08. 14.
csütörtök
MCC Feszt Magyarország oikofóbia civilizáció

Miért gyűlöli magát a Nyugat, és mit tehetünk ellene? – Svéd filozófus a Mandinernek

2025. augusztus 14. 05:56

Benedict Beckeld szerint nem elkerülhetetlen a nyugati civilizáció összeomlása, és ebben Magyarország mutat példát.

2025. augusztus 14. 05:56
Benedict Beckeld
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Az MCC Feszten interjút adott a Mandinernek Benedict Beckeld svéd filozófus, aki az ókori filozófia és a politikai filozófia szakértője, valamint a „Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations” című könyv szerzője. Az interjú során Beckeld a nyugati civilizáció hanyatlásának jeleiről, az oikofóbia fogalmáról és annak történelmi párhuzamairól beszélt, különös tekintettel az európai és amerikai kontextusra, valamint a magyar helyzetre. 

Az öngyűlölet jelei a nyugati világban

Beckeld szerint a nyugati civilizáció hanyatlásának egyik legszembetűnőbb jele az oikofóbia, vagyis az önutálat, amely a saját kultúra és hagyományok elutasításában nyilvánul meg.

Nyugat- és Észak-Európában, ha valaki a nemzeti zászlót lengeti, gyakran rasszistának vagy xenofóbnak bélyegzik, kivéve legfeljebb, ha éppen egy focimeccs van”

– mondta Beckeld, példaként Németországot említve, ahol ez a jelenség különösen szembetűnő.

Az Egyesült Államokban még szélsőségesebb formákat ölt az oikofóbia: 2020 nyarán történelmi szobrok ledöntése, például az alapító atyák vagy Kolumbusz Kristóf szobrának eltávolítása, széles körben elterjedt. Ez a mozgalom később Európában is megjelent, például Angliában, ahol Winston Churchill szobrát akarták ledönteni. Az oikofóbia más formákban is megjelenik, például intézmények átnevezésében – például Thomas Jefferson nevét eltávolítják iskolák nevéből rabszolgatartó múltja miatt –, vagy a nemzeti identitás elutasításában.

Beckeld szerint az Egyesült Államokban ez a jelenség korábban kezdődött és ma már jóval szélsőségesebb, mint Európában, amely részben követi az amerikai példát. 

Történelmi párhuzamok és az öngyűlölet gyökerei

Az interjú során Beckeld az ókori Görögország és Róma hanyatlásával vont párhuzamot. 

Az oikofóbia minden civilizáció hanyatlásának része, de ma, a demokrácia, az egyenlőség és a jólét magasabb szintje miatt szélsőségesebb formát ölt”

– magyarázta. Az ókorban is megfigyelhető volt az androgünia, a nemek közötti határok elmosódása, amely ma a modern technológia és a közösségi média révén még erőteljesebb. Beckeld szerint a mai társadalmi körülmények – a jólét, a demokrácia és az egyenlőség előtérbe kerülése – kedveznek az oikofóbia terjedésének. Európában a gyarmatosítás történelmi öröksége további önkritikát és bűntudatot generál, még olyan országokban is, amelyek nem voltak gyarmattartók, mint Svédország vagy Írország. 

Beckeld szerint ez a „filia”, vagyis a más kultúrák iránti túlzott csodálat is része az oikofóbiának: „Minél távolabbi egy kultúra, annál csodálatosabbnak tűnik. Egy skandináv számára az olasz kultúra szép, de az afrikai még csodálatosabb.”

Magyarország helyzete

A beszélgetés során szóba került Magyarország helyzete is. Beckeld megjegyezte, hogy Magyarország eddig viszonylag ellenállt az oikofóbiának, részben történelmi és kulturális okok miatt. A bezélgetés során az is felvetődött, miszerint egyes körökben Magyarotsázgon megfigyelhetőek az oikofóbiához hasonló tünetek, például az felfogáa, hogy „ami nyugatról jön, jobb, mint a hazai”.

Hogyan védekezhet egy civilizáció?

Beckeld szerint a civilizációk több módon is védekezhetnek az oikofóbia ellen. „A magyar kormány családpolitikája, amely a gyermekvállalást ösztönzi, jó irány” – emelte ki, mivel a gyermeknevelés során az emberek hajlamosabbak a hagyományok átadására. Az oktatás reformja is kulcsfontosságú: „Nem arról van szó, hogy a történelmi hibákat el kell hallgatni, hanem arról, hogy a nemzeti történelmet hősi kontextusban kell bemutatni” – hangsúlyozta. Magyarországon szerinte ez részben sikeres, hiszen a konzervatív körökben a magyarok büszkén beszélnek történelmükről.

A vallás szerepe is jelentős. Beckeld szerint még azok számára is, akik nem vallásosak, a vallás esztétikai és közösségi értékei fontosak lehetnek, hogy ellensúlyozzák a modern társadalom materializmusát és hedonizmusát.

Város és vidék ellentét

Az interjú végén Beckeld kitért a város és vidék közötti különbségekre.

A városok mindig progresszívebbek, a vidék pedig konzervatívabb” 

– magyarázta, hozzátéve, hogy a vidéki emberek szorosabb kapcsolatban állnak a földdel és a hagyományokkal, míg a városokban a külső hatások és új ötletek gyorsabban terjednek. Ez a különbség már az ókori Rómában vagy az angol forradalom idején is megfigyelhető volt. 

Beckeld gondolatai összességében megrázó képet festenek a nyugati civilizáció jelenlegi állapotáról, ugyanakkor reményt is kínálnak. Az öngyűlölet elleni küzdelemben a család, az oktatás és a hagyományok újrafelfedezése kulcsfontosságú.

***

 

Dixtroy
2025. augusztus 14. 07:25
"a gyermeknevelés során az emberek hajlamosabbak a hagyományok átadására. Az oktatás reformja is kulcsfontosságú: „Nem arról van szó, hogy a történelmi hibákat el kell hallgatni, hanem arról, hogy a nemzeti történelmet hősi kontextusban kell bemutatni" Az identitásod azzal kezdődik, hogy a szüleid kulturálisan átadják, amit a szüleiktől kaptak. Jé, a libsik pont ezen a ponton szívóskodnak, ne szüljél gyereket, vagy ha igen, buzimesekönyvet neki! Foglalkozzál minden faszommal, csak azzal ne, ami fontos, ki vagy, honnan jössz, mi a helyed és szereped a családodban, az országban, a világban. Minek ezzel vesződni, izgalmasabb és éppen elég, ha csak buzi vagy. A régi magyarok, ha nem tudtad felsorolni hetedíziglen az anyai és apai szüleidet, máris gyüttmentnek tekintettek, ma jó, ha a dédpapáig emlékeznek az emberek. Nem a történelmi hibák felkutatása a ballib cél, hanem a történelmünk, kultúránk nevetségessé, megvetendővé tétele.
kbexxx
2025. augusztus 14. 06:48
Nem vitatkozom 1 neves íróval de szerintem A múlt tagadása A WOK kultúra elterjedése Rombolóbb mint az őnutálat de ezek együtt Pusztítóak.és megis hozzák a kellö eredményt a Nyugat számára.
rocktoberi-2
2025. augusztus 14. 06:20
“Egy skandináv számára az olasz kultúra szép, de az afrikai még csodálatosabb.” A gyermekházasságok, boszorkányok agyonverése vagy a csikló kivágása tetszik vajon jobban az idióta skandinávoknak? Az afrikai “kultúra” a középkori szintet se éri el.
tasijani
2025. augusztus 14. 06:15
Nem gyűlöli magát a nyugat, hanem PONTOSAN ÚGY ahogy a Nudelman rezsim egy véres puccsal átvette az irányítást az ukrán nép felett, egy csöndes, évtizedeken keresztül folyó agymosással párhuzamosan egy ARRA KIVÁLASZTOTT KASZTOT ültettek a nyugatiak nyakába! Az USÁ-ban a Scoefield "bibliára" alapozva kitenyészették a homo cionácenzisz fajt, ami a cionáci "faj" felsőbbrendűség aljas tanait hirdeti. Európában pedig a "befogadás" kultúrájának sötét eszméivel bénították meg a társadalmakat, miközben különböző "young global leader" programokkal alapveten cionáci eszmékhez minden erkölcsi elvet átlépő mértékben lojális janicsárokat tenyésztettek és hosszú évek kitartó aknamunkájával helyeztek Európa vezető pozícióiba! Így volt ez Merkellel, Tony Blairrel és az európai vezető elit szinte összes prominens személyiségével. Köztük hazánk politikai elitjével IS...
