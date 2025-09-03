Ft
Minél tovább csúszik, annál többe fog kerülni: eszi a rozsda a főváros hídjait

2025. szeptember 03. 17:10

Csak a felújított Lánchíd van jó állapotban.

2025. szeptember 03. 17:10
null

Igen rossz állapotban vannak a fővárosi hidak – állapították meg a Budapest Közút képviselői, a Vitézy Dávid vezette fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén, a Népszava beszámolója szerint

A 2025 első félévében végzett vizsgálat alapján a fővárosi Duna hidak közül három átépítendő vagy szerkezeti megerősítésre szoruló állapotban van, három – szigeteléssel, burkolat, korlát és dilatáció cserével járó – felújítást igényel, további három megérett a a betonfelületek és szegélyek javítására, korlátfestésre, három esetében a kisebb kezdődő bevonati hibákat kellene kezelni és csupán egy – a nemrég felújított Lánchíd – van kitűnő állapotban.

A főmeder felett átívelő hidak közül a Petőfi és az Árpád híd állapota a legrosszabb. Mindkettőn kiterjedt korróziós károk láthatóak.

A Petőfi hidat utoljára 1979-80-ban újították fel, az acélszerkezetek korrózióvédelmi bevonata már 45 éves, kétszeresen túl van az optimális időtávon.

A Budapest Közút már 2021-ben azt írta, hogy az átkelő korrózióvédelme és a korlátok szegecselt kötései nagy részben tönkrementek, az acélszerkezetben jelentős anyaghiányok és károsodások keletkeztek, a hídfő-helyiségek áznak. Úgy vélték, hogy a felújítás tervezését a Lánchíd kivitelezésével párhuzamosan el kellene indítani. De ez azóta se történt meg.

A Népszava cikke szerint idén júniusban a Budapesti Közlekedési Központban (BKK) tartott háttérbeszélgetésen az hangzott el, egyelőre nincs szó arról, hogy a hidat rövid időn belül le kellene zárni, de ha szükségessé válik, akkor korlátozzák a teherforgalmat vagy lezárhatnak egy-egy sávot. 

Az Árpád hídról most csak annyi szerepel a tájékoztatóban, hogy mire a Petőfi híddal végeznek, sürgetővé válik a felújítása. Négy éve viszont kifejtették, hogy az acélszerkezetének korrózióvédelme tönkrement, a háború után készült margitszigeti vasbeton elem szerkezete „nagy felületen súlyosan károsodott”.

A Duna-hidak felújítása több tízmilliárdos tétel már most, de minél tovább csúszik, annál többe fog kerülni. Nincsenek jobb állapotban a kisebb hidak és a felüljárók sem. 

Utóbbiak felújítása darabonként 2-4 milliárd, míg a kisebb átkelőké 100-500 millió közötti. 

Csakhogy egyikre sincs pénz. A finanszírozás bizonytalansága miatt a felújítások ütemezése, tervezés még rövid távon se lehetséges. 

A bizottság Vitézy Dávid javaslatára úgy döntött, hogy októberre részletes intézkedési tervet kér a 2035-ig szükséges munkákról, a becsült költségről és a reális ütemezésről. Javaslatot kértek a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében is megindítható előkészítési munkákra is különös tekintettel a Gubacsi és Petőfi hídra.
 

