i videó, amelyen a párt alelnöke, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron gazdasági csoportvezető egy etyeki fórumon az adóemelésről beszél. Magyar Péter ezt követően nyilatkozatstopot rendelt el, és adócsökkentési ígéretekkel próbálta menteni a helyzetet, miközben fenyegető posztokban támadta a sajtót. Szeptember 1-jén újabb felvétel bukkant fel Tarrtól, amelyben arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem beszélhet arról, mit tervez a választási győzelmük esetén, mivel abba „belebuknának”.

A kutatóközpont állítása szerint Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, 39%-os támogatottsággal, és a miniszterelnöki szerepben is 6 százalékponttal vezet Orbán Viktor előtt. A második helyen Hadházy Ákos (34%), a harmadikon Orbán Viktor áll, míg Karácsony Gergely jelentős erősödést mutatott, 26-ról 30%-ra növelve kedveltségét.

Azonban, ha megnézzük az elmúlt hetekben készült közvélemény kutatások számait, akkor egyértelmű, hogy a felmérés inkább a Tisza Párt népszerűségének kozmetikázására szolgál, hogy a párt valódi szándékairól, például az adóemelési terveiről, ne essen szó a médiában.