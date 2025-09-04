Ft
09. 04.
csütörtök
Fekete-Győr András Ursula von der Leyen Manfred Weber Magyar Péter Fidesz Karácsony Gergely

Karácsony Gergely ugyanúgy kamuzik, ahogy Fekete-Győr András, nem kereste meg a Fidesz

2025. szeptember 04. 08:04

Azt a lehetőséget viszont nem vetném el, hogy Brüsszelből hívják majd telefonon a főpolgármestert!

2025. szeptember 04. 08:04
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Ez valami fertőző betegség lehet! A momentumos Fekete-Győr András után már Karácsony Gergelynek is olyan látomásai vannak, hogy a Fidesz pénzt ígért neki a ‘26-os választási indulásért.

Úgy tűnik, ragályos a hazudozás!

Pedig Fekete-Győrnek már papírja is van róla, hogy kamuzott. Ő persze nem mert feljelentést tenni (hiszen tudta, hogy nem igaz, amit mond…), a DK viszont a rendőrséghez fordult az »ügyben«. Ám Fekete-Győr semmiféle bizonyítékkal nem tudott szolgálni az állítólagos fideszes megkereséssel kapcsolatban. Micsoda meglepetés.

Az egész mesét csak azért találta ki, hogy 5 perc hírnevet kapjon a dollármédiában. Megkapta. 

Most Karácsony Gergely állt elő ugyanezzel a sztorival, tegnap este az ATV-ben.

A rend kedvéért: Karácsony Gergely ugyanúgy kamuzik, ahogy Fekete-Győr András. Nem kereste meg a Fidesz, hogy elinduljon a jövő tavaszi választáson. 

Azt a lehetőséget viszont nem vetném el, hogy Brüsszelből hívják majd telefonon a főpolgármestert! Ursula von der Leyen és Manfred Weber is látja, hogy a végét járja Magyar Péter, ereszt le a Tisza-lufi, esélytelen a ez a szedett-vedett, teljesen amatőr társaság a győzelemre.

Márpedig a brüsszeli liberálisok mindenképpen kormányváltást akarnak Magyarországon!

Amint tudatosodik bennük, hogy Magyar Péterrel ez lehetetlen, azonnal kipöckölik és hoznak a helyére egy új bábot. Egy magas, szemüveges fickót.”

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala

Perczel Éva
2025. szeptember 04. 09:05
Maximum egy villamossal, vagy egy zuglói ásóval egyeztetne bárki a Lánchíd gyilkos fővárosi fődiktátor jövőjével kapcsolatban!
Válasz erre
1
0
Héja
2025. szeptember 04. 08:46
Hazudnak. A srozatos lebukás csöppet sem zavarja őket.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 04. 08:41
"Magyar Péterrel ez lehetetlen, azonnal kipöckölik és hoznak a helyére egy új bábot. Egy magas, szemüveges fickót." Jó ideje meggyőződésem, hogy Gelgely lesz a cserejátékos. (Csak a kezdet kezdetén tippeltem Dobrevre.)
Válasz erre
4
0
iceman-982
2025. szeptember 04. 08:24
KariGeri: "Hosszú a listája azoknak a politikusoknak, akik megpróbáltak már megzsarolni, Gyurcsány Ferenc is rajta van ezen a listán. Ezt sms-ben szokta megtenni, ezeket én archiválom. De vannak más politikusok is a listán. Ez a működés része, turbulens időszakokban fordul elő." Gyurcsány(i): "Hmmm… Ezennel felhatalmazom főpolgármester urat, hogy hozza nyilvánosságra az SMS-eket, melyeket velem váltott, és amelyekben én megzsaroltam őt." GeLGő azóta hallgat(ott), mint a sír, nehogy elássák.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!