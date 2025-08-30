Politikai elemző: Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak (VIDEÓ)

Komoly vihart kavart Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kijelentése egy etyeki lakossági fórumon. Amikor arról kérdezték, hogy egy Tisza-kormány emelné-e a személyi jövedelemadó kulcsait, Tarr így válaszolt:

„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”

Az alelnök a többkulcsos adórendszer lehetőségét is felvetette, de hozzátette: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni. Magunk között természetszerűleg lehet… Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene…

Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”

Tarr hangsúlyozta, hogy mindez nem jelent hazugságot vagy megtévesztést: „Meg kell nyerni a választást, nem azt mondtam, hogy mindenáron meg kell nyerni, nem azt jelenti, hogy hazudunk, füllentünk, hátba támadunk, hanem ahhoz, hogy lehessen normálisan beszélgetni, ahhoz meg kell teremteni ennek a feltételeit.”

Később röviden arra is utalt, hogy: „A 9 százalékot komolyan gondoltuk.”