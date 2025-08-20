Előkerült Karácsony Gergely – az államalapítás ünnepén új alkotmányról és népszavazásról álmodozott

A nyári szabadságát töltő Karácsony Gergely is kifejtette gondolatait az államalapítás ünnepéről Facebook-oldalán. De nem volt benne sok köszönet.

Budapest főpolgármestere bejegyzésének felütésében arról írt, hogy „nagy utat járt be az augusztus 20-i ünnepnap, amíg visszatalált a Szent István-i hagyományhoz”.

Mint fogalmazott, államalapító Szent István királyunk azzal tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért, hogy Európához kötötte az ország sorsát. „Úgy őrizte meg az állam szuverenitását, hogy közben bekapcsolta Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Európa értékközösségének tagjaként képviselni az önbecsülésünket – így lehet, és így érdemes ma is” – vélekedett Budapest első embere.

Majd azzal folytatta,

Magyarország születésnapján, az államalapítás ünnepén sokakban feléled „az állam újraalapításának vágya”.

„Sok minden táplálja a változás esélyét, amiben bizonyosan benne van az elveszített jogegyenlőség, a jogállam, a demokrácia visszaszerzésének vágya is. (...) Ebben van, ebben lenne az államnak dolga és kitüntetett szerepe” – írta Karácsony.

Ezután olyan kérdéseket tett fel, hogy

képes-e ezt a feladatát ellátni az az állam, amelyet a közjó szolgálata helyett a kiváltságok szolgálatába állítottak?

Megvédi-e polgárait az az állam, amelyik egy részüket megbélyegzi?

Mi a magyar állam akkor, ha az ország szuverenitását nem egy diktatúra beavatkozásától, hanem a civil szervezetektől és a szabad sajtótól félti?”

Karácsony szerint ma nincs alkotmánya Magyarországnak

Valamivel később Karácsony Gergely már értekezett, hogy új alkotmány kell az országnak. mert a városvezető szerint most nincs neki. „A mai alaptörvény a hatalmat védi a polgároktól, pedig az alkotmánynak az a dolga, hogy a polgárokat védje a hatalomtól.

A mai alaptörvénynek parlamenti többsége van, az új alkotmánynak társadalmi többsége kell legyen, ezért hitem szerint azt népszavazással kell szentesíteni.

Ilyen lenne az új alkotmány a főpolgármester szerint

A mai alaptörvény kirekeszt, az új alkotmánynak egyesítenie muszáj” – sorolta. Hozzátéve, ha lesz Magyarországnak újra alkotmánya, az abból fog kiindulni, hogy a magyarok, nem egyformák, hanem egyenlőek.

A főpolgármester kiemelte, Budapesten ehhez ragaszkodnak. Mert amikor a Szent István által alapított állam „híján van az európaiságnak, híján van a szolidaritásnak, amikor az erkölcsi megfontolások helyett a megosztásra és a valósághajlításra építi politikáját”, akkor a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak kell helytállniuk, példát mutatniuk. Budapesten ennek jegyében rendezték be az életüket – húzta alá.

„Az elnyomásra és kirekesztésre építő rendszerek csak addig kikezdhetetlenek, amíg áldozatai nem tudják elképzelni, hogy élhetnének másképpen is, szabadabban is, boldogabb, egymást tisztelő közösségben is” – értekezett posztjában Karácsony Gergely.

Gondolatai mellé illusztrációként pedig egy olyan fotót használt, melyen az Erzsébet híd látható a június 28-i, tüntetéssé vált Pride felvonuláson.

Nyitókép: Attila Volgyi / AFP