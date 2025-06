Államtitkár: Karácsony Gergely félrevezette a bíróságot, a csődhelyzetet a fővárosnak kell megoldania

Az államtitkár ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a bíróság döntését vitatják, fellebbeznek az ellen. Álláspontjuk szerint Karácsony Gergely félrevezette a bíróságot, például arra hivatkozott, hogy az első félévben a főváros 25-30 milliárd forint iparűzési adót szedett be, holott több mint 135 milliárdot. Tehát téves információ alapján döntött a bíróság, ezért fellebbez a kormány.

Latorcai Csaba kérdésre válaszolva hangsúlyozta: nem igaz, hogy a fővárosi nettó finanszírozója az államnak, például azért, mert a kormány maga is támogatja a fővárosi gazdasági fejlesztéseket, ami jelentős iparűzésiadó-bevételt eredményez. Szintén kérdésre elmondta azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás kapcsán az önkormányzatoknak két kérésük van: egyrészt szeretnék tudni, mely más települések részesülnek abból, másrészt, hogy azt térségi fejlesztésekre is lehessen fordítani.

Erre nyitottak vagyunk”

– jegyezte meg az államtitkár. A kormány és a főváros közötti tárgyalások ütemezése kapcsán Latorcai Csaba annyit mondott: akár még a nyáron sor kerülhet a következő fordulóra, de a csődhelyzetet a fővárosnak kell megoldania.

