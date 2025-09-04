Szemtől szemben: Magyar Péter Menczer Tamás választókörzetében indulhat

Teljes összeomlás Magyar Péteréknél: még erre is képesek voltak a választóikkal a Tisza-adó miatt
A párt elnöke mindent bevállal, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott adóreform botrányáról.
A Tisza-vezér a hírek szerint Kötcsén akarja bejelenteni mindezt.
Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán reagált a tiszások híreszteléseire, miszerint Magyar Péter az ő választókerületében, Pest 3-ban indulna. A politikus szerint ez csak kétségbeesett terelés a Tisza-adóról, amely miatt a párt súlyos válságban van.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt elnöke mindent bevállal, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott adóreform botrányáról.
Menczer egyértelművé tette:
Magyar Péter nem merne ellene kiállni, mert gyáva, mindig mások mögé bújik, és biztos vereséget szenvedne.
Hozzátette, a Tisza Párt belső káoszban van, jelöltjeik visszalépnek, a szervezeti egységeik sorra oszlanak fel, és egyre nagyobb a feszültség a tagság körében. A kormánypárti politikus szerint mindez előrevetíti Magyar Péter bukását, politikai pályájának végjátékát.
Mint fogalmazott, nem sok idő, és a Tisza vezetője Márki-Zay Péterrel és Fekete-Győr Andrással együtt alapíthatja meg a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza kiszivárgott adóemelési terve után itt az újabb kijózanító elszólás. A párt gazdasági programírója szerint felelőtlenség nagy áfacsökkentést ígérni.
Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala