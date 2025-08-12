Lázár János kijózanító pofont osztott ki Magyar Péternek: leleplezte újabb kínos tévedését

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy immár a statisztika is azt mutatja, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifákkal nemcsak régi utasokat sikerült visszacsábítanunk a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre, hanem új utasokat is meg tudtak szólítani.

Magyarországon egyre többen ülnek át autóból vonatra, autóbuszra

– húzta alá a tárcavezető.

Majd részletesen ismertette a legfrissebb adatokat, melyek szerint a MÁV csoport bérleteseinek mintegy ötöde korábban autóval közlekedett, most pedig évente mintegy 1,4 milliárd utaskilométert tesz meg járatainkon.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a garázsban vagy parkolóban hagyott autók 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak. „Ennyi energiával

egy MÁV InterCity kétezerszer megkerülhetné a Földet az egyenlítő mentén,

Budapest összes távfűtéses lakásában elhasznált melegvizet elő lehetne állítani.

Debrecen, Tatabánya és Székesfehérvár teljes éves lakossági távfűtését biztosítani lehetne,

120 ezer elektromos autót lehetne egy teljes éven keresztül használni,

félmillió magyar ember éves villamosenergia igényét, vagy

Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza lakosainak éves villamosenergia igényét lehetne biztosítani

– sorolta Lázár.

A miniszter hozzátette, hogy papírjuk van róla, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető.

Nekünk az utas az első, akik kényelme már a környezetvédelemhez is hozzájárul!” – zárta gondolatait Lázár János.

Mindez azért beszédes, mert mint ismert, Magyar Péter többször is éles kiritkával illette a hazai vasútvonalakat, és volt arra is példa, hogy lemondásra szólította fel Lázár Jánost.

