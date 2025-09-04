Ft
09. 04.
csütörtök
Tarr Zoltán Dálnoki Áront etyeki munkacsoport adó Mandiner

Elkaptuk Dálnokit: kislányára hivatkozva magyarázkodott a Tisza adóemeléspárti politikusa (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 09:25

Dálnoki Áron, üvöltött majd elhajtott stábunk elől.

2025. szeptember 04. 09:25
null

Házánál kaptuk Dálnoki Áront a Tisza Párt többkulcsos adópárti politikusát, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjét. Dálnoki résztvevője volt annak az etyeki panelbeszélgetésnek, ahol Tarr Zoltán kifejtette, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, illetve, hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”.

Nézze meg teljes riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 04. 10:55 Szerkesztve
Elkaptuk Dálnokit:"" DDDDDD viktor is így fog járni 2026 ban ,csak neki nem marad ideje magyarázkodni,Csőretölt,célratart,mint a vursliban,két pálcikás lesz,a nyeremény egy magyar péteres plüsmackó.
Válasz erre
0
1
kimirszen
•••
2025. szeptember 04. 10:48 Szerkesztve
OszkárOszi 2025. szeptember 04. 10:37 Feltettem egy-két kérdést a témával kapcsolatban a Meta AI-nak. Én feltetrem a kérdést magamnak hogy akart-e Orbán Viktor egyszámjegyes SZJAt. Akart.
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2025. szeptember 04. 10:40
Ezredszerre... ez a totális abszurd. "Politikusok", akik még soha a médiának, a közvéleménynek rendelkezésere nem álltak... "DEMKOKRÁCIA", "SAJTÓSZABADSÁG" stb. stb.
Válasz erre
2
0
OszkárOszi
2025. szeptember 04. 10:37
Feltettem egy-két kérdést a témával kapcsolatban a Meta AI-nak. :DD Ezeket válaszolta (több esze van, mint az agyhalottaknak): "...úgy tűnik, hogy a Tisza Párt esetében némi ellentmondás van az egységes 9 százalékos szja-javaslatuk körül.(...)A párt javaslatának költségvetési hatásai kérdésesek lennének, hiszen a 9 százalékos szja bevezetése jelentős, 1935 milliárd forintos különbséget eredményezne a költségvetésben, ami majdnem az éves egészségügyi kiadások felét teszi ki. Ami a 81,9 százalékos támogatottságot illeti (...) furcsa, hogy ekkora többséggel szavaztak meg egy olyan javaslatot, amellyel kapcsolatban később elhatárolódnak. Lehetséges magyarázatok: Kommunikációs hiba: Lehet, hogy a párt kommunikációjában volt egy hiba, és nem megfelelően mérték fel a támogatóik véleményét. Belső konfliktus: Elképzelhető, hogy belső konfliktus van a pártban, és nem mindenki ért egyet az új állásponttal.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!