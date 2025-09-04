Ft
09. 04.
csütörtök
esztergomi m100 Duna-híd teherforgalom

Új híd épül a Duna fölött: határozatot adott ki a kormány az új átkelőről

2025. szeptember 04. 08:44

A munkák 2031-ben indulhatnak.

2025. szeptember 04. 08:44
null

Kormányhatározat született a Duna legújabb hídjának építési idejéről – számolt be a KEMMA.

Az esztergomi Duna-híd felhúzására az M100-as megépítése után kerülhet sor. Az építkezés célja a Magyarország és Szlovákia közötti teherforgalom gyorsírása lesz.

Ennek elvezetésére Komárom-Esztergom Vármegyében jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre. 

Az új híd a vasúti közlekedést is lehetővé teszi majd. A beruházás azonban az M100-as megépítéséhez kapcsolódik, mely az M1-es autópályát köti össze Esztergommal és elvezeti a teherforgalmat a kisebb főutakról a térségben. Ezért előbb az M100-as épül meg és ezt követi majd az új híd.

Az esztergomi Duna-híd kivitelezése így 2031-ben kezdődhetnek, és 2035 december 31. a beruházás határideje.

Szijjártó Péter egy korábbi interjúbaj elmondta: „A szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt arra is szükség van.”

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***

 

europész
2025. szeptember 04. 09:04
Jo lenne ha e felet a szlovakok allnak.A teherforgalomban nem csak a magyarok erdekeltek.
