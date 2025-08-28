Kezdődik a Tranzit – de hol van az „igazi” ellenzék?

Facebook-bejegyzésében úgy magyarázkodott, hogy a „nulla százalékos pártok” társaságában kell vitáznia, majd kifejtette, hogy ő nem azokról a témákról akar vitázni, amelyeket megadott a köztelevízió.
Amikor mégis összejön a „vita”: tények helyett pocskondiázás
Hosszas üzengetés után létrejött az egészségügyről szóló vita Takács Péter államtitkár és Kulja András tiszás politikus között.
Ahogy az korábbi beszámolónkból is kiderül, az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Takács rá is mutatott, ő minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.