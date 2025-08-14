Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
realitás Ukrajna Magyarország Tisza szankciók Magyar Péter Volodimir Zelenszkij tőke Orbán Viktor

Felébredtek a magyarok, Orbánnak vége – így reménykedik az ukrán TV Magyar Péter győzelmében (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 05:36

„Már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán” – hangoztatja Maria Geletij, aki korábban a USAID ukrajnai programjának vezetője volt.

2025. augusztus 14. 05:36
null

„Orbánék kampányát az orosz oligarchák finanszírozzák. Magyarország fittyet hány az uniós szankciókra: jelen van az orosz tőke, és vannak egyéb vannak orosz tőkével rendelkező magánvállalkozások” – hangzott el az ukrán állami FREEDOM elnevezésű televízióban Maria Geletij nemzetközi kapcsolatok szakértő szájából. A csatornát egyébként a túlzott orosz dezinformáció és propaganda miatt hozták létre 2019-ben.

Maria Geletij arról ismert, hogy korábban a USAID ukrajnai civil társadalom támogatásáért felelős programjának helyettes vezetőjeként dolgozott.

Tehát az amerikai demokraták kitartottjaként vádolja Orbánt azzal, hogy az orosz oligarchák zsebében lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Maria Geletij szerint Orbán Viktor csak a saját érdekeit tartja szem előtt, „nem gondol az országára”. „Nyilvánvaló, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy győzzön a választásokon – ezért vonja be az orosz tőkét” – jegyzi meg az ukrán szakértő bármiféle bizonyíték nélkül.

Már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán.

És most van rá esély, hogy az ellenfele fog győzni a választásokon. Ez azt jelenti, hogy Orbán politikai karrierjének vége lehet” – reménykedik Maria Geletij. Ezt követően arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök nagyon fél, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan nő, és – Kollár Kinga módjára – éltetni kezdte a jogállamisági szankciókat, amelyek – az uniós források visszatartásával – veszélyeztetik a magyar emberek jólétét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán szakértő szerint Orbán Viktor Ukrajna-politikája és a Voks2025 véleménynyilvánító szavazás „csupán egy jó kampányfogás”. Utóbbi eredményeiről ugyan elfelejtett szólni az ukrán televízióban, viszont a Magyar Péter-féle Nemzet Hangja felmérés számairól már beszélt.

„A Tisza nagyobb támogatást mutatott ki a magyar lakosság körében Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban” – hangoztatta. Ismert: a Tisza-szavazók 58,18 százaléka támogatja Ukrajna EU-tagságát. Magyar Péter március 15-én azt ígérte, a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a Tisza Ukrajna EU-csatlakozása mellett foglal állást.

Ezt is ajánljuk a témában

Maria Geletij arról is beszélt, Magyarország könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy szavazati jog nélkül marad az EU-ban. „Jelenleg nem áll fenn annak a lehetősége, hogy Magyarországtól elveszik szavazati jogát, és nem lesz képes szavazni. De a kérdések napirenden vannak, és

úgy gondolom, ha Magyarország hasonló módon fog viselkedni, vagy tovább bonyolítja a helyzetet, mindez realitássá válik”

– zárta mondandóját az ukrán nemzetközi kapcsolatok szakértő.

Maria Geletij szakértését itt nézheti vissza eredeti nyelven:

Nyitókép: FREEDOM TV/YouTube

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
2025. augusztus 14. 07:54
Tehát egy 2 perce létező "nemzet" és egy 1 perce létező ország azt hiszi, hogy egy ezer éve itt levő, államalkotó kultúrnemzet is egy bohócot fog megválasztani vezetőnek. Hát, nem.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 14. 07:42 Szerkesztve
24.hu hiába kérte ki a Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájával kapcsolatos szerződéseket – a honvédelmi tárca cége a folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozva megtagadta azok kiadását. Ezt az érvet azonban korábban az Alkotmánybíróság sem fogadta el. Ezekből a dokumentumokból derülhetne ki, hogy a szerződéseket ki ellenjegyezte, ki hagyta jóvá, illetve valóban túlárazások történtek-e az egyes tételeknél. Szalay-Bobrovniczky Kristóf is tudhatott róla, aztán most mosakszik ő is, meg mindenki, h erről nem tudott. R-SzR csak azóta gazember, miután tiszás lett :D
Válasz erre
1
2
states-2
2025. augusztus 14. 07:38
Orbán tapsolásától másfél év alatt Ukrajna és Brüsszel ügynöke. Egy pszichopata életútja.
Válasz erre
5
0
vege-van-kicsik
2025. augusztus 14. 07:35
Fáj az igazság, kicsik? Terelni kell a témát, hogy az oroszok próbálnak beavatkozni a választásokba? Akkor biztosan tudod hogy valamit jól csinálsz ha az orosz imperialista erők utálnak. Ruszkik haza.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!