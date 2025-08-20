Ft
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa gondolat ünnep főpolgármester népszavazás pride Karácsony Gergely alkotmány szuverenitás ország

Előkerült Karácsony Gergely – az államalapítás ünnepén új alkotmányról és népszavazásról álmodozott

2025. augusztus 20. 09:42

Gondolatait egy olyan fotóval illusztrálta, melyen a Pride tüntetésen hömpölygő tömeg látható az Erzsébet hídon.

2025. augusztus 20. 09:42
null

A nyári szabadságát töltő Karácsony Gergely is kifejtette gondolatait az államalapítás ünnepéről Facebook-oldalán. De nem volt benne sok köszönet.

Budapest főpolgármestere bejegyzésének felütésében arról írt, hogy „nagy utat járt be az augusztus 20-i ünnepnap, amíg visszatalált a Szent István-i hagyományhoz”.  

Mint fogalmazott, államalapító Szent István királyunk azzal tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért, hogy Európához kötötte az ország sorsát. „Úgy őrizte meg az állam szuverenitását, hogy közben bekapcsolta Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Európa értékközösségének tagjaként képviselni az önbecsülésünket – így lehet, és így érdemes ma is” – vélekedett Budapest első embere.

Majd azzal folytatta, 

Magyarország születésnapján, az államalapítás ünnepén sokakban feléled „az állam újraalapításának vágya”

„Sok minden táplálja a változás esélyét, amiben bizonyosan benne van az elveszített jogegyenlőség, a jogállam, a demokrácia visszaszerzésének vágya is. (...) Ebben van, ebben lenne az államnak dolga és kitüntetett szerepe” – írta Karácsony.

Ezután olyan kérdéseket tett fel, hogy 

  • képes-e ezt a feladatát ellátni az az állam, amelyet a közjó szolgálata helyett a kiváltságok szolgálatába állítottak? 
  • Megvédi-e polgárait az az állam, amelyik egy részüket megbélyegzi? 
  • Mi a magyar állam akkor, ha az ország szuverenitását nem egy diktatúra beavatkozásától, hanem a civil szervezetektől és a szabad sajtótól félti?”

Karácsony szerint ma nincs alkotmánya Magyarországnak

Valamivel később Karácsony Gergely már értekezett, hogy új alkotmány kell az országnak. mert a városvezető szerint most nincs neki. „A mai alaptörvény a hatalmat védi a polgároktól, pedig az alkotmánynak az a dolga, hogy a polgárokat védje a hatalomtól. 

A mai alaptörvénynek parlamenti többsége van, az új alkotmánynak társadalmi többsége kell legyen, ezért hitem szerint azt népszavazással kell szentesíteni.

Ilyen lenne az új alkotmány a főpolgármester szerint

A mai alaptörvény kirekeszt, az új alkotmánynak egyesítenie muszáj” – sorolta. Hozzátéve, ha lesz Magyarországnak újra alkotmánya, az abból fog kiindulni, hogy a magyarok, nem egyformák, hanem egyenlőek.

A főpolgármester kiemelte, Budapesten ehhez ragaszkodnak. Mert amikor a Szent István által alapított állam „híján van az európaiságnak, híján van a szolidaritásnak, amikor az erkölcsi megfontolások helyett a megosztásra és a valósághajlításra építi politikáját”, akkor a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak kell helytállniuk, példát mutatniuk. Budapesten ennek jegyében rendezték be az életüket – húzta alá.

„Az elnyomásra és kirekesztésre építő rendszerek csak addig kikezdhetetlenek, amíg áldozatai nem tudják elképzelni, hogy élhetnének másképpen is, szabadabban is, boldogabb, egymást tisztelő közösségben is” – értekezett posztjában Karácsony Gergely.

Gondolatai mellé illusztrációként pedig egy olyan fotót használt, melyen az Erzsébet híd látható a június 28-i, tüntetéssé vált Pride felvonuláson.

Nyitókép: Attila Volgyi / AFP

Összesen 25 komment

papalimapapa
2025. augusztus 20. 10:30
Most ez komoly? Miért kell tűrni ezt a bárgyú barmot Budapest polgárainak? Hol a határ? Azt hinnénk, hogy nincs lejjebb, de ez mindig rácáfol. Egy ilyen tehetségtelen, buta, sumák, hazug, élhetetlen polgármestert faluhelyen már rég elvertek volna. Csak az ostoba, gőgös, nagyképű pesti belvár "értelmiség" képes arra, hogy egy ekkora barmot tartson, miközben az ország fővárosa lerongyolódik. Nem a fővárosnak van országa! Az országnak van fővárosa! És az ország egy igazi főpolgármestert akar, nem egy ilyen kretént! Hogy lehetett ezt megválasztani? Tessék végre elzavarni! Messzire! Vissza se találjon!
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 20. 10:30
Gyengeelméjű.
Válasz erre
1
0
optimista-2
2025. augusztus 20. 10:27
Na de mi lesz a négysávos vizibicikli úttal a Dunán ? Persze karókkal
Válasz erre
4
0
1000Mester
•••
2025. augusztus 20. 10:26 Szerkesztve
Micsoda gerinctelen takony ez a karácsony gelgely! Szégyen, hogy egy ilyen humán szakkupacnak magyar állampolgársága van, sőt fontos funkciót tölthet be! Az ilyet egy hordó szarba kellene tuszkolni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!