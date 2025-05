Bejelentették Magyarország legbonyolultabb autópályájának építését: itt vannak a részletek és a kezdési dátum

Korszakos jelentőségű beruházás

A szentendrei fórumon Lázár János a helyi 11-es út felújításáról is beszélt, amelyre 2025-ben 1,5 milliárd forintot biztosítanak, a teljes, 6 kilométeres szakasz rendbetétele pedig 2027-ig, 3-4 milliárd forintból valósulhat meg. A legnagyobb figyelmet azonban az M100-as autópálya terve kapta, amelynek

kivitelezése 2026-ban kezdődhet, a jelenlegi kormányzati ciklus végén vagy a következő elején.

Az M100 mellett az M10-es autópálya is kulcsfontosságú, amely Solymáron keresztül biztosít kapcsolatot Budapesttel.

Miért különleges az M100-as?

Az M100-as 32,3 kilométer hosszan köti majd össze az M1-est Esztergommal, Komárom-Esztergom vármegye egyik legfontosabb városával. A projekt műszaki összetettsége egyedülálló: tíz alagút, 26 híd, 4 külön szintű csomópont, valamint zajárnyékoló falak és dombok épülnek.

A korábbi, 350 milliárd forintra becsült költségek azóta jelentősen emelkedtek, a jelenlegi becslés 500 milliárd forint. A kivitelezés időtartama egyelőre kérdéses, de korábban 3-7 évet jósoltak a két szakaszra bontott építkezéshez.

Miért van rá szükség?

Az M100-as és az M10-es megépítése létfontosságú a térség számára. A 10-es út reggeli dugói Solymártól Budapestig érnek, valamint a 40 tonnás kamionok által terhelt agglomerációs települések, mint Piliscsaba, Pilisjászfalu, Páty vagy Perbál, jelentős könnyebbséget kapnak az új gyorsforgalmi utakkal. Az autópályák tehermentesítik a lakott területeket, és javítják a régió közlekedési kapcsolatait.

Forrás: Lázár János Facebook-oldala

A beruházás előkészítése zajlik, a tervek már elkészültek, és a térség országgyűlési képviselője, Menczer Tamás is régóta szorgalmazza a fejlesztést. Az M100-as útvonalát Lázár János egy 2024 végén közzétett térképen mutatta be, amelyen látható a komplex nyomvonal, beleértve az alagutakat és völgyhidakat. A projekt nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem az ország egyik legértékesebb területének fejlődését is előmozdítja.

Nyitókép forrása: Vajda János / MTI