Botrány: Karácsony metróálmai is csak üres ígéretek maradtak



Puff neki: ebből sem lett semmi!

A kisföldalatti bővítési saga kapcsán érdemes felidézni, hogyan is áll Karácsony Gergely Budapest metróhálózatásának esetleges fejlesztéséhez, bővítéséhez. Elsőként érdemes felidézni, bár ez nem a metróhálózat bővítéséhez kapcsolódik, de a mai napig nem sikerült teljesítenie azt az ígéretét, miszerint klimatizálják a 3-as metró szerelvényeit. „Nem utazhatnak a budapestiek nyáron szaunában!” – mondta a főpolgármester még hat évvel ezelőtt. Az eredmény: nincs klíma, az utasok továbbra is izzadnak a 3-as metrón.

Támogatjuk a városi vasúthálózaton alapuló, gyors és hatékony gyorsvasúti (német mintára, S-Bahn) rendszer fejlesztését, a metróvonalak ebbe a rendszerbe illeszkedő fejlesztését, meg- hosszabbítását (az M3-as és az M4-es metró meghosszabbítása, az M2-es metró HÉV-vel történő összekötése). Pazarló gigaberuházások helyett a valódi hiányosságokra fókuszáló be- ruházásokra (új megállók létesítése, vonal-összekötések), egységes hálózatra van szükség –

mindezt Karácsony Gergely 2019-es választási programjában olvashattuk. Bizony akárhogyan is nézzük ebből nem lett semmi. Pedig a 3-as metró bővítésére már 2013-ban is javaslatot tettek. Akkor azt írták a tervezők, hogy

a vonal északi meghosszabbítását is vizsgálják: ha a megvalósíthatósági tanulmány alátámasztja, akkor később megépülhet a régóta tervezett új szakasz a Káposztásmegyeri lakótelepig négy új közbenső megállóval, Megyeri úti végállomással.

A 4-es metró meghosszabbításáról 2020. február 14-én beszélt Karácsony. Akkor azt mondta, hogy a tömött 7-es buszok miatt lenne megoldás a 4-es metró bővítése. Szerinte csak fél metró a 4-es, és nem csak Zugló, illetve a XV. kerület irányába kellene továbbépíteni, hanem Budaörs felé is. A 4-es metró meghosszabbítása a koronavírus-járvány kitörése után lekerült a napirendről. Azóta Karácsony sem forszírozta ezt a kérdést.

Éppen ezért nagyon érdekes, hogy a Józsefváros Újság még a 2024 májusában rákérdezett Karácsonynál, hogyan áll a 3-as és a 4-es metró meghosszabbítása, de a főpolgármester minderre nem adott semmilyen választ, magára a kérdésre sem reagált.

A 4-es metró bővítése is egyelőre ment a „kukába”

Karácsony megfúrta volna ezt a beruházást, de nem sikerült

Térjünk most ki az M2 és a HÉV összekapcsolására. Persze ebből sem lett semmi a mögöttünk hagyott években, de Karácsony esetében itt is van egy érdekes momentum. „Zugló érdekeit sérti a felső vezetésű M2–HÉV-összeköttetés” – ­olvasható abban a levélben, amit Karácsony Gergelynek, a XIV. kerület polgármesterének aláírásával küldtek el a BKK-nak. A 2019. januári dokumentum szerint az Örs vezér téri, új, pilléreken álló állomás rombolná a városképet, a Szentmihályi út–Kerepesi út csomópontjának átépítése és a közúti forgalom felüljárón való átvezetése a környező területeket elzárná, azok „elszlömösödnének”. Zugló polgármesterének levele szerint a két kötöttpályás közlekedési mód felszín feletti összeköttetése zajos lenne, rezgéseket okozna és rombolná a városképet, ezért „a bírálati engedélyezési tervdokumentációban bemutatott műszaki kialakításokat összességében nem tartja elfogadhatónak”. A BKK a válaszlevelében felhívta Karácsony Gergely figyelmét arra, hogy a XIV. kerülettel a projekt tervezésének kezdete óta folynak az egyeztetések. Zugló véleményezte a korábbi munkarészeket, a részleges megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a vonalkapcsolat tanulmánytervét is.

A 2019-es kampányban pedig Karácsony azt mondta: a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötésének tervezését fel kell gyorsítani, és azt kéregvasútként kell megépíteni. A liberális politikus arról nem szólt, hogy tudja, hol tart a projekt tervezési és részleges engedélyezési folyamata. Sőt arról sem, hogy az általa vázolt elképzelésnek nincs pénzügyi háttere.

Persze a történetnek ezzel nincsen vége. Az óriásberuházás tervezett előkészítéséről számos hír jelent meg az elmúlt években: 2021-ben arról szóltak a hírek, hogy a fejlesztés a metró és a HÉV összekötése mellett az Örs vezér terének felújítását, az érintett HÉV-vonalak teljes rekonstrukcióját, új szerelvények beszerzését, valamint a HÉV-pálya bizonyos fővárosi szakaszainak föld alá helyezését is tartalmazza majd. Az akkori bejelentés arról is szólt, hogy az első szakaszt Cinkotáig kivitelezik majd.

2025. augusztus 26-án pedig bejelentették, hogy Megjelent a Gödöllő-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) HÉV-vonalak fejlesztésének, valamint egy új járműtelep kialakításának tervezésére vonatkozó közbeszerzési hirdetmény. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a projekt célja, hogy modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat jöjjön létre, a jövőben a metró Cinkotáig közlekedhessen, P+R parkolók épülhessenek a vonal mentén, valamint megszűnjenek a szintbeli kereszteződések, biztosítva ezzel a belvárosba történő gyorsabb és kényelmesebb eljutást. Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmondta, a projekt, és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz.

A kiviteli tervek és a források rendelkezésre állása esetén a beruházás 2030-ig megindulhat.

Kovács Péter XVI. kerületi polgármester kiemelte, már a tervezés során lehetősége lesz az önkormányzatnak a véleményét, javaslatait, észrevételeit elmondani. Hozzátette, a kerület legnagyobb közösségi közlekedési beruházása lesz majd a projekt megvalósítása európai uniós támogatással. A tájékoztatón Karácsony Gergely nem volt jelen, amit azt mutatja, hogy a fővárost mára nem igazán érdekli ez a beruházás.

A HÉV és az M2 összekötése lehet Karácsony gáncsoskodása ellenére is megvalósul?

Egyelőre nem utazhatunk az 5-ös metrón

Bár Karácsony 2019-es tervei között nem szerepelt az úgynevezett 5-ös metró megépítése, de ezen a téren is történtek bejelentések a ciklusa alatt. Elsőként tisztázzuk, miről is van szó. Az 1990-es években az elővárosok lakosságának növekvését nem követte az elővárosi tömegközlekedés fejlesztése. Az elővárosi lakosság növekedése érintette az észak-budai és a csepel-szigeti régiót is, ám az elővárosokat a belvárosokhoz kötő tömegközlekedési fejlesztések nem követték az igényeket. Az innen érkező HÉV-vonalak a belváros peremén értek véget, felesleges átszállásokra kényszerítve a városközpontba igyekvőket. Kézenfekvőnek tűnt a HÉV-vonalak belváros alatti összekötése.

Demszky Gábor 2002-ben beszélt először a fejlesztés tervéről a sajtónak. Az ötös metrónak elkeresztelt projekt tervezésére Budapest önkormányzata 2005-ben 100 millió forintot különített el. A városvezetés 2007-es kezdéssel EU-források bevonásával szerette volna 2010-re a projektet megvalósítani, ez azonban meghiúsult. 2007-ben Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes ismét beszámolt arról, hogy a városvezetés szeretné elkezdeni az úgynevezett ötös metró tervezését. 2008 februárjában a VEKE készített négy nyomvonalváltozatot tartalmazó tervet a metró kivitelezésére.

2020 február végén a Budapest Fejlesztési Központ kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert.

A következő évtized legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő hév-fejlesztéseinek tervezőjét nyílt európai uniós közbeszerzési eljáráson választják ki, mely jelenleg is folyamatban van. A Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével működő, a Fővárosi Önkormányzat és a kormány közötti legmagasabb szintű egyeztető fórum kimondta: kiemelt jelentőségű fejlesztésről van szó, melynek a 2021 és 2027 közötti európai uniós fejlesztési ciklusban történő megvalósításában a Főváros és a kormány is egyetért.

Az 5-ös metró ügy ezt követően a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának a kapcsán jött elő. Molnár Csaba, a DK európai parlamenti képviselője még 2023 decemberében beszélt arról, hogy az árnyékkormány akkori ülésén részt vett Karácsony Gergely is. Molnár akkor többek között azt jelentette be, hogy olyan programot készítenek, amelyben elkezdenék az M5-ös metró építését, amivel a csepeli és a szentendrei HÉV vonalát kötnék össze. Azóta sem Karácsony, sem a DK nem beszélt az 5-ös metróról.

Összességében teljesen egyértelmű, hogy Budapest a metrófejlesztések terén csak helyben jár 2019 óta. Karácsony Gergely egyetlen ígéretét sem teljesítette ezen a téren. Persze egy-két nagyon szép terv van, de főváros anyagi helyzetét figyelembe véve ezekből a következő években szinte biztosan nem lesz semmi, mivel a teljes csőd elkerülése most a legfontosabb feladat.

