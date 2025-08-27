„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket. Ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk Magyarország számára (nincs). Másrészt arról, hogy Magyar Péter mennyibe veszi a saját politikustársait (semmibe).

Mondjuk meg is lepődtem volna, ha személyesen szóltak volna arról, hogy miért maradtak távol azokról a brüsszeli ülésekről, ahol a cimboráik bejelentették a sok ezermilliárdos megszorításokat (pl. egy 33 ezer milliárdos vágást az agrártámogatásokból). Vagy mondjuk elmagyarázták volna, hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni?

Így megy ez. A tiszások a beállított képeken túl addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni. Sem a saját, sem a külföldi jelölőik és szponzoraik terveivel kapcsolatban. Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk. Addig is, állapítsuk meg: ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt.”