„Ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett” – az Index cáfolta Magyar Péter állításait, hazugsággal vádolják a Tisza-vezért

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről, „elsőként a rogáni Index ellen”.

Az Index a párt vezetőjének állítására reagálva hozzászólásában hangsúlyozta: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben. Fontos tisztázni:

ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett”

– írták kommentben. Hozzátették: „Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”