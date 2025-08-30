„Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget és ma már a Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát.

Hazugságoktól, csúsztatásoktól hemzsegő, bántó és sok esetben gyomorforgató stílusban előadott, humorosnak szánt videóit vitathatatlanul sokan nézik a baloldalon.

A Magyar Péter-rajongó színész rendszeres résztvevője a különböző ellenzéki megmozdulásoknak, tüntetéseknek. Ezekkel a szerepléseivel a jobboldal szimpátiáját nem nyerte el, viszont a baloldalon feltehetően kedvelik a meglehetősen egyszerű, rendszerint alpári stílusát. Hangzatos lózungokkal, ezerszer ismételt baloldali mantrákkal és természetesen gyűlölködő szlogenekkel apellál. Az ő megnyilvánulásaiban jelen volt eddig az a magabiztosság, hogy na majd most megkapja a magáét a gonosz Fidesz, végre sikerül legyőzni Orbán Viktort.

Mára ez a magabiztosság eltűnt, gyökeresen megváltozott.

Legutóbb a Magyar Péter szócsövének tekinthető Magyar Hang Kultúrtáj című podcastjében már arról beszélt, felhasználva a baloldal ismert narratíváját, miszerint Orbán nem fogja demokratikusan átadni a hatalmat, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra végbemenni a társadalmi akarat.”

Nyitókép: Facebook / Lengyel Tamás

