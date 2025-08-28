Kezdődik a Tranzit – de hol van az „igazi” ellenzék?

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket” – írta Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint „Ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy

a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk Magyarország számára (nincs).

Másrészt arról, hogy Magyar Péter mennyibe veszi a saját politikustársait (semmibe).”