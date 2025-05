Hatalmas utazási káosz jöhet Európában: 1400 járatát szünteti meg a népszerű légitársaság

Ahogy közeledik a nyári szezon, egyre több aggasztó hír érkezik az európai légi közlekedés állapotáról. A kontinens repülőterei és turisztikai szervezetei vészharangot kongatnak: a munkaerőhiány, különösen a pilóták körében, jelentős fennakadásokat okozhat a légiközlekedésben. A Lufthansa-csoporthoz tartozó SWISS légitársaság például nemrég bejelentette,

hogy 1400 nyári járatát törli.

A szakértők szerint ez nem csupán menetrendi finomhangolás, hanem egy komoly működési átszervezés jele, amely Európa-szerte érezhető lesz a repülőtereken, a foglalási rendszerekben és az utazási tervekben – tájékoztatott a vg.hu.

A járattörlések fő oka a súlyos pilótahiány, amelyet több tényező is súlyosbít. A SWISS-nél jelenleg is folyik az új Airbus A350-900-as gépek pilótáinak átképzése, ami ideiglenesen kivonja a tapasztalt személyzetet a napi üzemelésből. Emellett az új kollektív szerződés több munkaidőt szabályozó rendelkezése is hozzájárult ahhoz, hogy mintegy 70 fővel nőtt a szükséges pilóták száma. Bár a konkrétan érintett útvonalakat még nem tették közzé, a járattörlések minden hálózati szintet érintenek:

rövid távon például Zürich és Berlin, Párizs vagy Milánó között csökken a járatsűrűség, míg hosszú távon olyan célpontok, mint New York vagy Tokió, szezonális visszaesésekkel számolhatnak.

Az iparági előrejelzések szerint a 2025-ös nyár komoly kihívások elé állítja a globális légiforgalmat. A főbb európai repülőtereken – Frankfurt, Heathrow, Schiphol – továbbra is jelentős a munkaerőhiány, ami hosszabb sorokat, késéseket és járattörléseket eredményezhet. A helyzetet súlyosbítja az európai légtér telítettsége és a légiirányítók hiánya, ami gyakori átirányításokhoz vezethet. Az Eurocontrol szerint akár 30–40 százalékkal is nőhet a késések száma a nyári csúcsidőszakban, ráadásul Franciaországban, Németországban és Olaszországban is sztrájkok várhatók.

A szakértők több javaslatot is megfogalmaztak az utasok számára a nyári utazások gördülékenyebbé tétele érdekében. Érdemes legalább három órával korábban érkezni a repülőtérre, lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni, valamint utasbiztosítást kötni. A csúcsidőpontok (például péntek délután és vasárnap este) kerülése és a közvetlen járatok választása szintén hozzájárulhat az utazási kockázatok csökkentéséhez ebben a várhatóan zavaros nyári szezonban.