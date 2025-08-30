Ft
Tarr Zoltán terv Tisza Bod Péter Ákos

Tajtékzik Magyar Péter: mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről

2025. augusztus 30. 13:37

Az ellenzék vezére idegállapotba került: börtönbe küldené azt a sajtót, ami a számára kellemetlen ügyekről beszámol.

2025. augusztus 30. 13:37
null

Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről. A pártelnök a posztban már börtönnel is fenyegeti az újságírókat.

Mint beszámoltunk róla, Tarr Zoltán egy etyeki lakossági fórumon a következőket mondta: „Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”

Az alelnök a többkulcsos adórendszer lehetőségét is felvetette, de hozzátette: 

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Magunk között természetszerűleg lehet… Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene… Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

Megírtuk, hogy kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze. A belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Értesülések szerint ezt a munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja.

Lebukott Bod Péter Ákos is, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával. A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.

A Mandinernek adott korábbi nyilatkozatában Bod Péter Ákos még azt állította, hogy „nem látta a tervezetet”, és „nem foglalkoztatja” a háromkulcsos szja ügye. 

Időközben azonban előkerült egy felvétel, amelyen a februári tiszás rendezvényen már a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.

Egyre több, a Tisza Párt kampányát támogató baloldali szakértő beszél nyíltan arról, hogy az ellenzéki párt választási győzelmével átalakítanák az adórendszert és ismét bevezetnék a 2010 előtt megbukott többkulcsos adózást. Az ellenzék egy másik szakértője már több mint tíz éve is hevesen támadta az egykulcsos adórendszert

Az egykulcsos adót és a családi adókedvezményeket a napjainkban a Tisza-szigetek szakértőjeként tevékenykedő Petschnig Mária Zita támadja szinte a leghevesebben, de a többi, baloldalhoz köthető szakértő is átalakítaná a rendszert. 

Látszik, hogy a bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter, sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt elképzeléseiben.

A Tisza-csomag végrehajtása esetén így változnának a fizetések
Forrás: Szalai Piroska

Jelentősen lelassulna a fizetések emelkedése, ha a Tisza Párt nyerné a jövő évi választásokat és bevezetné a többkulcsos adórendszert, valamint végrehajtaná Tisza-csomag tervezett, jelentős adóemelését. 

A Tisza-csomag már a havi bruttó 416 666 forintos kereset felett keresőknél is azt jelenti: ha a munkáltató úgy dönt, fizetést emel, akkor a bruttó béremelés mértékénél csak kisebb mértékben tud nőni a nettó fizetés, vagyis a dolgozó kétszeresen is rosszul jár:

  • az adóemelés miatt egyébként is csökken a nettó fizetése,
  • a magasabb adókulcs miatt a tényleges emelésnél kisebb mértékben nő a kézhez kapott munkabér.

Nyitókép: Facebook

