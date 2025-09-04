Elkaptuk Dálnokit: kislányára hivatkozva magyarázkodott a Tisza adóemeléspárti politikusa (VIDEÓ)

Házánál kaptuk Dálnoki Áront a Tisza Párt többkulcsos adópárti politikusát, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjét. Dálnoki résztvevője volt annak az etyeki panelbeszélgetésnek, ahol Tarr Zoltán kifejtette, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, illetve, hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”.

Nézze meg teljes riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!