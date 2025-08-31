A Médiaszövetség is kijelentette: Magyar Péter elhallgattatná az újságírókat győzelme esetén

Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)
„Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – hangsúlyozta a szervezet.
„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – írja a Magyar Nemzet. A lap Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos, botrányos kijelentései miatt kereste meg a szövetséget.
A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy
a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett
választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására”– írja a Magyar Nemzet.
Különösen felháborító, hogy a pártvezér éppen azt a nemrégiben életbe lépett, a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító törvénymódosítást törölné el, amely kizárja, hogy börtönnel fenyegessenek újságírókat a hivatásuk gyakorlása miatt”
– fogalmazott a lapnak a szervezet és ki is emelték, hogy a szövetség megalakulása óta küzd a sajtó szabadságáért és az újságírók jogainak biztosításáért.
Többször felemeltük a hangunkat, amikor baloldali politikusok minősíthetetlen stílusban próbálták fenyegetni, korlátozni, ellehetetleníteni a munkájukat végző kollégákat. Határozottan visszautasítjuk ezúttal is a véleménynyilvánítás korlátozására tett újabb kísérletet”
– olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
Szűkszavúbb volt válaszában a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, hiszen Kocsi Ilona azt írta, hogy már a kérdést sem érti. Úgy gondolja, hogy egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant.
A portál szerint a Tisza Párt vezetői az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.
Tévedhet, ám utána jelzi az olvasóknak tévedését, és elnézést kér a lap. A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória”
– mondta el a lapnak az elnök.
Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka