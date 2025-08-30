„Miután még az ellenzéki sajtómunkásokkal sem mindig tud kijönni, már nem is meglepő, hogy a kormánypárti médiával még keményebb. A Hír TV és az M1 helyszínen tartózkodó munkatársainak legtöbbször nem hajlandó válaszolni, és a mostani országjárásán is nemegyszer gúnyolódva beszél ezekről a médiumokról, olykor még csúfneveket is ad nekik.

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy ezeken a tévécsatornákon nagyon kritikusak Magyar Péterrel szemben. Az M1 és a Kossuth Rádió tájékoztatáspolitikája is erősen problémás. A közszolgálati csatornák műsoraiban jórészt Magyar Pétert negatív színben feltüntető vendégeket hívnak, a híradókban pedig alig akad kedvező említés a Tisza elnökéről vagy pártjáról.

A Magyar Péterrel szembeni szélsőségesen negatív viszonyulás azért problémás, mert a közmédia adófizetői pénzből működik, vagyis a Tisza szavazóinak adójából is.

Egy kiegyensúlyozottságra és tárgyilagosságra törekvő közszolgálati televízió és rádió nagyon elkelne Magyarországon – Magyar Péter esetében is.

Ám a Tisza elnöke nemcsak a közmédiát vagy a Hír TV-t kritizálja, hanem szinte minden sajtóorgánummal akad valami baja, gyakran gúnyos, csipkelődő megjegyzésekkel él.

A mostani országjárásnak már az elején – és azóta számos alkalommal – kifogásolta, hogy a »független sajtó« nem szokott jelen lenni a rendezvényein. Magyar Péter szerint nemcsak a pesti körúton belül élők iránt kellene érdeklődni, hanem a vidékiek gondjai iránt is. Kicsit azért ki kell őt javítani, ha már egyszer ő is szereti kijavítani az újságírókat: a kritikája nem teljesen megalapozott, mert az ellenzéki sajtótermékek több ízben megjelentek a mostani országjárása egyes állomásain, született néhány részletes beszámoló is. Az viszont igaz, hogy szinte egyetlen sajtótermék sem számol be minden egyes nap minden gyűléséről, és az élő online közvetítések dacára sokszor még összefoglalók sincsenek Magyar Péter eseményeiről.”