Minél tovább csúszik, annál többe fog kerülni: eszi a rozsda a főváros hídjait

Tervgazdaság Budapesten: idő előtt, de drágábban és kisebb műszaki tartalommal fejeződött be a Lánchíd felújítása
Pénteken a gyalogosok is birtokba vehetik a Lánchidat. De hogy jutottunk el idáig?
Csak a felújított Lánchíd van jó állapotban.
Igen rossz állapotban vannak a fővárosi hidak – állapították meg a Budapest Közút képviselői, a Vitézy Dávid vezette fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén, a Népszava beszámolója szerint.
A 2025 első félévében végzett vizsgálat alapján a fővárosi Duna hidak közül három átépítendő vagy szerkezeti megerősítésre szoruló állapotban van, három – szigeteléssel, burkolat, korlát és dilatáció cserével járó – felújítást igényel, további három megérett a a betonfelületek és szegélyek javítására, korlátfestésre, három esetében a kisebb kezdődő bevonati hibákat kellene kezelni és csupán egy – a nemrég felújított Lánchíd – van kitűnő állapotban.
A főmeder felett átívelő hidak közül a Petőfi és az Árpád híd állapota a legrosszabb. Mindkettőn kiterjedt korróziós károk láthatóak.
A Petőfi hidat utoljára 1979-80-ban újították fel, az acélszerkezetek korrózióvédelmi bevonata már 45 éves, kétszeresen túl van az optimális időtávon.
A Budapest Közút már 2021-ben azt írta, hogy az átkelő korrózióvédelme és a korlátok szegecselt kötései nagy részben tönkrementek, az acélszerkezetben jelentős anyaghiányok és károsodások keletkeztek, a hídfő-helyiségek áznak. Úgy vélték, hogy a felújítás tervezését a Lánchíd kivitelezésével párhuzamosan el kellene indítani. De ez azóta se történt meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Pénteken a gyalogosok is birtokba vehetik a Lánchidat. De hogy jutottunk el idáig?
A Népszava cikke szerint idén júniusban a Budapesti Közlekedési Központban (BKK) tartott háttérbeszélgetésen az hangzott el, egyelőre nincs szó arról, hogy a hidat rövid időn belül le kellene zárni, de ha szükségessé válik, akkor korlátozzák a teherforgalmat vagy lezárhatnak egy-egy sávot.
Az Árpád hídról most csak annyi szerepel a tájékoztatóban, hogy mire a Petőfi híddal végeznek, sürgetővé válik a felújítása. Négy éve viszont kifejtették, hogy az acélszerkezetének korrózióvédelme tönkrement, a háború után készült margitszigeti vasbeton elem szerkezete „nagy felületen súlyosan károsodott”.
A Duna-hidak felújítása több tízmilliárdos tétel már most, de minél tovább csúszik, annál többe fog kerülni. Nincsenek jobb állapotban a kisebb hidak és a felüljárók sem.
Utóbbiak felújítása darabonként 2-4 milliárd, míg a kisebb átkelőké 100-500 millió közötti.
Csakhogy egyikre sincs pénz. A finanszírozás bizonytalansága miatt a felújítások ütemezése, tervezés még rövid távon se lehetséges.
A bizottság Vitézy Dávid javaslatára úgy döntött, hogy októberre részletes intézkedési tervet kér a 2035-ig szükséges munkákról, a becsült költségről és a reális ütemezésről. Javaslatot kértek a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében is megindítható előkészítési munkákra is különös tekintettel a Gubacsi és Petőfi hídra.