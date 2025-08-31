Ft
08. 31.
vasárnap
Tisza Párt Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) Magyar Péter

A Médiaszövetség is kijelentette: Magyar Péter elhallgattatná az újságírókat győzelme esetén

2025. augusztus 31. 16:51

„Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – hangsúlyozta a szervezet.

2025. augusztus 31. 16:51
null

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – írja a Magyar Nemzet. A lap Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos, botrányos kijelentései miatt kereste meg a szövetséget.

A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy

a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett

választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására”– írja a Magyar Nemzet.

Különösen felháborító, hogy a pártvezér éppen azt a nemrégiben életbe lépett, a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító törvénymódosítást törölné el, amely kizárja, hogy börtönnel fenyegessenek újságírókat a hivatásuk gyakorlása miatt”

 – fogalmazott a lapnak a szervezet és ki is emelték, hogy a szövetség megalakulása óta küzd a sajtó szabadságáért és az újságírók jogainak biztosításáért.

Többször felemeltük a hangunkat, amikor baloldali politikusok minősíthetetlen stílusban próbálták fenyegetni, korlátozni, ellehetetleníteni a munkájukat végző kollégákat. Határozottan visszautasítjuk ezúttal is a véleménynyilvánítás korlátozására tett újabb kísérletet”

 – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Szűkszavúbb volt válaszában a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, hiszen Kocsi Ilona azt írta, hogy már a kérdést sem érti. Úgy gondolja, hogy egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant.

Tévedhet, ám utána jelzi az olvasóknak tévedését, és elnézést kér a lap. A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória”

 – mondta el a lapnak az elnök.

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

pugacsov-0
2025. augusztus 31. 18:51
Ilike te bolsi vagy és terelsz !
steinamanger-2
2025. augusztus 31. 18:49
Senkinek nem kell félni, ez hülyeség, egyszerűen mindenkinek felelnie kell a tetteiért. Ha gyalázott, rágalmazott, hazudott egy állampárti propagandista nagyon jó pénzért akkor a felelősséget is vállalnia kell, különösen ha ezt folytatólagosan tette. Nem is értem, szegény tolvajokat is sajnálni kellene mert tettükért börtönbüntetéssel "fenyegetik" őket? Agyrém.
faszszopotiszaskocsogok
2025. augusztus 31. 18:31
Ez a faszszopó rohadt csíra és a haverjai a bársonyszék közelébe nem fognak kerülni amíg mi , a FIDESZ 2/3 vagyunk itt a nép !
Szerintem
2025. augusztus 31. 18:05 Szerkesztve
"nogradi 2025. augusztus 31. 17:32 Magyar Nemzeti Médiaszövetség Akkor a fidesz. Mondjuk ők féljenek is, de nagyon." Azt mondod, hogy addig is téged, titeket kellene lecsukni, mert nem velünk értetek egyet? Fékezd balfasz a vérkommunista diktatórikus hajlamaidat, mert még visszaüthet.
