Felébredtek a magyarok, Orbánnak vége – így reménykedik az ukrán TV Magyar Péter győzelmében (VIDEÓ)

A „függetlenség” ára: itt van feketén-fehéren, ki mennyi pénzt kapott Magyarországon az amerikai kormánytól
Ismerős liberális szervezetek neveire is ráakadtunk.
„Már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán” – hangoztatja Maria Geletij, aki korábban a USAID ukrajnai programjának vezetője volt.
„Orbánék kampányát az orosz oligarchák finanszírozzák. Magyarország fittyet hány az uniós szankciókra: jelen van az orosz tőke, és vannak egyéb vannak orosz tőkével rendelkező magánvállalkozások” – hangzott el az ukrán állami FREEDOM elnevezésű televízióban Maria Geletij nemzetközi kapcsolatok szakértő szájából. A csatornát egyébként a túlzott orosz dezinformáció és propaganda miatt hozták létre 2019-ben.
Maria Geletij arról ismert, hogy korábban a USAID ukrajnai civil társadalom támogatásáért felelős programjának helyettes vezetőjeként dolgozott.
Tehát az amerikai demokraták kitartottjaként vádolja Orbánt azzal, hogy az orosz oligarchák zsebében lenne.
Maria Geletij szerint Orbán Viktor csak a saját érdekeit tartja szem előtt, „nem gondol az országára”. „Nyilvánvaló, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy győzzön a választásokon – ezért vonja be az orosz tőkét” – jegyzi meg az ukrán szakértő bármiféle bizonyíték nélkül.
Már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán.
És most van rá esély, hogy az ellenfele fog győzni a választásokon. Ez azt jelenti, hogy Orbán politikai karrierjének vége lehet” – reménykedik Maria Geletij. Ezt követően arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök nagyon fél, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan nő, és – Kollár Kinga módjára – éltetni kezdte a jogállamisági szankciókat, amelyek – az uniós források visszatartásával – veszélyeztetik a magyar emberek jólétét.
„Az őszödi beszéd óta nem volt hasonlóra példa a közéletben.”
Az ukrán szakértő szerint Orbán Viktor Ukrajna-politikája és a Voks2025 véleménynyilvánító szavazás „csupán egy jó kampányfogás”. Utóbbi eredményeiről ugyan elfelejtett szólni az ukrán televízióban, viszont a Magyar Péter-féle Nemzet Hangja felmérés számairól már beszélt.
„A Tisza nagyobb támogatást mutatott ki a magyar lakosság körében Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban” – hangoztatta. Ismert: a Tisza-szavazók 58,18 százaléka támogatja Ukrajna EU-tagságát. Magyar Péter március 15-én azt ígérte, a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a Tisza Ukrajna EU-csatlakozása mellett foglal állást.
A Tisza Párt által indított szavazáson a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
Maria Geletij arról is beszélt, Magyarország könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy szavazati jog nélkül marad az EU-ban. „Jelenleg nem áll fenn annak a lehetősége, hogy Magyarországtól elveszik szavazati jogát, és nem lesz képes szavazni. De a kérdések napirenden vannak, és
úgy gondolom, ha Magyarország hasonló módon fog viselkedni, vagy tovább bonyolítja a helyzetet, mindez realitássá válik”
– zárta mondandóját az ukrán nemzetközi kapcsolatok szakértő.
Maria Geletij szakértését itt nézheti vissza eredeti nyelven:
Nyitókép: FREEDOM TV/YouTube