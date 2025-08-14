Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pilis nagyszülő hegy pálos

Oltárkövünk, a Pilis

2025. augusztus 14. 05:24

Bár a pálos barátok már eltűntek a Pilisből, az emléküket azért otthagyták. Könnyen a nyomukra juthat az ember, csak egyedül kell menni, csöndben.

2025. augusztus 14. 05:24
null
Vizvári Soma

Akkor ébredtem rá, hogy nekem is vannak hegyeim, amikor hazajöttem az Alpokból. Ez tizennyolc éves koromban történt. Furcsa, de így volt. Eltöltöttem tíz napot olyan gigantikus vonulatok között, amilyeneket azelőtt csak képernyőn vagy fotón láttam, azt elképzelni sem tudtam, milyen érzés, ha az ember fölé tornyosulnak. Rabul ejtettek az Alpok: Magyar- országon hasonlót sem lehet látni. Napokig csak azokra a német és osztrák óriásokra tudtam gondolni. Aztán eltelt egy hét, amikor úgy jött, hogy hajnalig fenn voltam valamiért, és kimentem az utcánkba a ház elé. Akkor láttam először más szemmel a hegyeimet, amelyekre a germán óriások csak nevetve legyintenének. De ha Erőss Zsoltnak megfelelt ez a látvány – hiszen Pilisvörösváron telepedett le, és ott van a kopjafája a vörösvári református templom kertjében –, akkor más se nevessen az én hegyeimen. Elvégre a székely hegymászó a rátarti Alpoknál kétszer nagyobb óriásokat fogyasztott el. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!