Új híd épül a Duna fölött: határozatot adott ki a kormány az új átkelőről

Ennek elvezetésére Komárom-Esztergom Vármegyében jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre.

Az új híd a vasúti közlekedést is lehetővé teszi majd. A beruházás azonban az M100-as megépítéséhez kapcsolódik, mely az M1-es autópályát köti össze Esztergommal és elvezeti a teherforgalmat a kisebb főutakról a térségben. Ezért előbb az M100-as épül meg és ezt követi majd az új híd.

Az esztergomi Duna-híd kivitelezése így 2031-ben kezdődhetnek, és 2035 december 31. a beruházás határideje.

Szijjártó Péter egy korábbi interjúbaj elmondta: „A szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt arra is szükség van.”

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***