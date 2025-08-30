Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter média sajtó

Magyar Péter minden oldalon talál hibát a sajtóban

2025. augusztus 30. 17:23

A Tisza Párt elnöke nem hagyja, hogy a sajtó kérje számon őt, inkább ő bírálja a médiát.

2025. augusztus 30. 17:23
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Miután még az ellenzéki sajtómunkásokkal sem mindig tud kijönni, már nem is meglepő, hogy a kormánypárti médiával még keményebb. A Hír TV és az M1 helyszínen tartózkodó munkatársainak legtöbbször nem hajlandó válaszolni, és a mostani országjárásán is nemegyszer gúnyolódva beszél ezekről a médiumokról, olykor még csúfneveket is ad nekik.

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy ezeken a tévécsatornákon nagyon kritikusak Magyar Péterrel szemben. Az M1 és a Kossuth Rádió tájékoztatáspolitikája is erősen problémás. A közszolgálati csatornák műsoraiban jórészt Magyar Pétert negatív színben feltüntető vendégeket hívnak, a híradókban pedig alig akad kedvező említés a Tisza elnökéről vagy pártjáról.

A Magyar Péterrel szembeni szélsőségesen negatív viszonyulás azért problémás, mert a közmédia adófizetői pénzből működik, vagyis a Tisza szavazóinak adójából is.

Egy kiegyensúlyozottságra és tárgyilagosságra törekvő közszolgálati televízió és rádió nagyon elkelne Magyarországon – Magyar Péter esetében is.

Ám a Tisza elnöke nemcsak a közmédiát vagy a Hír TV-t kritizálja, hanem szinte minden sajtóorgánummal akad valami baja, gyakran gúnyos, csipkelődő megjegyzésekkel él.

A mostani országjárásnak már az elején – és azóta számos alkalommal – kifogásolta, hogy a »független sajtó« nem szokott jelen lenni a rendezvényein. Magyar Péter szerint nemcsak a pesti körúton belül élők iránt kellene érdeklődni, hanem a vidékiek gondjai iránt is. Kicsit azért ki kell őt javítani, ha már egyszer ő is szereti kijavítani az újságírókat: a kritikája nem teljesen megalapozott, mert az ellenzéki sajtótermékek több ízben megjelentek a mostani országjárása egyes állomásain, született néhány részletes beszámoló is. Az viszont igaz, hogy szinte egyetlen sajtótermék sem számol be minden egyes nap minden gyűléséről, és az élő online közvetítések dacára sokszor még összefoglalók sincsenek Magyar Péter eseményeiről.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
2025. augusztus 30. 18:32
:) Még az ellenzéki médiákban is korábban kiakadtak, amikor a Momentumos fickó beballagott a szerkesztőségbe egy kis ejnye bejnyére. --Ma már be sem kell menni a szerkesztőségekbe, úgy küldik őket az anyjukba a Tiszások.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 30. 18:26
Kádár kori nosztalgia lesz a 2026 - os választás eldöntője .
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. augusztus 30. 18:23
A farokcsóváló pszichopata-ajnározó "objektív". Undorító.
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. augusztus 30. 18:06
NAT benyalt Pötinek….. Fél a börtöntől…… 🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!