Baloldali elemző mondta ki: felvetődik, hogy „a Tisza nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz” (VIDEÓ)

Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban. A beszéd veszélyezteti a Tisza Párt népszerűségét

– emelte ki Nagy Attila Tibor. Hozzátette: A párt alelnökének szavai felvetik annak is a gyanúját, hogy

a párt nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz.

A múlt szombati beszéd óta ráadásul kiszivárgott a Tisza Párt adórendszer átalakításával kapcsolatos tervezete. A Tisza-csomag jelentős adóemelést tartalmaz és a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését vetíti előre. Ha az ellenzéki párt nyeri a választásokat jövőre, akkor a jelenlegi 15 százalékos szja helyett – egy szűk kör kivételével – 22 és 33 százalékot kell adóznia.

Ez pedig havi szinten több tízezer, de a gyermekeseknél és a fiataloknál több százezer forinttal csökkenti a háztartások nettó bevételét.