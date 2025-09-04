Szemtől szemben: Magyar Péter Menczer Tamás választókörzetében indulhat

Menczer egyértelművé tette:

Magyar Péter nem merne ellene kiállni, mert gyáva, mindig mások mögé bújik, és biztos vereséget szenvedne.

Hozzátette, a Tisza Párt belső káoszban van, jelöltjeik visszalépnek, a szervezeti egységeik sorra oszlanak fel, és egyre nagyobb a feszültség a tagság körében. A kormánypárti politikus szerint mindez előrevetíti Magyar Péter bukását, politikai pályájának végjátékát.

Mint fogalmazott, nem sok idő, és a Tisza vezetője Márki-Zay Péterrel és Fekete-Győr Andrással együtt alapíthatja meg a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot.