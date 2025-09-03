Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Péter adóemelés

Színről színre a Tisza-adó: itt van Magyar Péterék adótervének teljes története

2025. szeptember 03. 21:08

Volt itt minden: tagadás, fenyegetés, menekülés, mellébeszélés.

2025. szeptember 03. 21:08
null

Tizenegy pontba szedte össze az Origo a Tisza adóbotrányának történetét, kezdve az ügy kipattanásától a beismerésig. A történet augusztus 26-án kezdődött a lebukással, amikor egy Index birtokába jutott belső feljegyzésből kiderült, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt brutális lakossági adóemelést készít elő. 

Ezután jött a tagadás és a szitokszórás. Ahogy az Origo írja, a belsős feljegyzés nyilvánosságra kerülése nagy ütést jelenthetett a Tiszának és Magyar Péternek, a pártelnök ugyanis korábban adócsökkentésről beszélt. Ráadásul a Nemzet hangja névre keresztelt, tavasszal megtartott pártfelmérésen a szja csökkentésére szavazott a szimpatizánsok döntő többsége. 

Így hát Magyar Péter azonnal tagadni próbálta, hogy kormányon adót emelnének, egyúttal hamisítványnak nevezte a nyilvánosságra került iratot,

 szokása szerint Rogánozott és nem fukarkodott a jelzőkkel: aljas, hazug, propaganda-közlésről és álhírről írt a közösségi médiában.

Csakhogy ezúttal, ebben a témában nem érvényesülhetett Magyar Péter egyszemélyes showműsora: fontos mellékszereplők érkeztek. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a gazdasági csoportvezető, a mesés vagyonnal rendelkező Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. A többség pedig utóbbit támogatta. 

Aztán jött Tarr, aki lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. 

Tarr súlyos beismerése irdatlan mennyiségű reakciót, szakmai és politikai megszólalást vont maga után. 

Egy augusztus 29-ei hír szerint reagált a helyzetre Magyar Péter is – nem is akárhogyan. – Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – Deák Dániel Tisza Pártból származó információi szerint ezt mondta és valósággal kiborult Magyar Péter. 

A pártvezető mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást a pártban, így akarja elérni, hogy elüljön a botrány és ne legyen több olyan nyilatkozat, amely alátámasztja, hogy valóban adóemelésre készülnek.

Még ugyanazon a napon azonban Magyar támadásba lendült, és délután a közösségi oldalán adócsökkentő ígéreteket fogalmazott meg, az üzenet terítésébe pedig nagy csapásszámmal kapcsolódott be a balliberális média.

Magyar kommunikációjában azonban a mézesmadzagot hamar felváltotta a gumibot. 

Csupán egy nappal később, augusztus 30-án a Tisza vezetője erős hangvételű posztban börtönbüntetéssel fenyegette meg a számára kellemetlen ügyekről beszámoló újságírókat és sajtótermékeket. 

Ezek után jött az újabb lebukás: szeptember 1-én ugyanis újabb hangfelvétel-részlet jelent, ismét Tarr Zoltántól, ismét a régebbi etyeki fórumról. Ebben az alelnök még nyilvánvalóbban vallott, a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A tiszás politikusok ezek után menekülőre fogták, majd a Tisza új akcióba lendült, telefonos kampányt indított. Magyar Péter egy rögzített telefonhívásban a botrány kirobbanása után sebtiben kihirdetett adóterveit mantrázza.

A Tisza-adó botrányának sluszpoénját – legalábbis másfél hetes távlatban – nem várt szereplő, a HVG internetes kiadása adta meg. A leginkább a Tisza szekerét toló, valamikor mértékadó balliberális lap ugyanis átfogó elemzést közölt a mostani belpolitikai helyzetről. Ebben – Magyar Pétert megcáfolva –

 tényként kezelik, hogy létezik az Index által bemutatott feljegyzés, 

ezzel a súlyos tiszás adóemelési terv is, másrészt megerősítik, hogy Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt.

Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor

