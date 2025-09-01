Nagyon nagy a baj a Tiszánál: a párt adóterveit lebuktató Tarr Zoltán már a Telexnek sem nyilatkozik

„Még a saját propagandájának sem nyilatkozhat többé Tarr Zoltán” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a már húsz éve is sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök az elmúlt másfél évben „szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől”.

Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja”

– fogalmazott posztjában, majd így folytatta:

„Ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy párt közlemény mögé, amiben ezt írják: »A Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Akiket a valóság érdekel és nem elégszenek meg a félrevezető kormányzati propaganda hazug állításaival, azok számára a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek«.