Tarr Zoltán Telex Kocsis Máté Fidesz

Nagyon nagy a baj a Tiszánál: a párt adóterveit lebuktató Tarr Zoltán már a Telexnek sem nyilatkozik

2025. szeptember 01. 18:32

„Ne ásd mélyebbre magad!” – üzente Kocsis Máté a Tisza-alelnöknek.

2025. szeptember 01. 18:32
null

„Még a saját propagandájának sem nyilatkozhat többé Tarr Zoltán” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a már húsz éve is sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök az elmúlt másfél évben „szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől”

Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja”

– fogalmazott posztjában, majd így folytatta: 

„Ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy párt közlemény mögé, amiben ezt írják: »A Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Akiket a valóság érdekel és nem elégszenek meg a félrevezető kormányzati propaganda hazug állításaival, azok számára a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek«.

„Ne ásd mélyebbre magad!”

Kocsis Máté posztjában rávilágít: ezek szerint Tarr Zoltán saját szavait is meghamisították, például amikor azt mondta, hogy „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni” a választás előtt, vagy amikor kijelentette, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

Ugyan már, ne ásd mélyebbre magad!”

– írta bejegyzésében a frakcióvezető, majd így folytatta: 

„Figyelj, Tarr! Ha olyan szuper adó-javaslataitok vannak, mint most hazudod, meg a telex is, akkor miért kell titkolni a választásokig? Tudod kit nézzetek hülyének, szerencsétlen hamis gazemberek! Ezt elk@rtad, át akartátok verni az embereket, de ők láttak már ilyet 2006-ban, és tudjuk mi lett a vége. Vége.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 19:46
Ajjaj nagy a baj, negyven tehén, mégsincs vaj!
Válasz erre
1
0
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 01. 19:42
Ezek már végtelenül kétségbeesett megfogalmazások. Vége van, röffencs. Fidesz mindig másokat vádol azzal, amit ők maguk követnek el. 😂 KATA eltörlése ismerős? Mellesleg Tarr nem az adócsökkentésről mondta, hogy majd választás után, hanem a társadalmi vitára az adórendszerről. De hát a fideszeseknek nem erőssége az összetett mondatok értelmezése.. :D:D:D:D Minden hazugsággal elő fog jönni a fidesz a hajrában, mert egyetlen esélyük maradt: az emberek megfélemlítése anyagi és fizikai szempontból. Aki ezt benyalja és ez miatt a Fideszre szavaz, akkor azt mondom megérdemli a magyar nép, hogy ismét nyerjen ez a hazaáruló, pedofilsimogató, ruszkibérenc maffia rezsim.
Válasz erre
0
7
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 19:41
Adolf se nagyon nyilatkozott a végén már a Völkischer Beobachternek.
Válasz erre
1
0
Dunhill67
2025. szeptember 01. 19:22
az azért már übergáz ha egy "politikus" saját propaganda harsógójának sem nyilatkozik már:))
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!