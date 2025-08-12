Lázár János kijózanító pofont osztott ki Magyar Péternek: leleplezte újabb kínos tévedését

Vasúti csörte: a MÁV állapota miatt ment neki Magyar Péter Lázár Jánosnak
A miniszter végül meghívta Magyart egy személyes találkozóra.
Mint kiderült, többen mávoznak és kevesebben autóznak.
Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy immár a statisztika is azt mutatja, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifákkal nemcsak régi utasokat sikerült visszacsábítanunk a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre, hanem új utasokat is meg tudtak szólítani.
Magyarországon egyre többen ülnek át autóból vonatra, autóbuszra
– húzta alá a tárcavezető.
Majd részletesen ismertette a legfrissebb adatokat, melyek szerint a MÁV csoport bérleteseinek mintegy ötöde korábban autóval közlekedett, most pedig évente mintegy 1,4 milliárd utaskilométert tesz meg járatainkon.
A bejegyzésből az is kiderült, hogy a garázsban vagy parkolóban hagyott autók 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak. „Ennyi energiával
– sorolta Lázár.
A miniszter hozzátette, hogy papírjuk van róla, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető.
Nekünk az utas az első, akik kényelme már a környezetvédelemhez is hozzájárul!” – zárta gondolatait Lázár János.
Mindez azért beszédes, mert mint ismert, Magyar Péter többször is éles kiritkával illette a hazai vasútvonalakat, és volt arra is példa, hogy lemondásra szólította fel Lázár Jánost.
