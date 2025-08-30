„Ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett” – az Index cáfolta Magyar Péter állításait, hazugsággal vádolják a Tisza-vezért

Majka koncertjén tűnt fel Magyar Péter – nem hagyta szó nélkül a zenész (VIDEÓ)
A Szegedi Ifjúsági Napokon hallgatta meg a rappert a Tisza-vezér.
A portál szerint a Tisza Párt vezetői az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről, „elsőként a rogáni Index ellen”.
Az Index a párt vezetőjének állítására reagálva hozzászólásában hangsúlyozta: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlannal állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben. Fontos tisztázni:
ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett”
– írták kommentben. Hozzátették: „Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”
A Tisza Párt elnöke nem hagyja, hogy a sajtó kérje számon őt, inkább ő bírálja a médiát.
Nyitókép: Facebook