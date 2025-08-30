Tajtékzik Magyar Péter: mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről

Megírtuk, hogy kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze. A belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Értesülések szerint ezt a munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja.

Lebukott Bod Péter Ákos is, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával. A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.

A Mandinernek adott korábbi nyilatkozatában Bod Péter Ákos még azt állította, hogy „nem látta a tervezetet”, és „nem foglalkoztatja” a háromkulcsos szja ügye.

Időközben azonban előkerült egy felvétel, amelyen a februári tiszás rendezvényen már a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.

Egyre több, a Tisza Párt kampányát támogató baloldali szakértő beszél nyíltan arról, hogy az ellenzéki párt választási győzelmével átalakítanák az adórendszert és ismét bevezetnék a 2010 előtt megbukott többkulcsos adózást. Az ellenzék egy másik szakértője már több mint tíz éve is hevesen támadta az egykulcsos adórendszert.

Az egykulcsos adót és a családi adókedvezményeket a napjainkban a Tisza-szigetek szakértőjeként tevékenykedő Petschnig Mária Zita támadja szinte a leghevesebben, de a többi, baloldalhoz köthető szakértő is átalakítaná a rendszert.

Látszik, hogy a bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter, sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt elképzeléseiben.

A Tisza-csomag végrehajtása esetén így változnának a fizetések

Forrás: Szalai Piroska

Jelentősen lelassulna a fizetések emelkedése, ha a Tisza Párt nyerné a jövő évi választásokat és bevezetné a többkulcsos adórendszert, valamint végrehajtaná Tisza-csomag tervezett, jelentős adóemelését.

A Tisza-csomag már a havi bruttó 416 666 forintos kereset felett keresőknél is azt jelenti: ha a munkáltató úgy dönt, fizetést emel, akkor a bruttó béremelés mértékénél csak kisebb mértékben tud nőni a nettó fizetés, vagyis a dolgozó kétszeresen is rosszul jár: