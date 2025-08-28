Ft
Kezdődik a Tranzit – de hol van az „igazi” ellenzék?

2025. augusztus 28. 22:29

Dömötör Csaba szerint a tiszások a Tranziton elmagyarázhatták volna, „hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni?”

2025. augusztus 28. 22:29
null

Csütörtökön kezdődik a Tranzit Politikai Fesztivál, amelyen a tiszás politikusok nem fognak részt venni.

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket”írta Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint „Ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy 

a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk Magyarország számára (nincs). 

Másrészt arról, hogy Magyar Péter mennyibe veszi a saját politikustársait (semmibe).”

undefined

Dömötör Csaba

Facebook

Idézőjel

Árad a nyúlcipő

Így megy ez. A tiszások addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni.

„Mondjuk meg is lepődtem volna, ha személyesen szóltak volna arról, hogy miért maradtak távol azokról a brüsszeli ülésekről, ahol a cimboráik bejelentették a sok ezermilliárdos megszorításokat (pl. egy 33 ezer milliárdos vágást az agrártámogatásokból). Vagy mondjuk 

elmagyarázták volna, hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni?” 

– fogalmazott.

Dömötör Csaba rámutatott, „Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk.”

„Addig is, állapítsuk meg: 

ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt” 

– húzta alá.

Magyar Péter az EP-választás előtt is megfutamodott

Emlékezetes, Magyar Péter a 2024-es EP-választás előtt azt mondta, csak akkor megy el a köztévében megszervezett vitára, ha főműsoridőben és élőben sugározzák. Így lett, Magyar mégis távolmaradt.

Facebook-bejegyzésében úgy magyarázkodott, hogy a „nulla százalékos pártok” társaságában kell vitáznia, majd kifejtette, hogy ő nem azokról a témákról akar vitázni, amelyeket megadott a köztelevízió.

Amikor mégis összejön a „vita”: tények helyett pocskondiázás

Hosszas üzengetés után létrejött az egészségügyről szóló vita Takács Péter államtitkár és Kulja András tiszás politikus között.

Ahogy az korábbi beszámolónkból is kiderül, az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Takács rá is mutatott, ő minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

„Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában” – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Nyitókép: Facebook

