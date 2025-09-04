Újabb elterelés a Tisza-adóról: friss kamukutatással jelentkezett Magyar Péterék közvéleménykutatója

Színről színre a Tisza-adó: itt van Magyar Péterék adótervének teljes története
Volt itt minden: tagadás, fenyegetés, menekülés, mellébeszélés.
Mindent megtesznek, hogy ne a Tisza Párt adóemelési terveiről beszéljenek az emberek.
A 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérése, amely a politikusok népszerűségét és a miniszterelnök-jelölti preferenciákat vizsgálta, látszólag Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének előretörését mutatja, ám valójában csak a párt adóemelési terveiről tereli el a figyelmet.
A Tisza Párt adóemelési botránya augusztus 26-án robbant ki, amikor az Index egy belső feljegyzés alapján, hogy a Magyar Péter vezette párt jelentős lakossági adóemelést tervez, ellentétben korábbi adócsökkentési ígéreteivel. Magyar tagadta a vádakat, hamisítványnak nevezte a dokumentumot, és propagandával vádolta a médiát. Azonban egy augusztus 28-i videó, amelyen a párt alelnöke, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron gazdasági csoportvezető egy etyeki fórumon az adóemelésről beszél. Magyar Péter ezt követően nyilatkozatstopot rendelt el, és adócsökkentési ígéretekkel próbálta menteni a helyzetet, miközben fenyegető posztokban támadta a sajtót. Szeptember 1-jén újabb felvétel bukkant fel Tarrtól, amelyben arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem beszélhet arról, mit tervez a választási győzelmük esetén, mivel abba „belebuknának”.
A kutatóközpont állítása szerint Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, 39%-os támogatottsággal, és a miniszterelnöki szerepben is 6 százalékponttal vezet Orbán Viktor előtt. A második helyen Hadházy Ákos (34%), a harmadikon Orbán Viktor áll, míg Karácsony Gergely jelentős erősödést mutatott, 26-ról 30%-ra növelve kedveltségét.
Azonban, ha megnézzük az elmúlt hetekben készült közvélemény kutatások számait, akkor egyértelmű, hogy a felmérés inkább a Tisza Párt népszerűségének kozmetikázására szolgál, hogy a párt valódi szándékairól, például az adóemelési terveiről, ne essen szó a médiában.
A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát.
A 21 Kutatóközpontról érdemes felidézni, hogy vezetője, Róna Dániel korábban elismerte, hogy manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban. Róna a 444-nek a 2022-es kampányban napvilágot látott balos kutatócégek méréseiről azt mondta: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. De ebből nem következik, hogy mindegyik kutatás rossz lett volna.
„Utólag ezeket elég könnyű azonosítani, de nem fogom tudni bizonyítani, hogy ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket. Azonban sajnos nemcsak a választókat vezették félre, hanem Zaránd Péteréket (az ellenzék kampányfőnökét – a szerk) is” – fogalmazott.
A 21 Kutatóközpont neve szerepel a guruló dollárokról szóló USAID-jelentésben is: eszerint The German Marshall Fund (GMF) többször támogatta a 21 Kutatóközpontot, hogy a baloldal javára befolyásolja méréséivel a kampányt. De a kutatóközpont szorosan együttműködik a CEU-val is. Róna Dániel, a központ igazgatója pedig a balliberális oldal kampányainak állandó segítője.
Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója korábban elismerte, hogy manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.
