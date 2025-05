Kiderült, hol épül Magyarország következő repülőtere – tízmilliárdos fejlesztés indul

A miniszter elmondása szerint tízmilliárd forintot kellene a reptérre fordítani annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen olyan repülőtere, amely az idetelepülő ipart kiszolgálja”.

A beruházás már a nyílt versenyeztetés (tendereztetés) előtti fázisban van. Hangsúlyozta, hogy „nem Wizz Air repülőgépek fognak leszállni”, mivel nem kereskedelmi repülőtérről lesz szó, hanem kisebb légibázisról, amely alapvetően a vármegye gazdaságát támogatja.

Mivel ezek költségei valószínűleg meghaladják a most említett tízmilliárdos keretet, egyelőre kérdéses, pontosan mi valósul meg. A miniszter ugyanakkor utalt arra is, hogy a 150 kilométeres körzetben már most is több repülőtér található – Aradon, Debrecenben, Nagyváradon és Temesváron. A békéscsabai fejlesztést azonban az a szándék is indokolja, hogy a kormány „Békéscsabával szembeni adósságát” törlessze.

Lázár János szerint a térség jövője szempontjából három fő gazdasági irány rajzolódik ki: az élelmiszeripar, a gépipari beszállítói hálózat és a hadiipar, amely már most is jelen van az Airbus gyulai termelése révén. Mint fogalmazott:

A hadiipar lesz a következő tíz év slágere.”

Azt is hozzátette, hogy sok tárgyalás zajlik, de a kormányzati szándék mellett befektetői döntésekre is szükség lesz.

