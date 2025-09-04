„Ez valami fertőző betegség lehet! A momentumos Fekete-Győr András után már Karácsony Gergelynek is olyan látomásai vannak, hogy a Fidesz pénzt ígért neki a ‘26-os választási indulásért.

Úgy tűnik, ragályos a hazudozás!

Pedig Fekete-Győrnek már papírja is van róla, hogy kamuzott. Ő persze nem mert feljelentést tenni (hiszen tudta, hogy nem igaz, amit mond…), a DK viszont a rendőrséghez fordult az »ügyben«. Ám Fekete-Győr semmiféle bizonyítékkal nem tudott szolgálni az állítólagos fideszes megkereséssel kapcsolatban. Micsoda meglepetés.

Az egész mesét csak azért találta ki, hogy 5 perc hírnevet kapjon a dollármédiában. Megkapta.

Most Karácsony Gergely állt elő ugyanezzel a sztorival, tegnap este az ATV-ben.

A rend kedvéért: Karácsony Gergely ugyanúgy kamuzik, ahogy Fekete-Győr András. Nem kereste meg a Fidesz, hogy elinduljon a jövő tavaszi választáson.

Azt a lehetőséget viszont nem vetném el, hogy Brüsszelből hívják majd telefonon a főpolgármestert! Ursula von der Leyen és Manfred Weber is látja, hogy a végét járja Magyar Péter, ereszt le a Tisza-lufi, esélytelen a ez a szedett-vedett, teljesen amatőr társaság a győzelemre.

Márpedig a brüsszeli liberálisok mindenképpen kormányváltást akarnak Magyarországon!

Amint tudatosodik bennük, hogy Magyar Péterrel ez lehetetlen, azonnal kipöckölik és hoznak a helyére egy új bábot. Egy magas, szemüveges fickót.”

