Nagyon nagy a baj a Tiszánál: a párt adóterveit lebuktató Tarr Zoltán már a Telexnek sem nyilatkozik

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
„Ne ásd mélyebbre magad!” – üzente Kocsis Máté a Tisza-alelnöknek.
„Még a saját propagandájának sem nyilatkozhat többé Tarr Zoltán” – kezdte legfrissebb Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a már húsz éve is sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök az elmúlt másfél évben „szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől”.
Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja”
– fogalmazott posztjában, majd így folytatta:
„Ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy párt közlemény mögé, amiben ezt írják: »A Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Akiket a valóság érdekel és nem elégszenek meg a félrevezető kormányzati propaganda hazug állításaival, azok számára a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek«.
Kocsis Máté posztjában rávilágít: ezek szerint Tarr Zoltán saját szavait is meghamisították, például amikor azt mondta, hogy „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni” a választás előtt, vagy amikor kijelentette, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.
Ugyan már, ne ásd mélyebbre magad!”
– írta bejegyzésében a frakcióvezető, majd így folytatta:
„Figyelj, Tarr! Ha olyan szuper adó-javaslataitok vannak, mint most hazudod, meg a telex is, akkor miért kell titkolni a választásokig? Tudod kit nézzetek hülyének, szerencsétlen hamis gazemberek! Ezt elk@rtad, át akartátok verni az embereket, de ők láttak már ilyet 2006-ban, és tudjuk mi lett a vége. Vége.”
