Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán ATV Híradónak terv Nagy Attila Tibor

Politikai elemző: Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 11:34

Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.

2025. augusztus 30. 11:34
null

Komoly vihart kavart Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kijelentése egy etyeki lakossági fórumon. Amikor arról kérdezték, hogy egy Tisza-kormány emelné-e a személyi jövedelemadó kulcsait, Tarr így válaszolt:

„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”

Az alelnök a többkulcsos adórendszer lehetőségét is felvetette, de hozzátette: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Magunk között természetszerűleg lehet… Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene… 

Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

Tarr hangsúlyozta, hogy mindez nem jelent hazugságot vagy megtévesztést: „Meg kell nyerni a választást, nem azt mondtam, hogy mindenáron meg kell nyerni, nem azt jelenti, hogy hazudunk, füllentünk, hátba támadunk, hanem ahhoz, hogy lehessen normálisan beszélgetni, ahhoz meg kell teremteni ennek a feltételeit.”

Később röviden arra is utalt, hogy: „A 9 százalékot komolyan gondoltuk.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz reakciója: „Jön a Tisza-adó”

A kijelentésekre azonnal reagáltak a kormánypárti politikusok. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.”

Kocsis Máté szerint Tarr bevallotta a Tisza terveit, Magyar Péter emiatt „őrjöng”. Lázár János pedig azt mondta: „A Tisza nem árad, hanem átb.ssza az embereket.”

Elemző: Tarr politikai tehertétel

Nagy Attila Tibor politikai elemző az ATV Híradónak úgy nyilatkozott: 

„Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban. Tarr Zoltán politikai tehertétellé vált a Tisza számára… Az, hogy Tarr Zoltán még ki is mondja a világba, hogy ide lőjetek, én elárulom a taktikánkat… hát erre mondom azt, hogy valószínűleg nem való a politikai pályára egy ilyen ember.”

Az elemző szerint Tarr szavai kockázatosak, mert veszélyeztetik a párt népszerűségét, és a tisztességesség kérdését is felvetik.

Magyar Péter cáfolja az SZJA-emelést

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke videóban reagált, amelyben cáfolta az SZJA-emelés tervét: „A leendő Tisza-kormány a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os SZJA-t adójóváírással 9%-ra csökkenti.”

Hozzátette: a minimálbér és a mediánbér között keresők adóterhei is mérséklődnének, míg a magasabb jövedelműek esetében maradna a 15%-os kulcs. A kieső bevételeket a nagy vagyonokra kivetett vagyonadóval fedeznék.

Adószakértő: csökkenni fognak a bevételek

Vadász Iván adószakértő szerint azonban „az SZJA-bevételek az adókedvezmények hatására jelentősen csökkenni fognak.” Mint mondta, az egykulcsos adó előnye az egyszerűség, a többkulcsosé pedig a társadalmi szolidaritás.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.

Nyitókép: ATV

Az ATV híradójában hangzanak el az ominózus kijelentések:

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
La Piovra
2025. augusztus 30. 13:10
Balos komcsi felfogás, ami nem változott a szabadkőműves páholyok megalakulása óta! Hazudni csak következetesen és folyamatosan. Ha nem megy, alkalmatlan vagy politikusnak! Ezek az aljas gazemberek, ha azt mondják neked ez a jó akkor fogadd, mert ők a felsőbbrendűek és te nem tudod neked igazából mi a jó. Ha tudod, akkor jön a gumibot és a szemkilövetés! Köszönjük patkány poloskák, nem kérünk belőletek!
Válasz erre
2
0
Inez
2025. augusztus 30. 13:06
Elég ránézni! Ilyen bamba, egybites pofát ritkán látni!
Válasz erre
0
0
mango5
2025. augusztus 30. 12:54
Zeljesen beteg
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. augusztus 30. 12:49
Ez nagyin furcsa, hiszen Orbán meg elmondja pontról ontra, hogy mit terveznek, mit fognak végrehajtani. És bár facsarják, tiszta erőből csavarják minden irányba, de még mindig nem bukott meg tőle.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!