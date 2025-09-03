Színről színre a Tisza-adó: itt van Magyar Péterék adótervének teljes története

Egy augusztus 29-ei hír szerint reagált a helyzetre Magyar Péter is – nem is akárhogyan. – Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – Deák Dániel Tisza Pártból származó információi szerint ezt mondta és valósággal kiborult Magyar Péter.

A pártvezető mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást a pártban, így akarja elérni, hogy elüljön a botrány és ne legyen több olyan nyilatkozat, amely alátámasztja, hogy valóban adóemelésre készülnek.

Még ugyanazon a napon azonban Magyar támadásba lendült, és délután a közösségi oldalán adócsökkentő ígéreteket fogalmazott meg, az üzenet terítésébe pedig nagy csapásszámmal kapcsolódott be a balliberális média.

Magyar kommunikációjában azonban a mézesmadzagot hamar felváltotta a gumibot.

Csupán egy nappal később, augusztus 30-án a Tisza vezetője erős hangvételű posztban börtönbüntetéssel fenyegette meg a számára kellemetlen ügyekről beszámoló újságírókat és sajtótermékeket.