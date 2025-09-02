Ft
09. 02.
kedd
Damoklész kardjaként lóg a csődhelyzet Budapest felett – kiderült, mennyire kong a főváros kasszája

2025. szeptember 02. 09:36

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint „a közszolgáltatások korlátozása a város leállását jelenti, és egy zsákutca”.

2025. szeptember 02. 09:36
null

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója interjút adott a Népszavának. Ebben többek között elmondta, nem tudja, hogy az Orbán-kormánynak mi a fontos, de véleménye szerint

a főváros működőképessége azonban csak úgy biztosítható, ha hosszú távú pénzügyi megoldást találnak

– hangsúlyozta.

Kiss ismertette, hogy egy hétfőn kézhez kapott döntés értelmében a pécsi bíróság másodfokon eltörölte a Fővárosi Törvényszék által még decemberben elrendelt azonnali jogvédelmet, így 

a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a számláról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó 4,5 milliárdos részletét.

„Ez megerősíti, amit korábban mondtam: az azonnali jogvédelem egy nagyon vékony jogi cérnaszál, amely bármikor elszakadhat, legfeljebb időt nyerhetünk vele, megoldást nem hoz. Nem függhet ettől Budapest működőképessége” – húzta alá Karácsony Gergely korábbi helyettese.

A főigazgató arra a kérdésre, hogy miként került az Pécsre, azt felelte, hogy a döntést hivatalosan a Fővárosi Törvényszék leterheltségével indokolták. Ez egyébként azt is jelentette, hogy a közigazgatási kollégium helyett polgári bíróság döntött önkormányzati ügyben.

Kiss Ambrus elmondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás májusi 10 milliárdos, júniusi, júliusi és augusztusi 6-6-6 milliárdos részletét visszamenőleg csak akkor vonhatja le az államkincstár, ha az arra vonatkozó azonnali jogvédelmet is törli másodfokon a bíróság. 

Azonban jelenleg nem tudná ezt miből levonni, mivel „kong a főváros kasszája”: 

mínusz 65 milliárd forint az egyenleg, 

de szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, így hamarosan pozitívba csúsznak át. 

„Ezzel így is számoltunk korábban. A főváros folyószámla hitelkeretének 80 milliárd forintra való bővítése le is jár szeptember 19-én. A most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához. 

Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről” 

– szögezte le Kiss Ambrus, hozzátéve, hogy még nincs meg az új tárgyalási időpont. Eközben Budapest tologatja maga előtt a tartozásait, és egyre több a ki nem fizetett számla. 

A lap arra is kíváncsi volt, hogy ismét előállhat a közszolgáltatások csökkentésének, beleértve a közösségi közlekedés korlátozásának veszélye. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója erre azt válaszolta, hogy 

a közszolgáltatások korlátozása nem hoz érdemi megtakarítást.

„Semmi értelme kicsavarni minden harmadik körtét az utcai lámpákból, ahogy a drasztikus járatcsökkentésen sem spórolunk sokat, hiszen a járművezetőket fizetni kell. Mindenkit nem küldhetünk el, hiszen akkor a helyzet rendezése után nem indítható újra a gépezet. 

A közszolgáltatások korlátozása a város leállását jelenti. Ez egy zsákutca. 

Ennyi pénz nem spórolható meg a fővárosi önkormányzati cégeken” – szögezte le Kiss Ambrus.

Végül arra a kérdésre, hogy ősszel beállhat-e a csődhelyzet, Kiss úgy reagált, hogy nagyon sok a változó. „Ha nem kapjuk meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy ha a korábbi hónapokra megkapottat törlik másodfokon és be kell fizetnünk a számlákat akkor már az év vége előtt kritikus szintet érhet el a tartozás” – vázolt fel egy nem túl pozitív forgatókönyvet a főigazgató.

Hogy jutottunk ide?

Emlékezetes, hogy május végén Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a főváros csődközeli helyzetbe került és ezért Budapest képtelen kifizetni a szolidaritási hozzájárulást. Majd rá pár napra inkasszálták Budapest számláját. Az ügyben a főpolgármester közösségi oldalán fakadt ki, állítva, hogy a kormány törvénytelenül emelte le a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás fennmaradó részét.

Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter erre úgy reagált, „senki sem áll a törvények és jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!”. A tárcavezető hangsúlyozta, „az Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az inkasszót jogosan hajtotta végre, ezt azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta”. 

Nagy nyilatkozatát végül azzal zárta, hogy „a szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért az Államkincstár nem csak jogosult, hanem köteles is minden lehetséges intézkedést megtenni a hozzájárulás beszedése érdekében”.

 

Nyitóképen Kiss Ambrus és Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés ülésén. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

