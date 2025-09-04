Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Magyar Péter választás

Szemtől szemben: Magyar Péter Menczer Tamás választókörzetében indulhat

2025. szeptember 04. 10:28

A Tisza-vezér a hírek szerint Kötcsén akarja bejelenteni mindezt.

2025. szeptember 04. 10:28
null

Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán reagált a tiszások híreszteléseire, miszerint Magyar Péter az ő választókerületében, Pest 3-ban indulna. A politikus szerint ez csak kétségbeesett terelés a Tisza-adóról, amely miatt a párt súlyos válságban van. 

Ezt is ajánljuk a témában

Menczer egyértelművé tette: 

Magyar Péter nem merne ellene kiállni, mert gyáva, mindig mások mögé bújik, és biztos vereséget szenvedne.

Hozzátette, a Tisza Párt belső káoszban van, jelöltjeik visszalépnek, a szervezeti egységeik sorra oszlanak fel, és egyre nagyobb a feszültség a tagság körében. A kormánypárti politikus szerint mindez előrevetíti Magyar Péter bukását, politikai pályájának végjátékát. 

Mint fogalmazott, nem sok idő, és a Tisza vezetője Márki-Zay Péterrel és Fekete-Győr Andrással együtt alapíthatja meg a „Pedig mi tényleg elhittük…” klubbot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mapetshow
2025. szeptember 04. 11:24
Eddig úgy tudtuk, hogy a XI-XII. kerületi választókerület lesz az övé. Ahol lakom. Ahol feloszlott most 4 Tisza-sziget. Nincs semmi összefüggés, ugye? Egyébként tegnap felhívott egy közvéleménykutató, és érdeklődött, kire szavaznék a várható jelöltek közül. És ott még szerepelt The MAN. Lehet, mára már kiértékelték az eredményeket...
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 04. 11:17 Szerkesztve
Eljátszhatnák Magyar Péterék,hogy kitép egy napraforgót a földből,közben kiderül,hogy egy mamutfenyőt szedett ki. Erre mérgesek lesznek rá,ő állítja napraforgó,mások mondják mamutfenyő,és a vége az lenne,hogy játékból fejbe rugdosnák, egy hungarocell bakanccsal, mint ahogy győző tette viktorral.A különbség, az acélbetétes volt.
Válasz erre
0
1
statiszta
2025. szeptember 04. 11:13
Hát az előző választás eredménye alapján (Fidesz 51,94%), ott MaPötivel felmosnak.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2025. szeptember 04. 11:12
És már magyarázzák is a fososok, hogy ez csak fidesz terelés, mert nincs más téma. Pedig a műanyag messhciáshuk egyszerűen egy beszari majom, mert tudja hogy akkorát esne pofára, mint az ólajtó. Csak nőkkel mer keménykedni, de azok közül is csak azokkal, kikről hangfelvételt készített titokban.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!