Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
meditációs objektum Steven Spielberg láthatás film hegy

Hiába, az élet egy álom, az álom egyfajta őrület

2025. október 25. 15:17

A kertember néha (gyakran) úgy véli, hogy a tudás a nem tudás. És hogy ez a be- és felismerés akár előnyt is jelenthet az emberré válás rögös útján.

2025. október 25. 15:17
Hegyi Zoltán
Mandiner

Meditációs objektumok a kertben, a kertből. A hegy, ami olyan közeli, hogy úgy tűnik, mintha a kert végéből emelkedne ki a földből egyenesen az ég felé. A teteje lapos, a kertember egy alkalommal járt ott, egy verőfényes január 1-jén. Inkább lentről szereti nézegetni. Ez az év is jól kezdődik, gondolta akkor, ott fenn a szélben, feje fölött a paplanernyősökkel és a fehér felhőcskékkel. 

Egykor a tengerből emelkedett ki az a hegy, aztán vulkán lett belőle, kitört, majd kihunyt, elcsendesedett. Évmilliók teltek el közben, állatok sora kipusztult, újak jöttek helyettük, a kertember néha elképzelte azokat a hatalmas jószágokat, a Föld egykori urait, többnyire legelészés közben. Jóval később a Római Birodalom limesén a telepesek belefogtak a szőlőtermesztésbe, és a kertember most azt látja a látásért és a láthatásért hálát adva, hogy rendezett szőlősorok szaladnak felfelé, a közök tiszták, odébb lovak legelésznek a fehérre meszelt kápolna alatt. Legfelül, a hajdani kráterben várrom. Amikor még ereje teljében állt, a török vacakolt vele egy darabig, aztán feladta. Nem csoda, gondolta még az újévnek azon a szép ünnepén, amikor felfelé kaptatott a meredek hegyoldalban. A védők néha közibük durrantottak, s lőn jajveszékelés. 

Ez a hegy kiváló meditációs objektum a kertből nézvést, a kertember egyszer megmintázta egy földmunka során, hatalmas lett az a kupac, és akaratlanul lett pontosan olyan, mint az a másik szemközt, valami vonzotta és vitte a kezét, mint azokat a kiválasztottakat Steven Spielberg filmjében, a Harmadik típusú találkozásokban, de aztán nem történt semmi, nem jöttek az idegenek, illetve egy érkezett mégis, a Pista bácsi, és hozott magával szőlőt, mustot, bort. Majd más formát is adtak annak a halomnak, és hamarosan víz csobog majd a tetejéről a kövek közé, de az még a jövő zenéje, még nem hallja, ahogyan a víz muzsikál nekik, egy majdani meditációs objektum. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!