Ennyit az áfacsökkentésről: a tiszás Dálnoki szerint felelőtlenség Magyar Péter terve

Újabb arculcsapás a Tisza-szavazóknak: Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az ÁFA-bevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az ÁFA-csökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

Ennyit az áfacsökkentésről

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 %-ra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök ÁFA-ját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer ÁFA kulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

Négymillió embert érintene rosszul a Tisza-adó

Mindez azok után különösen érzékenyen érintheti a Tisza szvazóit, hogy egy hete szivárgott ki a Tisza nagy adóemelési terve. A háromkulcsos adórendszerrel, a tervezett, jócskán magasabb kulcsokkal becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járna. A megszűnő kedvezmények pedig még többeket érintenének.

Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.

Ezzel a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne.

Becslések szerint már 2026-ban legalább négymillió embert érinthet negatívan a kiszivárgott dokumentumban szereplő tervezet. Az ötmillió forint felett keresők, legalább 3,6 millió fő például biztosan kevesebbet keresne a magasabb, 22, illetve 33 százalékos adókulcs miatt. A jövedelembe ugyanis minden bevételük beleszámít, minden egyéb juttatás is. Az 5 millió forint alatt keresők közül pedig további 400 ezer ember lehet még érintett, akik eddig valamilyen mentességet, vagy kedvezményt kaptak. Például családi adókedvezményt, többgyermekes édesanyák mentességét, vagy a 25 év alattiak mentességét.

