A Médiaszövetség is kijelentette: Magyar Péter elhallgattatná az újságírókat győzelme esetén

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – írja a Magyar Nemzet. A lap Magyar Péter újságírókkal kapcsolatos, botrányos kijelentései miatt kereste meg a szövetséget.

A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy

a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett

választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására”– írja a Magyar Nemzet.