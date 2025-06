Már a NAV is vizsgálódhat Karácsonyék felelőtlen gazdálkodása miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is bekapcsolódhat abba a nyomozásba, amely Budapest gazdálkodásával és csődközeli helyzetével kapcsolatban indult – értesült a Magyar Nemzet. A Tényi István által tett feljelentésben ugyanis több bűncselekmény gyanúja mellett a költségvetési csalás is szerepel, amelynek vizsgálatára a NAV jogosult, így az ügyben eljáró rendőrség az adóhatóságnak is megküldte a dokumentumot.