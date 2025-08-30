Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Rendkívüli!

Súlyos vád érkezett a Fehér Házból: Európa titokban akadályozza az ukrajnai békefolyamatot

Hírek
Vélemények
Hetilap
sajtóper Index.hu Magyar Péter

„Ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett” – az Index cáfolta Magyar Péter állításait, hazugsággal vádolják a Tisza-vezért

2025. augusztus 30. 20:31

A portál szerint a Tisza Párt vezetői az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.

2025. augusztus 30. 20:31
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről, „elsőként a rogáni Index ellen”.

Az Index a párt vezetőjének állítására reagálva hozzászólásában hangsúlyozta: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben. Fontos tisztázni: 

ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett”

– írták kommentben. Hozzátették: „Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”

Forrás: Képernyőkép/Facebook 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Nagy Attila Tibor

Index

Idézőjel

Magyar Péter minden oldalon talál hibát a sajtóban

A Tisza Párt elnöke nem hagyja, hogy a sajtó kérje számon őt, inkább ő bírálja a médiát.

Nyitókép: Facebook

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyaljai-2
2025. augusztus 30. 21:33
Sokan elfelejtik, hogy MP eredetileg ügyvéd lenne. Márpedig a régi igazság úgy szól: "Honnan tudod, hogy az ügyvéd hazudik? Mert mozog a szája."
Válasz erre
3
0
frankie-bunn
2025. augusztus 30. 21:28
Àrad a tiszar
Válasz erre
5
0
Ízisz
2025. augusztus 30. 21:23
Z. A vérszívó poloska diktatórikus személyi kultusz akar magának kiépíteni!!! Nem hagyjuk!!! 💯❗👎
Válasz erre
5
0
pollip
•••
2025. augusztus 30. 21:22 Szerkesztve
MP saját belső világában nyerhetett pert bárki és mindenki ellen is. Más kérdés a valóság.......
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!