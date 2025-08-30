Politikai elemző: Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak (VIDEÓ)

Baloldali elemző mondta ki: felvetődik, hogy „a Tisza nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz” (VIDEÓ)
Nagy Attila Tibor szerint a Tisza alelnöke „nem a legélesebb kés politikailag a fiókban”.
Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.
Komoly vihart kavart Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kijelentése egy etyeki lakossági fórumon. Amikor arról kérdezték, hogy egy Tisza-kormány emelné-e a személyi jövedelemadó kulcsait, Tarr így válaszolt:
„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”
Az alelnök a többkulcsos adórendszer lehetőségét is felvetette, de hozzátette: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Magunk között természetszerűleg lehet… Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene…
Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”
Tarr hangsúlyozta, hogy mindez nem jelent hazugságot vagy megtévesztést: „Meg kell nyerni a választást, nem azt mondtam, hogy mindenáron meg kell nyerni, nem azt jelenti, hogy hazudunk, füllentünk, hátba támadunk, hanem ahhoz, hogy lehessen normálisan beszélgetni, ahhoz meg kell teremteni ennek a feltételeit.”
Később röviden arra is utalt, hogy: „A 9 százalékot komolyan gondoltuk.”
A kijelentésekre azonnal reagáltak a kormánypárti politikusok. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.”
Kocsis Máté szerint Tarr bevallotta a Tisza terveit, Magyar Péter emiatt „őrjöng”. Lázár János pedig azt mondta: „A Tisza nem árad, hanem átb.ssza az embereket.”
Nagy Attila Tibor politikai elemző az ATV Híradónak úgy nyilatkozott:
„Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban. Tarr Zoltán politikai tehertétellé vált a Tisza számára… Az, hogy Tarr Zoltán még ki is mondja a világba, hogy ide lőjetek, én elárulom a taktikánkat… hát erre mondom azt, hogy valószínűleg nem való a politikai pályára egy ilyen ember.”
Az elemző szerint Tarr szavai kockázatosak, mert veszélyeztetik a párt népszerűségét, és a tisztességesség kérdését is felvetik.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke videóban reagált, amelyben cáfolta az SZJA-emelés tervét: „A leendő Tisza-kormány a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os SZJA-t adójóváírással 9%-ra csökkenti.”
Hozzátette: a minimálbér és a mediánbér között keresők adóterhei is mérséklődnének, míg a magasabb jövedelműek esetében maradna a 15%-os kulcs. A kieső bevételeket a nagy vagyonokra kivetett vagyonadóval fedeznék.
Vadász Iván adószakértő szerint azonban „az SZJA-bevételek az adókedvezmények hatására jelentősen csökkenni fognak.” Mint mondta, az egykulcsos adó előnye az egyszerűség, a többkulcsosé pedig a társadalmi szolidaritás.
