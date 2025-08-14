„Orbánék kampányát az orosz oligarchák finanszírozzák. Magyarország fittyet hány az uniós szankciókra: jelen van az orosz tőke, és vannak egyéb vannak orosz tőkével rendelkező magánvállalkozások” – hangzott el az ukrán állami FREEDOM elnevezésű televízióban Maria Geletij nemzetközi kapcsolatok szakértő szájából. A csatornát egyébként a túlzott orosz dezinformáció és propaganda miatt hozták létre 2019-ben.

Maria Geletij arról ismert, hogy korábban a USAID ukrajnai civil társadalom támogatásáért felelős programjának helyettes vezetőjeként dolgozott.

Tehát az amerikai demokraták kitartottjaként vádolja Orbánt azzal, hogy az orosz oligarchák zsebében lenne.