Tarr Zoltán Tisza Párt Nagy Attila Tibor adóemelés

Baloldali elemző mondta ki: felvetődik, hogy „a Tisza nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz” (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 21:24

Nagy Attila Tibor szerint a Tisza alelnöke „nem a legélesebb kés politikailag a fiókban”. A baloldali elemző szerint Tarr Zoltán veszélyezteti az ellenzéki párt népszerűségét.

2025. augusztus 29. 21:24
null

„Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el és nem való politikusnak” – fogalmazott az ATV-nek Nagy Attila Tibor. A baloldali elemző élesen bírálta a Tisza Párt alelnökét, amiért a múlt héten egy etyeki fórumon nyíltan beszélt a Tisza Párt választási taktikájáról. Mint azt a Mandiner is megírta, Tarr Zoltán hosszasan magyarázta a közönségnek, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – fogalmazott akkor a párt alelnöke.

Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban. A beszéd veszélyezteti a Tisza Párt népszerűségét

– emelte ki Nagy Attila Tibor. Hozzátette: A párt alelnökének szavai felvetik annak is a gyanúját, hogy 

a párt nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz.

A múlt szombati beszéd óta ráadásul kiszivárgott a Tisza Párt adórendszer átalakításával kapcsolatos tervezete. A Tisza-csomag jelentős adóemelést tartalmaz és a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését vetíti előre. Ha az ellenzéki párt nyeri a választásokat jövőre, akkor a jelenlegi 15 százalékos szja helyett – egy szűk kör kivételével – 22 és 33 százalékot kell adóznia. 

Ez pedig havi szinten több tízezer, de a gyermekeseknél és a fiataloknál több százezer forinttal csökkenti a háztartások nettó bevételét.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

zakar zoltán béla
2025. augusztus 29. 22:07
Egy sumák szófosó.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 29. 22:04
NAT már mindenütt, azaz sehol!!!!
zakar zoltán béla
2025. augusztus 29. 22:02
Nem egészen? Aljas módon! Nekem este elég volt Dömsödi elvtárs és 2 bélbajnoka undorító szétpofázását hallanom Kiszely ellen, vagy Tarjányi tar(R, nem Zoltán) handabandázását hallgatni a remek Vogyerák műsorban. Előtte pedig Szent-Iványi szödöszmözését a tihanyi visszhangban. Borz alom! Jó éjt-Hajrá Paks!!!
Vata Aripeit
2025. augusztus 29. 22:01
A NAT, a politikai elemző királya szerint az öszinteséggel csak a baj van. Mer' milyen hülye is az, aki megpróbált őszinte lenni , igazat mondani....hát azt nem szabad..milyen világ lenne az, ha a politikus szava számítana? Mondjuk a fidesz /Orbán 15. éve csinálja azt amit mond - egykulcsos adó , családtámogatás ,adómentesség, közművek visszavásárlása, szuverén külpolitika, 110 tonna aranytartalék...és még vagy ezer dolog - a hülye szerint pedig hazudni kell. Tényleg ez vezet sikerre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.