Damoklész kardjaként lóg a csődhelyzet Budapest felett – kiderült, mennyire kong a főváros kasszája

Kiss Ambrus elmondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás májusi 10 milliárdos, júniusi, júliusi és augusztusi 6-6-6 milliárdos részletét visszamenőleg csak akkor vonhatja le az államkincstár, ha az arra vonatkozó azonnali jogvédelmet is törli másodfokon a bíróság.

Azonban jelenleg nem tudná ezt miből levonni, mivel „kong a főváros kasszája”:

mínusz 65 milliárd forint az egyenleg,

de szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, így hamarosan pozitívba csúsznak át.

„Ezzel így is számoltunk korábban. A főváros folyószámla hitelkeretének 80 milliárd forintra való bővítése le is jár szeptember 19-én. A most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához.

Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről”

– szögezte le Kiss Ambrus, hozzátéve, hogy még nincs meg az új tárgyalási időpont. Eközben Budapest tologatja maga előtt a tartozásait, és egyre több a ki nem fizetett számla.

A lap arra is kíváncsi volt, hogy ismét előállhat a közszolgáltatások csökkentésének, beleértve a közösségi közlekedés korlátozásának veszélye. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója erre azt válaszolta, hogy

a közszolgáltatások korlátozása nem hoz érdemi megtakarítást.

„Semmi értelme kicsavarni minden harmadik körtét az utcai lámpákból, ahogy a drasztikus járatcsökkentésen sem spórolunk sokat, hiszen a járművezetőket fizetni kell. Mindenkit nem küldhetünk el, hiszen akkor a helyzet rendezése után nem indítható újra a gépezet.

A közszolgáltatások korlátozása a város leállását jelenti. Ez egy zsákutca.

Ennyi pénz nem spórolható meg a fővárosi önkormányzati cégeken” – szögezte le Kiss Ambrus.

Végül arra a kérdésre, hogy ősszel beállhat-e a csődhelyzet, Kiss úgy reagált, hogy nagyon sok a változó. „Ha nem kapjuk meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy ha a korábbi hónapokra megkapottat törlik másodfokon és be kell fizetnünk a számlákat akkor már az év vége előtt kritikus szintet érhet el a tartozás” – vázolt fel egy nem túl pozitív forgatókönyvet a főigazgató.

Hogy jutottunk ide? Emlékezetes, hogy május végén Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a főváros csődközeli helyzetbe került és ezért Budapest képtelen kifizetni a szolidaritási hozzájárulást. Majd rá pár napra inkasszálták Budapest számláját. Az ügyben a főpolgármester közösségi oldalán fakadt ki, állítva, hogy a kormány törvénytelenül emelte le a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás fennmaradó részét. Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter erre úgy reagált, „senki sem áll a törvények és jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!”. A tárcavezető hangsúlyozta, „az Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az inkasszót jogosan hajtotta végre, ezt azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta”. Nagy nyilatkozatát végül azzal zárta, hogy „a szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért az Államkincstár nem csak jogosult, hanem köteles is minden lehetséges intézkedést megtenni a hozzájárulás beszedése érdekében”.

Nyitóképen Kiss Ambrus és Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés ülésén. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán