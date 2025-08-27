Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tranzit Tisza Párt liberális MCC Feszt Magyarország Magyar Péter ellenzék Fidesz Dömötör Csaba baloldal

Árad a nyúlcipő

2025. augusztus 27. 17:40

Így megy ez. A tiszások addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni.

2025. augusztus 27. 17:40
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket. Ez sokat elmond legalább két dologról. Egyrészt arról, hogy a gyűlöletgereblyézésen és -halmozáson kívül van-e érdemi alternatívájuk Magyarország számára (nincs). Másrészt arról, hogy Magyar Péter mennyibe veszi a saját politikustársait (semmibe).

Mondjuk meg is lepődtem volna, ha személyesen szóltak volna arról, hogy miért maradtak távol azokról a brüsszeli ülésekről, ahol a cimboráik bejelentették a sok ezermilliárdos megszorításokat (pl. egy 33 ezer milliárdos vágást az agrártámogatásokból). Vagy mondjuk elmagyarázták volna, hogy miért akarnak újra többkulcsos, magasabb jövedelemadó-kulcsokat. S ha egyszer akarnak, miért akarják letagadni?

Így megy ez. A tiszások a beállított képeken túl addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni. Sem a saját, sem a külföldi jelölőik és szponzoraik terveivel kapcsolatban. Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk. Addig is, állapítsuk meg: ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2025. augusztus 27. 18:03
Bevallom, méltatlannak tartom a médiahadjáratot ezzel az emberszabásúval kapcsolatban, de megértelek benneteket. Kell egy kis idő a megfelelő jogi formulák kidolgozásához. Ugye?
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 27. 17:48
Kiskakas kakastaréjjal!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!