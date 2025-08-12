Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
bérlet autóbusz utas vasút Lázár János miniszter villamosenergia

Lázár János kijózanító pofont osztott ki Magyar Péternek: leleplezte újabb kínos tévedését

2025. augusztus 12. 16:45

Mint kiderült, többen mávoznak és kevesebben autóznak.

2025. augusztus 12. 16:45
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy immár a statisztika is azt mutatja, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifákkal nemcsak régi utasokat sikerült visszacsábítanunk a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre, hanem új utasokat is meg tudtak szólítani. 

Magyarországon egyre többen ülnek át autóból  vonatra, autóbuszra

– húzta alá a tárcavezető.

Majd részletesen ismertette a legfrissebb adatokat, melyek szerint a MÁV csoport bérleteseinek mintegy ötöde korábban autóval közlekedett, most pedig évente mintegy 1,4 milliárd utaskilométert tesz meg járatainkon.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a garázsban vagy parkolóban hagyott autók 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak. „Ennyi energiával

  • egy MÁV InterCity kétezerszer megkerülhetné a Földet az egyenlítő mentén,
  • Budapest összes távfűtéses lakásában elhasznált melegvizet elő lehetne állítani.
  • Debrecen, Tatabánya és Székesfehérvár teljes éves lakossági távfűtését biztosítani lehetne,
  • 120 ezer elektromos autót lehetne egy teljes éven keresztül használni,
  • félmillió magyar ember éves villamosenergia igényét, vagy
  • Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza lakosainak éves villamosenergia igényét lehetne biztosítani

– sorolta Lázár.

A miniszter hozzátette, hogy papírjuk van róla, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető.

Nekünk az utas az első, akik kényelme már a környezetvédelemhez is hozzájárul!” – zárta gondolatait Lázár János.

Mindez azért beszédes, mert mint ismert, Magyar Péter többször is éles kiritkával illette a hazai vasútvonalakat, és volt arra is példa, hogy lemondásra szólította fel Lázár Jánost. 

Nyitókép: Purger Tamás/MTI

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 12. 18:02
Magyar Péter hazudik. Szociopata.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 12. 18:00
Magyar Péter szekrénye tele van csontvázakkal! Rabló és bennfentes kereskedő egyebek mellett.
Válasz erre
0
0
suharto
2025. augusztus 12. 17:46
A bejegyzésből az is kiderült, hogy a garázsban vagy parkolóban hagyott autók 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak. Miért hazudsz János? """"2025. január 16. Az üzemanyag-fogyasztás 2024-es számai nem derűsek Tavaly 0,5 százalékkal több motorbenzin és 1,4 százalékkal kevesebb gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban, mint 2023-ban,"""
Válasz erre
0
1
Reszelő Aladár
2025. augusztus 12. 17:33
MP: az emberek azért ne vonatoznak, mert a kormány miatt drága a benzin.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!