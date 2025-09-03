Színről színre a Tisza-adó: itt van Magyar Péterék adótervének teljes története

Ezek után jött az újabb lebukás: szeptember 1-én ugyanis újabb hangfelvétel-részlet jelent, ismét Tarr Zoltántól, ismét a régebbi etyeki fórumról. Ebben az alelnök még nyilvánvalóbban vallott, a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
A tiszás politikusok ezek után menekülőre fogták, majd a Tisza új akcióba lendült, telefonos kampányt indított. Magyar Péter egy rögzített telefonhívásban a botrány kirobbanása után sebtiben kihirdetett adóterveit mantrázza.
A Tisza-adó botrányának sluszpoénját – legalábbis másfél hetes távlatban – nem várt szereplő, a HVG internetes kiadása adta meg. A leginkább a Tisza szekerét toló, valamikor mértékadó balliberális lap ugyanis átfogó elemzést közölt a mostani belpolitikai helyzetről. Ebben – Magyar Pétert megcáfolva –
tényként kezelik, hogy létezik az Index által bemutatott feljegyzés,
ezzel a súlyos tiszás adóemelési terv is, másrészt megerősítik, hogy Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt.
