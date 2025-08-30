Ft
08. 30.
szombat
08. 30.
szombat
Tarr Zoltán Tisza Párt vereség botrány színész Lengyel Tamás

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

2025. augusztus 30. 08:32

Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.

2025. augusztus 30. 08:32
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget és ma már a Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát.

Hazugságoktól, csúsztatásoktól hemzsegő, bántó és sok esetben gyomorforgató stílusban előadott, humorosnak szánt videóit vitathatatlanul sokan nézik a baloldalon.

A Magyar Péter-rajongó színész rendszeres résztvevője a különböző ellenzéki megmozdulásoknak, tüntetéseknek. Ezekkel a szerepléseivel a jobboldal szimpátiáját nem nyerte el, viszont a baloldalon feltehetően kedvelik a meglehetősen egyszerű, rendszerint alpári stílusát. Hangzatos lózungokkal, ezerszer ismételt baloldali mantrákkal és természetesen gyűlölködő szlogenekkel apellál. Az ő megnyilvánulásaiban jelen volt eddig az a magabiztosság, hogy na majd most megkapja a magáét a gonosz Fidesz, végre sikerül legyőzni Orbán Viktort. 

Mára ez a magabiztosság eltűnt, gyökeresen megváltozott.

Legutóbb a Magyar Péter szócsövének tekinthető Magyar Hang Kultúrtáj című podcastjében már arról beszélt, felhasználva a baloldal ismert narratíváját, miszerint Orbán nem fogja demokratikusan átadni a hatalmat, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra végbemenni a társadalmi akarat.”

Nyitókép: Facebook / Lengyel Tamás

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

Összesen 7 komment

pyrob
2025. augusztus 30. 09:24
A tehetségtelen, szinésznek mondott valakiket, ripacsnak hívták, és hívják ma is. Sajnos van belőlük egy pár. Ez a szerencsétlen a sorozatban jól adja elő a buta parasztgyereket, mert valójában ez a magánéletében is közel áll hozzá. Szóljon már valaki neki, hogy most nincs forgatás, ne maradjon a szerepben, mert könnyen beskatulyázzák.
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
•••
2025. augusztus 30. 09:20 Szerkesztve
A reklámképen ukrán színekben pompázó, meggondolatlan fiatalka, Lengyel Tamás megítélésé, elítélését megfontolandónak tartom! Nehéz az uralkodó trenddel szembe menni, ő nem is próbálkozik, inkább kihasználni igyekszik a kínálkozó lehetőséget... Ma, máról holnapra, feltűnni, sikert elérni, botránnyal, botrány okozással lehet a legkönnyebben... Erre egyértelmű példa Magyar Péter feltűnése, és botrányos ámokfutása.., sorolhatók a követők..! A frászt hozta rám! A magyarságra nézve életveszélyes, létveszélyes a politikai jelenléte! -amely a magyarság részéről nem vállalható, és esztelenség bármiféle bátorítása, a Fidesz minden hibája, bűne ellenére... A magyarság végzetes megosztására törekszik, a magyarság szembe-fordítás szándékával! Vona Gábor magyarság kiárusító útját járja! Az "ugyanazok" képviseletében! Számíthattok rá! Ő biztosan hozni fogja a "Minél rosszabb, annál jobb!" követelményét! Tudja! Meri! Teszi! -hát ne hagyjuk! Elég volt a Vonákból!
Válasz erre
1
0
westend
2025. augusztus 30. 09:19
egy ertéeles ripacs, aki poloskás. De mi ebben a hír? Ez egy alaphelyzet, ilyenekkel tele arrafelé a padlás. Majd lenyugszanak. Lapozzunk.
Válasz erre
3
0
nyugalom
2025. augusztus 30. 08:55
Tiszás tarsadalmi akarat? Teeeeeeleg? T
Válasz erre
5
0
